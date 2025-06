"ลำไย ไหทองคำ" โสดสนิท จีบได้ทุกเพศขอแค่เข้าใจ

หลังจากที่ประกาศตัวครองโสดร้อยเปอร์เซ็นต์ ความสวยเซ็กซี่ก็ยิ่งเพิ่มทวีคูณขึ้นเรื่อยๆ สำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดัง "ลำไย ไหทองคำ" หรือ "สุพรรณษา เวชกามา" ที่ก่อนหน้านี้ก็นุ่งบิกินี่ตัวจิ๋วออกมาโชว์เรือนร่างให้หนุ่มๆ ได้ร้องว้าว จนอินสตาแกรมไฟลุกไหม้ไปนั่นล่าสุด ลำไย ไหทองคำ ออกมาอัปเดตสถานะหัวใจอีกครั้ง หลังมาร่วมปลุกแคมเปญ “PROUD TO BE IN TREND” เตรียมขึ้นแท่น Brand Ambassador ของ ND RUBBER โดยเจ้าตัวยืนยันว่า ตอนนี้โสดสนิท"วันนั้นใส่ชุดว่ายน้ำโชว์เรือนร่างถามว่าเกิดอะไรขึ้น คือวันนั้นไปทะเลค่ะ วันนั้นไปเล่นงานที่ภูเก็ตกับสมุย 2 ที่ติดแล้วก็ไปทะเล มีเวลาว่างช่วงนั้นพอดีไปถึงเร็วก็เลยได้โอกาสเหมาะๆ เซ็กซี่ประมาณนี้นะคะเวลาไปทะเล ก็คิดว่าไม่น่าจะมีเกินนี้แล้ว มันน่าจะสุดๆแล้ว (มีใครหวงไหม?) ตอนนี้โสดค่ะไม่มีใครหวง""ตอนนี้ทุกอย่างโอเคเพราะเราก็รู้สึกเต็มที่กับการทำงานมากขึ้น มีเวลาในเรื่องของการทำงานมากขึ้นด้วย ก็โอเค โสดค่ะ โสดสนิทค่ะตอนนี้ ถามว่าจีบได้ไหม ก็ลองดูค่ะ คือเราไม่ได้เปิดไม่ได้ปิด คือเราไม่ได้หาแต่ก็ไม่ได้ปิดกั้นถ้าจะมามันก็คงมาเอง ตอนนี้ถ้าเกิดคนที่เข้ามาก็อาจจะเป็นคนที่เขาเข้าใจในการทำงานเรา แต่ถ้าเกิดเป็นคนละสายงานก็ต้องดูเรื่องของเวลาเพราะว่ามันก็ไม่น่าจะตรงกันอยู่แล้ว"ได้หมดทุกเพศ"ไม่เหงานะคะเพราะเพื่อนๆ ก็มีเยอะอยู่ ไม่มีเวลาเหงา ทำงานไม่มีเวลาเหงาเลยอาจารย์ประจักษ์ชัย ไหทองคำ เติมตารางให้เต็มที่ (สาวหล่อเปิดใจไหม?) ไม่ปิดกั้นค่ะ ได้หมดเลยจริงๆ เราไม่ได้ปิดกั้นมาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว ขอแค่คนที่คุยเข้าใจไม่ว่าจะเพศไหนก็ได้ ใช่ๆ ได้หมด"นอนน้อยแต่นอนนะ"วันนี้ได้นอน 1 ชั่วโมง ก็ถือว่านอนเต็มที่ฝันด้วย วันไหนที่เราพยายามนอนแล้วไม่หลับจะมีอาการอ๊องบ้าง แต่วันนี้เหมือนเราง่วงปุ๊บก็หลับไปเลย เหมือนกับหลับน้อยแต่ได้หลับสนิท รู้สึกตื่นมามันก็ไม่เพลีย นอนน้อยถ้าเป็นระหว่างวันก็อาจจะต้องใช้เครื่องดื่มช่วย""แต่ถ้าวันไหนได้หยุด มันก็แฮปปี้ดีค่ะ มันก็แบบได้ไปนู่นไปนี่ไง แบบ 1 วัน ไปเดินตลาด ขับมอเตอร์ไซค์ไปเรียนนี่นั่นเพิ่มเติม เพราะช่วงนี้อย่างเดือนนี้คิวงานก็ไม่ได้แน่นมากจะมีแบบว่าวันละ 1 งานด้วย ถ้าเกิดไม่มีอะไรกลางวันเราก็จะไปเรียนเพิ่มเติมที่อยากทำ"บอกเรียนยิงปืนเพราะ "ปุ้ย L.กฮ." เคยพาไปแล้วชอบ"คือปกติเราก็จะไปเรียนอยู่แล้ว แต่ว่าอันนี้ก็คือเหมือนลองไปสมัครกับครูฝึกคนใหม่ พอดีว่ามันมียิงโฆษณาขึ้นมาแล้วเราดูว่ามันตรงพอดี ซึ่งมันมีคอร์สที่เราอยากเรียนเพิ่มเติมอะไรแบบนี้ เราก็เลยสมัครเรียนไปเพราะเป็นคอร์สที่แบบทั้งวันเป็นภาพวีดีโอออกมาที่แบบเราลงไป ก็มีแม่นบ้างไม่แม่นบ้างครูฝึกบอกว่า เราต้องทำแบบนี้เวลาที่เราเอาปืนไปข้างหลังจะได้ปีนต้นไม้สะดวก แล้วเราก็ถามครูว่าแล้วเราจะปีนต้นไม้ทำไม แล้วก็มีท่านอน ซึ่งเราก็ถามว่านอนทำไม""ตั้งแต่สมัยคบกับพี่ปุ้ย L.กฮ. (ศรีสกล สมทรง) ก็ยิงด้วยกัน พอเราเริ่มยิงเราก็รู้สึกว่า เราชอบด้วยแล้วตอนนี้พอมีเวลาเราก็อยากจะไปเรียนเพิ่มเติม เรารู้สึกว่ามันได้ฝึกความนิ่ง ฝึกสมาธิอะไรแบบนี้ด้วยค่ะ เอาไว้ป้องกันตัวด้วย เรียนไว้เป็นความรู้ติดตัว รอบนี้พี่ปุ้ยไม่ได้ไปเรียน แต่ว่าพี่ปุ้ยเป็นคนติดต่อครูให้ ตั้งแต่แรกเลยเขาก็เหมือนเป็นคนพาเราไป พี่ปุ้ยเขาไปเรียนก่อนหลังจากนั้นก็เหมือนชวนเราไปเรียนด้วย พอเราไปเรียนปุ๊บเรารู้สึกว่าเราชอบ"สนใจละครบู๊ เพราะปลื้ม "จา พนม""เราชอบดูหนังบู๊มาก ชอบจา พนม (ทัชชกร ยีรัมย์) พี่เชื่อไหมว่าตอนที่ต้มยำกุ้งฉาย ตอนนั้นเราเด็กโรงหนังพาต้า แม่เราพาไปดู 5 รอบ เราชอบพี่จาพนมมาก"