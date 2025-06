“ช่อง 9” ยึดหัวหาดซีรีส์จีน จัดเต็ม 3 เรื่อง 3 แนวลงจอ

เรียกว่าเป็นการจับมือครั้งสำคัญ ที่ทำให้คอหนังจีนหัวใจพองโต “ช่อง 9” ร่วมกับ “บริษัท เอ็มวี ทีวี (ไทยแลนด์) จำกัด พร้อมยึดหัวหาดหน้าจอ จัดซีรีส์จีนยอดนิยม ยอดฮิต ติดลมบนทาง TVB Jade ลงจอทาง “ช่อง 9 กด 30” ให้นัวกันตลอดสัปดาห์ ห้ามพลาดจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 16.00 น. สนุกไปกับซีรีส์แนวประวัติศาสตร์เรื่อง เฉือนคมโค่นบัลลังก์ (King Maker) เล่าเรื่องเหตุการณ์ในช่วงราชวงศ์ซ่งของซ่งหนิงจงฮ่องเต้ นำแสดงโดยนักแสดงชื่อดังเพียบ อาทิ เจิ้งเจ๋อซื่อ, หลี่เย่าเสียง, เอ๋าเจียเหนียน, กัวฟง, หลีนั่วอี้, เถียนเย่าหนี, ถังซือหย่ง, ย่วนฉงตัน ฯลฯ กำกับการแสดงโดย เหลียงไฉ่เหยิน และเติมผงนัวกันยามดึก ในเวลาห้าทุ่มตรง กับเรื่องราวสุดเข้มข้นของฮีโร่แนวหน้าแห่งด่านศุลกากรฮ่องกง กับภารกิจสุดท้าทายของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ที่ต้องรับมือกับทุกอย่างตั้งแต่ไข่ไก่ไปจนถึงระเบิดนิวเคลียร์ กับการประชันบทบาททางการแสดงจากนักแสดงชั้นนำอย่าง หยวนเหวยห่าว, หวงจื้อเหวิน, หวังหมิ่นอี้, เฉินเจียเล่อ, หลิวเพ่ยเย่ว ฯลฯ ผลงานการกำกับการแสดงโดย กวนชู่หมิง ในซีรีส์จีนเรื่อง ทีมล่าธุรกิจมืด (The Line Watchers) ปิดท้ายทุกวีคเอน เวลา 17.00 น. ปล่อยจอยไปกับซีรีส์จีนเรื่อง ขุนพลหล่อรุ่นใหญ่ (The Learning Curve Of a Warlord) ที่ยกทัพนักแสดงชั้นนำมาล้นจอ ไม่ว่าจะเป็น จางเหว่ยเจี้ยน, ไช่ซือเป่ย, หงหย่งเฉิง, เฉาหย่งเหลียน, หยางซิ่วฮุ่ย, ถานไข่ฉี, จางต๋าหลุน, หลี่เจีย,ไช่กั๋วชิง ฯลฯ โดย สวีเจิ้งคัง นั่งแท่นกำกับการแสดง กับเรื่องราวของการแย่งชิงอำนาจ