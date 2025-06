Bangkok Festivals ครั้งที่ 27 ปรากฏการณ์ระดับโลกบนเวทีไทย! ครั้งแรกในไทยของศิลปินระดับตำนาน ‘Plácido Domingo’ พร้อมมหาภารตะอินเดีย บัลเลต์จีน โอเปรา และกายกรรมสุดอลังการ

ไฮไลต์พลาดไม่ได้ คือ การเปิดการแสดงครั้งแรกในประเทศไทยของศิลปินโอเปราระดับโลก Plácido Domingo พร้อมการแสดงอีกมากมาย อาทิ มหากาพย์อินเดีย Mahabharata: 18 Days, Dusk of an Era, บัลเลต์จีน A Dream of Red Mansions, โอเปรา Tosca และ Aida, พร้อมโชว์กายกรรมสุดตื่นตะลึงจากจีน และการเต้นผสานเทคโนโลยีจากฝรั่งเศสเตรียมเปิดม่านให้ผู้ชมไทยได้สัมผัสความยิ่งใหญ่ 6 กันยายน – 15 ตุลาคม 2568 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เปิดจำหน่ายบัตรอย่างเป็นทางการ 14 มิถุนายนนี้ พร้อมข้อเสนอสุดพรีเมียม “Platinum Package” ที่ให้สิทธิพิเศษเฉพาะแฟนตัวจริงก่อนใครหนึ่งในไฮไลต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปีนี้ คือการแสดงครั้งแรกและครั้งเดียวในประเทศไทยของ Plácido Domingo ศิลปินโอเปราระดับตำนาน หนึ่งใน The Three Tenors ผู้ทรงอิทธิพลซึ่งเคยสร้างปรากฏการณ์พลิกโฉมวงการโอเปร่าให้เข้าถึงผู้ชมทั่วโลก ด้วยบทบาทบนเวทีโอเปร่ากว่า 150 เรื่อง และรางวัล Grammy Awards ถึง 12 รางวัล การแสดงครั้งประวัติศาสตร์นี้จะยิ่งพิเศษยิ่งขึ้น ด้วยการร่วมเวทีครั้งแรกของ Plácido Domingo กับสองศิลปินหญิงดาวรุ่งแห่งยุค ได้แก่ Monica Conesa โซปราโนเสียงใสผู้ได้รับการจับตามองจากเวทีระดับโลก และ Beatrice Venezi วาทยกรหญิงชาวอิตาลี ผู้ถูกยกย่องให้เป็นหนึ่งในสตรีผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในวงการดนตรีคลาสสิก ที่จะมาร่วมกันรังสรรค์บทแสดงอันยิ่งใหญ่ที่คอเพลงโอเปราห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงMahabharata: 18 Days, Dusk of an Era การแสดงสดสุดอลังการจาก Prabhat Arts International คณะศิลปะร่วมสมัยชั้นนำจากเมืองปูเน่ ประเทศอินเดีย ผู้เชี่ยวชาญในการถ่ายทอดวรรณกรรมโบราณผ่านศิลปะสมัยใหม่ โดยครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่จะได้พบกับมหากาพย์มหาภารตะ เรื่องราวสงคราม 18 วันระหว่าง ปาณฑพ และ เการพ การต่อสู้ระหว่าง “ธรรมะ” และ “อธรรม” นำเสนอผ่านการแสดงร่วมสมัยผสานลีลาการเคลื่อนไหวของนักแสดงกว่า 50 ชีวิต ประกอบเสียงสวดโบราณ ดนตรีร่วมสมัย และโปรดักชันสุดตระการตา ถ่ายทอดความลึกซึ้งทางจิตวิญญาณที่ยังสะเทือนใจผู้ชมมานับพันปีเตรียมพบกับ A Dream of Red Mansions หรือ ความฝันในหอแดง หนึ่งใน “สี่สุดยอดวรรณกรรมคลาสสิกของจีน” ผลงานของ เฉาเสวี่ยฉิน แห่งศตวรรษที่ 18 ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น “กระจกสะท้อนสังคมจีนปลายราชวงศ์ชิง” อันลึกซึ้งและสะเทือนใจ ซึ่งยังคงครองใจผู้อ่านรุ่นแล้วรุ่นเล่า โดยในปีนี้ National Ballet of China คณะบัลเลต์ระดับแนวหน้าของเอเชีย ได้หยิบวรรณกรรมอมตะเรื่องนี้มาตีความใหม่ผ่านภาษาบัลเลต์ ถ่ายทอดเรื่องราวของความรักสามเส้า ความฝัน และการล่มสลายของตระกูล ผ่านการเคลื่อนไหวที่อ่อนช้อยและเปี่ยมอารมณ์จากนักเต้นกว่า 80 ชีวิต พร้อมฉาก แสง สี และเครื่องแต่งกายอันวิจิตรส่งตรงจากปักกิ่งกว่า 6 ตู้คอนเทนเนอร์ สะท้อนภาพการพบกันของสองวัฒนธรรม เมื่อเรื่องราวจีนโบราณถูกถ่ายทอดผ่านศิลปะตะวันตกอย่างสง่างามบนเวทีเดียวเตรียมตื่นตาตื่นใจไปกับ 