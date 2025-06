นิตยสาร Mint ฉลองครบรอบ 5 ปี ชวน ‘กลัฟ-ขุนพล-เอเอ’ เปิดงานนิทรรศการ “MINT 5 Years of Freshness” ที่สยามเซ็นเตอร์

เซอร์ไพรส์สุดปัง! Mint Magazine Thailand ฉลองครบรอบ 5 ปี จัดนิทรรศการครั้งแรก “MINT 5 Years of Freshness” ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2568 เนรมิตบ้านจำลองสุดเก๋ที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน ผ่าน คอนเทนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟจาก Mint Magazine ตั้งแต่ฉบับแรกจนถึงฉบับล่าสุด พร้อมสินค้าออฟฟิเชียลจากค่ายศิลปินดาราและสินค้าลิมิเต็ดเอดิชั่นสุดพิเศษจาก Mint ที่มีจำหน่ายภายในงานนี้เท่านั้น! ณ โซน Atrium 2 ชั้น G สยามเซ็นเตอร์สองผู้จัดงานอย่าง คุณก้อง-กฤษฏิ์ จิระเกียรติวัฒนา บรรณาธิการบริหาร Mint Magazine Thailand และคุณป้อม-สรญา วัฒนเจียมวงษ์ ผู้ร่วมก่อตั้งและPublisher ของ Mint Magazine Thailand พร้อมด้วย กลัฟ-คณาวุฒิ ไตรพิพัฒ ที่แท็กทีม 2 หนุ่มสมาชิกวง BUS BECAUSE OF YOU, I SHINE ขุนพล-ปองพล ปัญญามิตร และ เอเอ-อชิรกรณ์ สุวิทยะเสถียร ร่วมเปิดงานนิทรรศการ “MINT 5 Years of Freshness” อย่างเป็นทางการ ที่อัดแน่นไปด้วยความทรงจำตลอด 5 ปีที่ผ่านมาของ Mint Magazine ตั้งแต่ฉบับแรกจนถึงฉบับล่าสุด และคอลัมน์ต่าง ๆ ภายในเล่ม รวมถึงคอนเทนต์ดิจิตอลสุดพิเศษที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน โดยนำมาจัดแสดงให้ได้ชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่านทั้ง 4 ห้อง ซึ่งประกอบไปด้วยSTUDY ROOM รีเฟรชความฟินไปกับโมเมนต์คนดังที่เคยขึ้นหน้าปก Mint ตั้งแต่ Mint Vol.1 จนถึง Mint Vol.28 ฉบับล่าสุด และ Mint Digital Cover ทุกปก ตลอดจนคอลัมน์อื่น ๆ ของนิตยสาร อาทิ Mint Talk, Mint Fashion, Mint Snap, Mint Open Up, Mint Toy, Mint Together และอีกมากมายLIVING ROOM สนุกไปกับเรื่องราวสุดน่ารักและประทับใจของศิลปินดาราจากคอลัมน์ Mint Debut, Mint Pet, Mint New Face, Mint Beauty, Mint Handsome BloggerLOCKER ROOM เปิดตู้ล็อคเกอร์ไปชมความฮอตของเหล่าหนุ่ม ๆ Mint Six Pack ที่จะมาทำให้หัวใจคุณเต้นแรงPANTRY ROOM ส่องโมเมนต์น่ารักแก๊งคนดังจากคอลัมน์ Mint Hang Out และ Mint Escape ที่มีทั้งควงคู่และ แท็กทีมกันไปชมแหล่งท่องเที่ยว ชิมเมนูอร่อย และชิลล์ในสถานที่บรรยากาศใหม่ ๆนอกจากนี้ยังนำเสนอ MINT POP-UP STORE ให้แฟน ๆ ได้เลือกช้อปสินค้าของเหล่าศิลปินดาราจากค่ายต่าง ๆ อาทิ สินค้าออฟฟิเชียลของเหล่าศิลปิน-นักแสดงจากค่าย GMMTV อาทิ เต-นิว, ออฟ-กัน, คริส-สิงโต, เจมีไนน์-โฟร์ท, ฟอส-บุ๊ค, นนน, สกาย, นานิ, เฟิร์ส-ข้าวตัง, มิลค์-เลิฟ และ น้ำตาล-ฟิล์ม พร้อมเสื้อวงสุดเท่ของวง BUS และวง DICE จากค่าย TADA Entertainment ได้แก่ เสื้อ BUS LIGHT THE WORLD T-SHIRT (สีขาว/ดำ) และ เสื้อ DICE YEAR ONE T-SHIRT (สีดำ) และชุด Box Set เล็บเจล WICHIANMAS THE GEL MASTER RED BOX | GELBOYS จากค่าย LOOKEรวมถึงสินค้าคอลเล็กชั่นพิเศษฉลองครบรอบ 5 ปี จาก Mint Magazine อาทิ เสื้อยืด, หมวกไนลอน, กระเป๋าโท้ท, พวงกุญแจ, กระจกพกพา รวมถึง Cable care ซึ่งเป็นสินค้าลิมิเต็ดเอดิชั่นร่วมฉลอง Pride Month กับสยามเซ็นเตอร์ ที่มีวางจำหน่ายในงานนี้เท่านั้น โดยรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายจะร่วมสมทบทุนเพื่อการกุศลให้แก่ มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีแล้วมารีเฟรชความฟินให้สุดไปด้วยกัน ที่งาน “MINT 5 Years of Freshness” ตั้งแต่วันนี้ – 3 กรกฎาคม 2568 ณ โซน Atrium 2 ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ เวลา 10.00 – 21.00 น. เข้าชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย#Mint5YearsofFreshness#Mint5thAnniversary#SiamCenter #TheIdeaopolis#MintMagTH