“Billkin & PP Krit” เสิร์ฟทุกโมเมนต์ สิงร่าง “เม่น & ตี่ตี๋” เข้าพิธีแต่งงาน!! ใน “Billkin & PP Krit - The Red Envelope Wedding Concert Presented by JisuLife”

สร้างปรากฏการณ์ความสนุกแบบจัดเต็ม!! สำหรับ “Billkin & PP Krit - The Red Envelope Wedding Concert Presented by JisuLife” ที่ต่อยอดความสำเร็จจากภาพยนตร์คอมเมดี้ชวนป่วนแห่งปี “ซองแดงแต่งผี” โดยเนรมิตบรรยากาศคอนเสิร์ตในธีมงานแต่งงานของ “เม่น” และ “ตี่ตี๋” ตัวละครสำคัญที่นำพาทุกคนก้าวเข้าสู่จักรวาลความสุข ท่ามกลางแฟน ๆ ที่มาร่วมแสดงความยินดีและร่วมดื่มด่ำในค่ำคืนสุดพิเศษ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13-14-15 มิถุนายนที่ผ่านมา ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (Exhibition Hall 1-2, ชั้น G)เต็มอิ่มไปกับมวลความสนุกสุดทัชใจ เมื่อ “บิวกิ้น-พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล” และ “พีพี-กฤษฏ์ อำนวยเดชกร” พร้อมด้วยแขกรับเชิญสุดพิเศษทั้ง 3 วัน อาทิ ปุ๊ ปิยะมาศ โมนยะกุล, ยายแต๋ว อุษา เสมคำ, รัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น, ตู่ ภพธร, หนึ่ง อภิวัตน์ (วง ETC.) และ ปั๊ป พัฒน์ชัย (วง POTATO) แท็กทีมมาเอ็นเตอร์เทนคนดูทั้งฮอลล์ ท่ามกลางลิฟต์ปรับยกระดับสเตจ ที่สามารถเปลี่ยนเวทีเป็นรูปแบบต่าง ๆ ได้ แม้กระทั่งเปลี่ยนเวทีเป็นเค้กแต่งงานขนาดใหญ่ พร้อมทั้งแสงสีเสียง โมชันกราฟิกแบบจัดเต็ม แถมยังมีเอฟเฟกต์สุดอลังการที่ถูกดีไซน์ให้เข้ากับแต่ละโชว์ไว้อย่างลงตัว ทำให้แฮชแท็ก #BKPPWeddingConcert_D1, #BKPPWeddingConcert_D2, และ #BKPPWeddingConcert_D3 พุ่งทะยานขึ้น X TRENDS “อันดับ 1” ของไทยทั้ง 3 วันแสดง โดยมีแขกผู้มีเกียรติร่วมแชร์โมเมนต์ประทับใจกว่า 2,000,000 โพสต์ นอกจากนั้นยังมีช่องทาง Live Streaming ให้ได้ชมกันแบบเรียลไทม์ ใกล้ชิดติดหน้าจอครอบคลุมทั่วโลกเปิดเวทีเริ่มออกสตาร์ต ก็ทำเอาแฟน ๆ แฮปปี้ขั้นสุดกับการเปิดตัวของ บิวกิ้น และ พีพี ที่ย้อนเวลานำพาทุกคนกลับไปในโมเมนต์ของ “เม่น-ตี่ตี๋” ในเพลง สัมภเวซี้ เพลงประกอบภาพยนตร์ ซองแดงแต่งผี และไต่ระดับไปเอ็นจอยกันต่อในเพลง ยอม (Surrender), ยิ่งดุยิ่งชอบ ต่อด้วย พีพี ที่ออกมาโชว์พลังเสียงในเพลง ใจหล่น ส่วน บิวกิ้น ขอหยิบเอาเพลงเพราะความหมายดี อย่าง ยิ้มทั้งน้ำตา มาเสิร์ฟให้แฟน ๆ ได้อินกันต่อ ก่อนที่จะสวิตช์อารมณ์กับการจำลองซีนไนต์คลับจากฉากในภาพยนตร์ ซองแดงแต่งผี งานนี้ พีพี ขอสวมวิญญาณเป็น ผีตี่ตี๋ เข้าไปสิงร่าง รัศมีแข เพื่อโชว์สเต็ปการแดนซ์ในเพลง ตื่น สร้างความตื่นตาตื่นใจ และที่เซอร์ไพรส์คนดูสุด ๆ คือการได้เห็นทั้ง บิวกิ้น และพีพี ออกสเต็ปแดนซ์ในเพลง Bad Romance, Born This Way ความสนุกยังมีมาแบบรัว ๆ เมื่อ พีพี ขอโชว์สกิลโพลแดนซ์สุดแซ่บในเพลง FIRE BOY และก่อนที่จะจบเพลง ทำเอาแฟน ๆ หัวใจแทบวาย เมื่อ บิวกิ้น โชว์สกิลโพลแดนซ์ ซีนเด็ดจากภาพยนตร์ ซองแดงแต่งผี ภาพติดตาตรึงใจที่ทุกคนจำได้ดี