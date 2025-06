“BVAX Master” โดย “หอแว่น Better Vision” ผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาของคนทุก Generation

“หอแว่น Better Vision” ร้านแว่นตาชั้นนำของไทย เดินหน้ากลยุทธ์การตลาดเชิงรุกตอกย้ำแบรนด์ผู้เชี่ยวชาญด้านแว่นตา ชูมาตรฐานการดูแลสายตาที่เป็นที่ยอมรับตลอด 74 ปี โดยมุ่งสื่อสารถึงการดูแลเอาใจใส่และช่วยแก้ไขในทุกปัญหาสายตาของลูกค้าอย่างตรงจุด พร้อมยกระดับประสบการณ์การให้บริการด้วยเครื่องมือทันสมัย โดนผสานกับประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญของหอแว่น ทั้งด้านการวัดสายตา การเลือกกรอบและเลนส์ การตัดประกอบแว่น การปรับ-ดัดแว่นตาและการบริการหลังการขายที่เป็นเลิศ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าได้แว่นตาที่ custom ชัด ใส่สบายตาที่สุด ภายใต้มาตรฐาน BVAX (Better Vision Accuracy Expertise) ที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญการดูแลและวิเคราะห์-แก้ไขปัญหาสายตาของบุคลากรทุกคน และในโอกาสครบรอบ 74 ปี พร้อมมอบของขวัญสุดพิเศษและโปรถึง 6 ต่อแบบจัดเต็มนายพิริยะ ตันตราธิวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท วิชั่น เวนเจอร์ส จำกัด กล่าวว่า “หอแว่น Better Vision” เป็นร้านแว่นตาที่ให้บริการปรึกษาปัญหาสายตาแบบครบวงจรและตรวจวัดสายตาที่มีมาตรฐานระดับสากล ให้บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น และให้บริการสินค้าที่มีคุณภาพ ทั้งกรอบแว่นตา เลนส์ แว่นกันแดด และคอนแทคเลนส์ โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวัดสายตาและตัดประกอบแว่นตา ที่มีผู้จัดการร้านที่มีความเชี่ยวชาญด้วยประสบการณ์การทำงานมากกว่า 10 ปี โดยมาตรฐานต่างๆ ของ “หอแว่น Better Vision” อีกทั้งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ยืนหนึ่งในใจผู้บริโภคตลอด 74 ปี จนเป็นผู้นำด้านการดูแลสายตา สอดคล้องกับความเชื่อว่า "คุณภาพการมองเห็น คือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดี" ทั้งนี้ “หอแว่น Better Vision”ดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐาน BVAX (Better Vision Accuracy Expertise) ที่การันตีความเชี่ยวชาญและความใส่ใจในทุกรายละเอียดที่สร้างขึ้นจนเป็นบรรทัดฐานให้กับร้านแว่นตาทุกทั่วประเทศตั้งแต่ การวัดค่าสายตาอย่างแม่นยำ การให้คำแนะนำเรื่องกรอบและเลนส์ที่เหมาะสม การตัด ประกอบ ปรับ และดัดแว่นตา ไปจนถึงการบริการหลังการขายและรับประกันสินค้า ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยและทีมงานมืออาชีพที่ผ่านการอบรมอย่างต่อเนื่อง กว่าจะก้าวสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญตัวจริงด้านสายตา หรือ BVAX Master จะต้องผ่านคอร์สอบรมแบบเข้มข้นจาก BVAX Academy ซึ่งเป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและการให้บริการในธุรกิจแว่นตาตามมาตรฐานสากล