รพ.เกษมราษฎร์ จับมือ ลา เฟอร์ลี่ คลินิก เปิดตัว KLS พร้อมดูแลรูปร่างแบบครบวงจร โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น ร่วมกับ ลา เฟอร์ลี่ คลินิกเปิดตัว KLS Kasemrad Liposuction and Slimming Center BY La Ferly อย่างเป็นทางการในงาน Grand Opening เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 68 ณ โถงชน 1 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่นซึ่งศูนย์ดังกล่าวให้บริการด้านการดูแลรูปร่างแบบครบวงจร โดยมีหัตถการหลักอาทิโปแกรมดูดไขมัน, โปรแกรมเติมไขมันเฉพาะจุดเและโปรแกรมผ่าตัดหนังหน้าท้อง เป็นต้น ภายใต้มาตรฐานทางการแพทย์จากโรงพยาบาลชั้นนำและทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญภายในงาน ได้รับเกียรติจาก นพ.กิตติธัช สินพิพัฒน์พร (คุณหมอคิม)ผู้ก่อตั้งLa Ferly Clinicและ รศ.นพ.ปิยะ เนตรวิเชียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดและมีคุณกันตพร หาญพาณิชย์ (คุณพีท) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) , คุณวราไพรินทร์ ธนวริสพร (คุณอาย) CEO IDOL พร้อมทั้งศิลปิน ดารา นักแสดงอาทิ คุณแอมมี่ ณัฏฐา, คุณมิ้งค์ ณัฏฐริณีย์ , คุณอิงฟ้า เกตคำ, ดร. ม่านฟ้า อรปภัทร ,คุณอิม Bonnie clinic ,คุณอี้ ภาณุเมศวร์ WGA, คุณกาย ณัฐนัยน์ C-Plus ร่วมเป็นสักขีพยานKLS Kasemrad Liposuction and Slimming Center BY La Ferly มาจากทัศนวิสัยของผู้บริหารที่เห็นตรงกันว่า “โรงพยาบาล” ไม่ใช่แค่สถานที่เพื่อรักษาโรคเพียงอย่างเดียว แต่คือสถานที่ที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดี และสวยอย่างมั่นใจ ภายใต้มาตรฐานทางการแพทย์มุ่งเน้นถึงความปลอดภัยสูงสุด โดยมีวัตถุประสงค์คือ เปลี่ยนภาพจำของโรงพยาบาลจากสถานที่ของความเจ็บป่วย เป็นศูนย์กลางของการดูแลสุขภาพและความงามอย่างครบวงจรและส่งเสริมภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลให้ทันสมัยเป็ น Wellness & Aesthetic Destination