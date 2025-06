ขึ้นแท่นคุณพ่อป้ายแดงเต็มตัวแล้ว สำหรับ "เปปเปอร์ รัฐศาสตร์ กรสูต" อดีตสมาชิกวงบอยแบนด์ UHT ที่ล่าสุดภรรยาคนสวย "ดรีม ศุภากร" ได้คลอดลูกสาวคนแรกเป็นที่เรียบร้อยโดย "เปปเปอร์" ได้โพสต์ภาพพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกครั้งแรกผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว และเขียนจ้อความว่า “Welcome to the world, our beautiful baby girl, Sirena เก้าเดือนของการรอคอย ได้เห็นหน้ากันละนะ เรน่า ดญ. ศิเรน่า กรสูต”งานนี้ทำเอาบรรดาเพื่อนๆ ในวงการบันเทิง รวมถึงแฟนๆ เข้ามาร่วมคอมเมนต์แสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงกันเพียบ