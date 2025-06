มาม่า Presents CONLAB FEST “X” #เปิดห้องทดลอง FEAT ครั้งใหม่ที่ “X” ยิ่งกว่าเดิม!

เตรียมระเบิดความมันส์กับปรากฏการณ์สุด X ที่ทุกคนรอคอย! “มาม่า Presents CONLAB FEST X” Festival แห่งการทดลองทางดนตรี กลับมาอีกครั้ง พร้อมเสิร์ฟความเหนือความคาดหมายในรูปแบบ ที่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน เพราะนี่คือการ “X” ที่ข้ามทุกกฎเกณฑ์!งานนี้ X แบบข้ามค่าย ข้ามแนว ข้ามเจน พบกับคู่ศิลปินที่จับมือกันแบบ “คาดไม่ถึง” กับโชว์สุดพิเศษที่ไม่ได้มาแค่ Feat. แต่คือการสร้าง COLLAB STAGE สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่เกิดขึ้นเพื่อเวทีนี้เท่านั้น! ทัพศิลปินสุด X ที่จะมาร่วมเปิดห้องทดลองแห่งเสียงเพลง อาทิ D GERRARD, Faye Fang Kaew, INK WARUNTORN, JAMES ALYN, MEAN Band, NONT TANONT, PiXXiE, SEASON FIVE, THE PARKINSON, ZEALเปิดห้องทดลองให้ทุกคนมาร่วม “X” ไปพร้อมกัน! วันที่ 4 ตุลาคม 2568 ณ UNION HALL ชั้น 6 UNION MALL เริ่มจำหน่ายบัตร 26 กรกฎาคม 2568 ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศและเว็บไซต์ ALL TICKET >> www.allticket.com ราคาบัตรเข้าชม EARLY BIRD 699 บาท PROMOTION 999 บาท, REGULAR 1,499 บาท ใครที่อยากรู้ว่า “การทดลองทางดนตรีแบบ X” มันจะพีคขนาดไหน…เตรียมตัวให้พร้อม แล้วมาร่วมระเบิดพลังกับโชว์สุดพิเศษ ที่คุณจะไม่สามารถหาดูได้ที่ไหนอีก!#CONLABFEST#CONLABFESTX#เปิดห้องทดลองFEAT#LOVEiSENTERTAINMENT