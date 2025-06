"โบว์ เมลดา - เป้ย ปานวาด" สร้างปรากฎการณ์ใหม่วงการความงาม ! เปิดตัวเป็นพรีเซนเตอร์ AM International Hospital พร้อมแชร์ประสบการณ์ความสวยระดับเฟิร์สคลาส

​นางเอกสาวสวยผู้เป็นไอคอนความสดใส "โบว์-เมลดา สุศรี" และคุณแม่ลูกสองสุดแซ่บ ผู้สร้างตำนานมีม ผัวที่ดีคือผัวใหม่ "เป้ย-ปานวาด เหมมณี" เขย่าวงการความสวยความงามของประเทศไทย ด้วยการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในฐานะพรีเซนเตอร์ AM International Hospital (เอเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล ฮอสปิตอล) AM International Hospital โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง เฉพาะทางแห่งแรกที่ มุ่งเน้นความเป็นเลิศ ด้านฟิลเลอร์ ดูดไขมัน และผ่าตัดรูปร่าง โดยเป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญระหว่างสองผู้นำแห่งวงการความงามของไทย AMARA Clinic นำโดย นพ. วิษณุ เฮ้งสวัสดิ์ (หมอไอซ์) แพทย์ผู้มีชื่อเสียงและประสบการณ์ในวงการดูดไขมัน และ Doctor Mek Clinic นำโดย นพ. วัชพล ธนมิตรามณี (หมอเมฆ) แพทย์ผู้มีชื่อเสียงและประสบการณ์ในวงการผิวพรรณ สู่การเป็นโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งเฉพาะทางที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านฟิลเลอร์ ดูดไขมัน และผ่าตัดรูปร่าง ภายใต้แนวคิดและสโลแกน “AMplify Your Beauty โดดเด่นทุกความงาม” ที่มุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานวงการความงามไทยสู่ระดับสากล ด้วยการนำเสนอการบริการที่เหนือระดับ ผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัยและทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางAM International Hospital (เอเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล ฮอสปิตอล) เกิดจากการผสานตัวอักษร “A” แทน Amara Clinic ผู้ชำนาญการด้านไขมันและรูปร่าง (Fat & Body) และ “M” แทน Doctor Mek Clinic ผู้มีชื่อเสียงและประสบการณ์ด้านโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์ (Filler) โดยเป็นการร่วมมือกันเพื่อมุ่งตอบโจทย์ลูกค้ายุคใหม่ที่ต้องการผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจงและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ภายใต้สโลแกน “AMplify Your Beauty โดดเด่นทุกความงาม” เพื่อขยายศักยภาพความงามของแต่ละบุคคลให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ถือเป็นโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งเฉพาะทาง ที่รวมเอาความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของสองแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อมอบผลลัพธ์การรักษาที่ปลอดภัย ยั่งยืน และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง โดยมุ่งสร้างมาตรฐานใหม่ในวงการศัลยกรรมตกแต่ง ทั้งการดูแลเรื่องผิวพรรณและรูปร่าง อาทิ โปรแกรมฉีดฟิลเลอร์ โปรแกรมดูด-เติมไขมัน ผ่าตัดรูปร่าง ศัลยกรรมตกแต่งเสริมหน้าอก ตัดหน้าอก ตัดนมน้อย ตัดหนังหน้าท้อง ยกกระชับผิว และโปรแกรม Endotine ยกกระชับหน้า และ ดูแลผิวแบบอื่นๆ รวมถึงโปรแกรมลดน้ำหนักโดยมีความพร้อมในการให้บริการแบบครบวงจร ทั้งยังมีการให้บริการการประเมินสภาพร่างกายด้วยเครื่องมือ Pre-Screening