สนุกกันต่อเนื่องกับกองทัพแดนซ์เซอร์กับพาร์ตโซโลเมดเลย์เพลงลูกทุ่ง ที่ช่วยบิ๊วอารมณ์คนดูแบบสุด ๆ บิวกิ้น คว้าไมค์โชว์ลูกคอ 18 ชั้น ในเพลง อย่าปล่อยให้เธอลอยนวล โดย พีพี โชว์ลีลาต่อเนื่องด้วยเพลง เลิกแล้วค่ะ ปิดจบพาร์ตนี้ด้วยโชว์คู่กันในเพลง กระแซะเข้ามาซิจากนั้นก็ถึงช่วงพิธีการสำคัญที่ทุกคนรอคอยคือการฉลองมงคลสมรสของ เม่นและตี่ตี๋ โดย อาม่าปุ๊ ให้เกียรติมาเป็นญาติผู้ใหญ่ฝ่าย ตี่ตี๋ และแขกรับเชิญพิเศษ อาม่าแต๋ว จากภาพยนตร์หลานม่า มาเป็นญาติผู้ใหญ่ให้ฝ่าย เม่น เพื่อร่วมฉลองให้กับหลานรักทั้งคู่ในเพลง ผ้าเช็ดหน้า ที่ครึ่งเพลงแรก 2 อาม่าร่วมร้องเป็นภาษาจีน ก่อนจะควงแขนโชว์ท่าเต้นสุดคิวต์ ถือเป็นอีกโชว์ที่โดนใจสุด ๆ เสิร์ฟความโรแมนติกกันต่อกับ VTR “A Night Before The Wedding” ที่ใส่ดีเทลต่าง ๆ ไว้ได้อย่างลงตัว ด้วยโมเมนต์ที่ส่งมาทางสายตาของทั้งคู่ และมุมกล้องที่ดูอินเตอร์สุด ๆ เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟน ๆ ได้ดังลั่นฮอลล์ก่อนจะมาว้าวกันต่อ กับการเนรมิตแคตวอล์กสะพานสุดอลังการมาไว้กลางฮอลล์ มาพร้อมเพลงเพราะความหมายดี Just the Way You Are จาก บิวกิ้น และ Can’t Help Falling in Love จาก พีพี ก่อนที่ดีกรีความฟินจะพุ่งทะยานแบบสุดขีดไปกับพาเหรดเพลงรัก พร้อมเซอร์ไพรส์พิเศษด้วยโชว์เต้นรำ ที่มาพร้อมกับสเตจประดับประดาด้วยโคมไฟแชนเดอเลียร์ขนาดใหญ่ เรียกเสียงฮือฮาจากแฟน ๆ ได้ไม่น้อย ต่อเนื่องด้วยเพลง Tonight I Celebrate My Love, A Thousand Years, เพลงรัก, คู่ชีวิต, Marry You นอกจากทั้งคู่ได้โยนช่อดอกไม้บนเวทีแล้ว ยังมีช่อดอกไม้ที่ลอยลงมาให้แฟน ๆ ผู้โชคดีอีกด้วยช่วงเวลาแห่งความสุขก็ล่วงเลยมาถึงพาร์ต After Party กับแขกรับเชิญสุดพิเศษที่แตกต่างกันทั้ง 3 วัน มาขึ้นเวทีมอบความสนุกให้แบบเต็มพิกัด วันแรกนำโดย ตู่ ภพธร ที่ขอหยิบเอาเพลง I Swear, เจ้าหญิง มาพาคนฟังไปปลดล็อกหูเคลือบทอง ส่วนคิวของวันที่สอง หนึ่ง ETC. มาร้องเพลงรักอย่าง Day 1, สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าหัวใจ บอกเลยว่าตราตรึงใจกันทั้งฮอลล์ ก่อนปิดท้ายในวันที่สาม ปั๊ป POTATO นำเพลง Yours Ever, เพียงพอ มาสาดความมันส์จนเวทีลุกเป็นไฟ และมีโชว์สุดพิเศษที่ บิวกิ้นและพีพี ร่วมร้องกับแขกรับเชิญ ในเพลง Can’t Take My Eyes Off You นอกจากนี้มาชวนอินเลิฟกันต่อผ่านเพลง รักแรกพบ, จูบ, หยุด, กันและกัน แล้วช่วงเวลาก็เดินทางมาถึงช่วงปิดท้าย ที่คนดูจะได้เห็นการเติบโตของความรักและความผูกพันของทั้งคู่ ผ่านเพลย์ลิสต์ซึ้ง ๆ ความหมายดีอย่าง See You Somewhere, ไม่ปล่อยมือ ก่อนที่ทั้งคู่จะขึ้นไปร้องเพลงโชว์บนแหวนเพชรเม็ดยักษ์ในเพลง โคตรพิเศษ ปิดท้ายด้วยเพลง Mr. Everything และ รู้งี้เป็นแฟนกันตั้งนานแล้ว กับภาพที่ทั้งคู่เดินไปรอบ ๆ เวทีพร้อมโบกมือลาทุกคน ซึ่งเรียกว่าเป็นการส่งท้ายที่เติมเต็มความสุข ความสนุก และความทรงจำที่แสนพิเศษเป็นโมเมนต์ที่ดีต่อใจอย่างมากเลยทีเดียว