ตั้งแต่การตรวจวัดสายตาอย่างละเอียด การเลือกกรอบให้เหมาะสมกับรูปหน้า การกําหนดจุดโฟกัสของดวงตา, การเลือกเลนส์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน, การล้าง ปรับ ดัด แว่นตาอย่างแม่นยำ การแก้ไขปัญหาหน้างานจริง ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง ทุกคนต้องผ่านการสอบวัดผล ประเมินผล และเก็บสะสมประสบการณ์ทำงานจริงกับลูกค้าอย่างน้อย 5 ปี ซึ่ง BVAX Master มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ผู้จัดการบางคนอยู่มานานถึง 30 ปี ผ่านเคสยากมานับไม่ถ้วน จนเกิดเป็นความเชี่ยวชาญและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้าและการบริการที่สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นเป้าหมายหลักที่องค์กรยึดถือมาโดยตลอด โดยเฉพาะการบริการดูแลหลังการขายระดับพรีเมียม ภายใต้มาตรฐาน BVAX Warranty ที่มีบริการซ่อม ล้าง ปรับดัดแว่นตาตลอดอายุการใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และหากลูกค้าได้รับแว่นตาแล้วใส่ไม่สบายตา ยังสามารถเปลี่ยนเลนส์ให้ฟรีภายในระยะเวลา 1 ปีปัจจุบันธุรกิจค้าปลีกแว่นตาของ “หอแว่น Better Vision” มีการปรับรูปแบบของร้านให้สอดรับกับพฤติกรรมและความสนใจของลูกค้าอย่างหลากหลาย มีหน้าร้านทั่วประเทศ 108 สาขา ตั้งอยู่ในทำเลใจกลางย่านเศรษฐกิจ ซึ่งกระจายตัวอยู่ในศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า และเมื่อปี 2566 ได้มีการเปิดตัวร้านสาขาใหม่ “Better Vision Prestige” ชั้น 4 Erawan Bangkok เป็น Flagship Store พร้อมยกระดับประสบการณ์ในการตัดแว่นระดับพรีเมี่ยมให้แก่ลูกค้า เป็นช็อปที่รวมกรอบแว่นตาแบรนด์ Luxury ครบทุกยี่ห้อ เลนส์คุณภาพสูง และด้วยการบริการแบบมีผู้ช่วยส่วนตัวคอยดูแลอย่างใกล้ชิด ในบรรยากาศผ่อนคลายและมีความเป็นส่วนตัว นอกจากนี้ยังมี Glassiq ร้านแว่นตาสุดทันสมัยที่สามารถลองสินค้าแบบ Virtual และสินค้าจริง มุ่งเจาะตลาดกลุ่มคนรุ่นใหม่ และ Monde Eyewear ร้านแว่นตาของชุมชนที่เข้าถึงง่ายด้วยทำเลใกล้บ้านหรือที่ทำงาน เจาะกลุ่มตลาดลูกค้าที่เน้นความสะดวกนายพิริยะ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปีนี้เรามีการลงทุนเพิ่มเติมในการพัฒนาระบบไอที มุ่งพัฒนาแพลตฟอร์มการขายเพื่อเติมเต็มประสบการณ์การซื้อสินค้าในร้านและออนไลน์เข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ (Omni Channel) เพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าค้นหาแว่นตาได้ง่ายขึ้น กับบริการ Chat&Shop ซื้อของออนไลน์แบบมีพนักงานขายส่วนตัว และเว็บไซต์ที่สามารถค้นหาแว่นตาที่ต้องการว่าอยู่สาขาไหน พร้อมเดินหน้ากลยุทธ์ CRM บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายในกลุ่มธุรกิจค้าส่งให้กับตัวแทนจำหน่ายแบรนด์แว่นตาระดับโลก รวมถึงแบรนด์ชั้นนำอื่นๆ ครอบคลุมแบรนด์ของทางร้านอย่างครบวงจร