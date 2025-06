ไทยประกาศศักดาจัดงาน IMCAS Asia 2025 ยิ่งใหญ่ ยกระดับ Soft Power ด้านเวชศาสตร์ความงามสู่เวทีโลก

ประเทศไทยตอกย้ำบทบาทผู้นำ “Medical Hub of Asia” อย่างเต็มภาคภูมิ ด้วยการเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IMCAS Asia 2025 ณ โรงแรมดิ แอทธินี กรุงเทพฯ โดยปีนี้ได้รับเกียรติจากนายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี ประธานคณะกรรมการพัฒนา Soft Power แห่งชาติ และ นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมเปิดงานอย่างเป็นทางการ การประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 3,000 คนจาก 40 ประเทศทั่วโลก ทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online (Hybrid Conference) พร้อมการจัดแสดงนวัตกรรมและเครื่องมือแพทย์กว่า 119 บูธ และการบรรยายจากวิทยากรระดับโลกกว่า 249 คน ภายใต้แนวคิด “Together, We Rise: Shaping the Future of Global Aesthetics from Asia.” โดยมี สมาคมเวชสำอางและศัลยศาสตร์ผิวพรรณแห่งประเทศไทย (THAICOSDERM) ในฐานะเจ้าภาพทางวิชาการ นำโดย ผศ.พญ.สุวิรากร ธรรมศักดิ์ นายกสมาคม, นพ.ไพศาล รัมณีย์ธร กรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และประธานการจัดงาน, ดร.พญ.อัจจิมา สุวรรณจินดา เลขาธิการสมาคม และกรรมการฝ่ายวิชาการ IMCAS เดินหน้าขับเคลื่อนงานอย่างแข็งขัน สะท้อนความสามารถของแพทย์ไทยในการก้าวสู่เวทีระดับนานาชาติ ร่วมด้วย นพ.สมิทธิ์ อารยะสกุล ในฐานะประชาสัมพันธ์สมาคมเวชสำอางและศัลยศาสตร์ผิวพรรณแห่งประเทศไทย ไฮไลต์ของการประชุม ได้แก่ การสาธิตการฉีดฟิลเลอร์และโบท็อกซ์แบบสด พร้อมการถ่ายทอดกายวิภาคจากโรงเรียนแพทย์ฝรั่งเศส,การอัปเดตเทคโนโลยีด้านศัลยกรรมและการรักษาแบบไม่ผ่าตัด,การใช้อัลตราซาวด์ทางการแพทย์ เพื่อวินิจฉัยและวางแผนการรักษา,การนำเสนออนาคตของเวชศาสตร์ฟื้นฟู (Regenerative Medicine) เช่น เซลล์บำบัด ยีนบำบัด และเอ็กโซโซม,การส่งเสริมมาตรฐานการผลิตเวชภัณฑ์ตามแนวทาง GMP PIC/S อีกทั้งในปีนี้ มีแพทย์หญิงชาวไทย 2 ท่านได้รับรางวัล Rising Star Award จากเวที IMCAS ได้แก่ พญ.รสริน คุปต์วิวัฒน์ และ พญ.วทันยา รุ่งธีรวัฒนานนท์ นับเป็นความภาคภูมิใจและเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านเวชศาสตร์ความงามของโลกนายสรวงศ์ เทียนทอง กล่าวว่า “IMCAS Asia 2025 ไม่ใช่เพียงงานประชุมทางการแพทย์ แต่คือสะพานที่เชื่อมโยงศาสตร์แห่งความงามกับเศรษฐกิจของชาติ ผ่านการส่งเสริม Medical Wellness และบริการสุขภาพระดับพรีเมียมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของไทย” ซึ่งภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคธุรกิจ ต่างเห็นพ้องว่า การจัดงานในครั้งนี้เป็นทั้งเวทีแห่งองค์ความรู้และแพลตฟอร์มความร่วมมือทางธุรกิจที่เสริมความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวสุขภาพทั่วโลก “IMCAS Asia 2025”จึงไม่ใช่เพียงเวทีวิชาการ แต่คือการผลักดันยุทธศาสตร์ระดับประเทศ ทั้งในมิติการแพทย์ เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และ Soft Power โดยมีประเทศไทยเป็นผู้นำที่โลกกำลังจับตาอย่างแท้จริงติดตามข่าวสารและกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่:เว็บไซต์: https://itcam.org/HomeFacebook: ITCAM-Thaicosderm#THAICOSDERM #IMCASASIA #IMCASASIA2025 #IMCAS2025 #MedicalTourism #SoftPower