4 การแสดงระดับโลกจาก Samara Opera & Ballet Theatre คณะโอเปราและบัลเลต์ชื่อดังของรัสเซีย ที่จะมาเปิดเวทีไทยด้วยโชว์สุดอลังการหลากรส ทั้งโอเปราและบัลเลต์ นำทัพโดย Tosca และ Aida สองโอเปร่าระดับตำนานที่ถ่ายทอดความรัก ความสูญเสีย และความทรงพลังของบทเพลง ผ่านโปรดักชันยิ่งใหญ่และนักแสดงกว่า 250 ชีวิต ตามด้วย The Nutcracker บัลเลต์คริสต์มาสสุดคลาสสิกจาก Tchaikovsky ที่กลับมาในโปรดักชันใหม่ครั้งแรกนอกประเทศรัสเซีย โดยทีมนักเต้นกว่า 100 ชีวิต และปิดท้ายด้วย Three Masks of the King บัลเลต์ดราม่าร่วมสมัยที่สะท้อนเรื่องอำนาจ ตัวตน และการกล้าเป็นตัวเอง สะท้อนความประณีตและความยิ่งใหญ่จากรัสเซียไว้อย่างสมบูรณ์แบบปีนี้ยังมีการแสดงสุดสนุกที่เข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัยอย่าง China National Acrobatic Troupe คณะกายกรรมจากจีนที่เตรียมมาสร้างความตื่นตะลึงด้วยโชว์ผาดโผนและความสามารถเหนือมนุษย์จากทัพนักกายกรรมกว่า 50 ชีวิต เพื่อร่วมฉลองครบรอบ 50 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – จีน การันตีคุณภาพด้วยรางวัลเหรียญทองกว่า 74 รางวัล และ Pixel การแสดงจากฝรั่งเศส ผสานศิลปะการเต้นแนวสตรีท ฮิปฮอป และร่วมสมัย เข้ากับเทคโนโลยีแสง สี เสียงแบบอินเทอร์แอคทีฟสุดล้ำแปลกตา ทั้งกราฟฟิก 3 มิติ การฉายภาพ mapping และเทคนิคพิเศษที่ต้องใช้ความแม่นยำสูงนอกจากนี้ยังมีไลน์อัปพิเศษจากคณะการแสดงชั้นนำอีกมากมาย ได้แก่ Cuba Vibra! สัมผัสจิตวิญญาณการเต้นสไตล์คิวบาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน, Nocturna ฟลาเมงโกร่วมสมัยจากสเปน, NINA ท่วงท่าการเต้นที่บอกเล่าเรื่องราวของหญิงแกร่งที่ต่อสู้เพื่อความฝัน, การแสดงเสียงเครื่องกระทบจาก Energy ∞ Infinite และบทเพลงจากวงออร์เคสตราชั้นนำของยุโรป Prague Philharmoniaมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพฯ ครั้งที่ 27 ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะเป็น บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน), บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน), บริษัท สิงห์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน), โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา, บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ กระทรวงวัฒนธรรมพิเศษ! จองบัตรชมการแสดงวันนี้ พร้อมเปิดโอกาสให้เป็นเจ้าของ “Platinum Package” แพ็กเกจชมการแสดงแบบพรีเมียมครั้งแรกก่อนใคร เพื่อรับสิทธิพิเศษมากมาย อาทิส่วนลดสุดคุ้ม 10% /แพ็กเกจ/ท่าน เมื่อซื้อแพ็กเกจการแสดงที่ร่วมรายการ (ไม่รวมกับโปรโมชันอื่น หรือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)ประสบการณ์สะดวกสบายกับที่นั่งที่ล็อกไว้ให้เฉพาะคุณตลอดทุกโชว์รับของที่ระลึก Limited Edition ที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ รับส่วนลดพิเศษสูงสุด 20% อย่ารอช้า! มาร่วมสัมผัสประสบการณ์การแสดงสุดยิ่งใหญ่ที่ควรดูสักครั้งในชีวิตกับ มหกรรมศิลปะการแสดงและ ดนตรีนานาชาติ กรุงเทพฯ ครั้งที่ 27 (Bangkok's 27th International Festival of Dance & Music) เปิดขายบัตรตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2568 ถึง 14 กรกฎาคม 2568 ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา และทาง www.thaiticketmajor.com