และเพื่อรองรับความต้องการด้านสายตาของลูกค้าที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงวัย ได้แก่ วัยรุ่น (Teen) อายุ 15-25 ปี มีอาการตาล้าจากการอ่านหนังสือ เล่นโซเชียลมีเดีย เจอกับแสงสีฟ้าอยู่เป็นประจำ เหมาะสำหรับแว่นตาเลนส์ลดอาการตาล้าหรือเลนส์กันแสงสีฟ้า, วัยทำงาน (Adult) อายุ 26-40 ปี มีความต้องการแว่นที่เหมาะกับสไตล์-ภาพลักษณ์ของตัวเอง และเลนส์ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิต อย่างแบรนด์ LOOL, วัยกลางคน (Middle-Aged) อายุ 41-55 ปี เป็นกลุ่มที่มีปัญหาค่าสายตาซับซ้อน (สั้น-ยาว-เอียง) เริ่มมองหาตัวเลือกอย่างเลนส์โปรเกรสซีฟ และวัยเกษียณ (Senior) อายุ 56 ปีขึ้นไป ต้องการบริการที่ดี พร้อมคำแนะนำ ใส่ใจรายละเอียดลูกค้า เชี่ยวชาญการปรับดัดเพื่อให้ได้แว่นตาที่ใส่สบายและเหมาะสมกับตัวเองมากที่สุดสำหรับก้าวต่อไปของเรา คือการขยายธุรกิจที่ สิงคโปร์ มาเลเซีย และล่าสุดเพิ่มเติมที่ประเทศเวียดนาม ด้วยปัจจัยที่สำคัญคือ การแข่งขันที่ยังไม่สูงมาก ผนวกกับเชนร้านแว่นตาในเวียดนามยังมีจำนวนที่ไม่มาก เป็นการลงทุนด้วย Business Model ของ Monde Eyewear ซึ่งได้รับผลตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการและวางแผนร้านแว่นตาในรูปแบบของบริษัทฯในเวียดนาม พร้อมกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ “หอแว่น Better Vision” ให้แข็งแกร่งในระยะยาว และเติบโตอย่างยั่งยืน โดยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับคู่ค้า รวมถึงนำเสนอสินค้า บริการ และประสบการณ์ที่แตกต่างให้กับลูกค้าในทุกกลุ่มอย่างครอบคลุม ปักหมุดเป้าหมายที่สำคัญ คือ “การเป็นผู้นำที่สำคัญในธุรกิจแว่นตาแบบครบวงจรทั้งค้าปลีกและค้าส่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”เฉลิมฉลองครั้งใหญ่โอกาสครบรอบ 74 ปี “หอแว่น Better Vision” แบบจัดเต็ม คุ้ม 6 ต่อ ตั้งแต่วันนี้-31 กรกฎาคม 2568 ดังนี้ ต่อที่ 1-กรอบลดสูงสุด 80% ต่อที่ 2-เลนส์ทุกยี่ห้อลด 25% ต่อที่ 3-คอนแทคเลนส์ 2 แถม 1เฉพาะ Acuvue รับของขวัญสุดพิเศษ จาก ไอดอลสาวแบรนด์ขนมปัง ต่อที่ 4-ช้อปครบ 13,000.- รับฟรี กระเป๋า Silver Fluffy Bag มูลค่า 1,290 บาท และช้อปครบ 3,000.- ที่ช่องทางออนไลน์ (Shopee, Lazada, Tiktok) รับทันที กระเป๋า pouch ลิมิเต็ด ต่อที่ 5-ช้อปครบ 50,000.- รับฟรี Gift Set “ANDAMAN SAILS Body & Hand Wellness Set By Panpuri” ต่อที่ 6-Top Spender ในช่วงเวลาแคมเปญ สำหรับการซื้อสินค้าแบรนด์ Celine, Loewe, Fendi และ Bulgari รับของสมมนาคุณพิเศษ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://go.horwan.com/4cglswช่องทางการติดต่อFacebook : https://go.horwan.com/a46oh1Instagram : https://go.horwan.com/0hu8hvTiktok : https://go.horwan.com/9egflfLINE : https://go.horwan.com/cgoqmeTwitter : https://go.horwan.com/mhkzmyYouTube : https://go.horwan.com/isf65vเช็คสาขาของหอแว่นได้ที่ : https://go.horwan.com/cna1gx