ที่ทันสมัย เพื่อให้ลูกค้ามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงปัญหาและความต้องการ ไปจนถึงการให้คำปรึกษาและวางแผนการรักษาที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล (Personalized Solutions) โดยมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ที่ตอบโจทย์และสร้างความพึงพอใจสูงสุด ภายใต้มาตรฐานการแพทย์ระดับสากล ที่มีความปลอดภัย มั่นใจได้ทุกเคส พร้อมตั้งเป้าหมายที่จะขยายฐานสู่ตลาดต่างประเทศภายในสิ้นปี 2025​โดยภายในงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2568 ณ AM International Hospital (เอเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล ฮอสปิตอล) ราชพฤกษ์ “โบว์-เมลดา สุศรี” และ “เป้ย-ปานวาด เหมมณี” ในฐานะ พรีเซนเตอร์สุดฮอตและตัวแทนของผู้รับบริการจริงมายาวนาน ก็ได้ร่วมแชร์ประสบการณ์ความสวยระดับเฟิร์สคลาสที่ได้รับการบริการจากโรงพยาบาลที่เหนือระดับ และพร้อมเป็นกระบอกเสียงสะท้อนถึงผลลัพธ์ที่โดดเด่นและเป็นธรรมชาติโบว์-เมลดา สุศรี เผยว่า "เดี๋ยวนี้โบว์ว่าใครๆ ก็หันมาสนใจเรื่องความงามกันเยอะขึ้นมากๆ เลยนะ ไม่ใช่แค่สาวๆ อย่างเรา หนุ่มๆ เขาก็จัดเต็มเรื่องบิวตี้กันเพียบ! เพราะความดูดีมันช่วยสร้างความมั่นใจให้เราได้ และที่สำคัญเลยนะ โบว์เป็นลูกค้าคุณหมอเมฆมานานมากๆๆๆ ตั้งแต่สมัย Doctor Mek Clinic เลยค่ะ พอมาเป็น AM International Hospital โบว์ก็ยังมั่นใจคูณสองไปเลย! ที่นี่ไม่ได้มีแค่คุณหมอที่เก่ง มีชื่อเสียงและประสบการณ์แน่นปึ้กเท่านั้นนะ แต่ยังมีรางวัลมากมายมาการันตี ทั้งรางวัลระดับประเทศและระดับโลกอีกเพียบ! นี่แหละคือเหตุผลสำคัญที่โบว์เลือกและไว้วางใจมาตลอดค่ะ! แถม AM International Hospital เขายังไม่ได้ดูแลแค่เรื่องผิวหน้านะคะ แต่ดูแลความงามให้เราทั้งตัวเลย! มาที่นี่…ที่เดียวจบเลยค่ะ! รับรองว่าคุณจะได้รับการบริการระดับเฟิร์สคลาสแบบที่โบว์ได้รับแน่นอน และที่สำคัญรับประกันความดูดีแบบตรงปกแน่นอนค่ะ"​"เป้ย-ปานวาด เหมมณี" เผยว่า "ต้องบอกก่อนว่าเวลาเป้ยจะรับเป็นพรีเซนเตอร์ เป้ยจะต้องมีการทดลองใช้จริงก่อนไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม คือเป้ยมีความรู้สึกว่าการที่เราจะเป็นพรีเซนเตอร์อะไรสักอย่าง มันต้องเกิดจากการได้ลองแล้วมันดีจริงๆ ลองแล้วมันใช่จริงๆ และสำหรับการมาเป็นพรีเซนเตอร์ AM International Hospital ก็สืบเนื่องจากหมอเมฆ เพราะมีครั้งหนึ่งที่เป้ยได้ไปทำหน้ากับที่ที่หนึ่งแล้วมันไม่โอเคมากๆ มันค่อนข้างจะส่งผลต่อจิตใจของเป้ยมากๆ ซึ่งก็มีหมอเมฆนี่แหละที่ทำให้เป้ยกลับมาดูดีขึ้นกว่าเดิม หลังจากตอนนั้นมาถึงตอนนี้ก็มีความรู้สึกว่าเชื่อใจหมอเมฆเต็มร้อย และไว้ใจหมอเมฆเต็มร้อย และสำหรับโปรแกรมที่เป้ยประทับใจที่สุดหลังจากได้มารับบริการที่ AM International Hospital ก็น่าจะเป็นโปรแกรมฟิลเลอร์ ซึ่งปกติก็จะมาทำโปรแกรมฟิลเลอร์ที่ไหนอยู่แล้ว และถ้าไม่มีความจำเป็นก็จะไม่ทำฟิลเลอร์เด็ดขาด แต่เนื่องด้วยวัยและได้ไปเจอประสบการณ์บางอย่างที่มันส่งผลทำให้หน้าของเป้ยค่อนข้างไปในทิศทางที่ไม่ดี หมอเมฆก็เข้ามาช่วยด้วยการเติมโปรแกรมฟิลเลอร์ให้ จริงๆ ที่ AM International Hospital เป้ยว่าทุกคนสามารถมาปรึกษาได้ทุกอย่างเลย ที่นี่เขาให้บริการทั้งผิวหน้าและผิวตัวเลย ใครมีปัญหาตรงไหนก็เข้ามาปรึกษากับคุณหมอได้ เป้ยเชื่อว่าคุณจะได้รับคำแนะนำที่ดีจากคุณหมอแน่นอนค่ะ"