บันเทิงรอบโลก โดนอีกแล้ว "จีซู" รับงานแสดงแต่ถูกวิจารณ์ไม่คู่ควร

ผู้กำกับ "คิม บยองอู" ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหลังจากให้สัมภาษณ์ในงานแถลงข่าวภาพยนตร์ Omniscient Reader: The Prophet ว่าเขาเลือก "จีซู" สมาชิกวง BlackPink มารับบท "อีจีฮเย" เพราะเห็นถึงความพยายามและความตั้งใจของเธอ แม้จะไม่มีประสบการณ์ด้านการแสดงมากนัก โดยกล่าวว่า "เธอทุ่มเทอย่างมากตั้งแต่ครั้งแรกที่พบกัน" อย่างไรก็ตาม เหตุผลเรื่องความตั้งใจดังกล่าวกลับกลายเป็นชนวนให้เกิดเสียงวิจารณ์ในโลกออนไลน์ โดยชาวเน็ตมองว่าเขาเลือกนักแสดงจากชื่อเสียงมากกว่าความสามารถในการแสดงค่าย 20th Century Studios ได้ปล่อยตัวอย่างแรกของภาพยนตร์ชีวประวัติ Springsteen: Deliver Me From Nowhere ที่นำแสดงโดย "เจเรมี อัลเลน ไวต์" ซึ่งรับบทเป็น "บรูซ สปริงส์ทีน" ในช่วงเวลาที่เขากำลังทำอัลบั้ม "Nebraska" อันเป็นผลงานอคูสติกที่เปลือยเปล่าและเต็มไปด้วยความหม่นเศร้า หนังเรื่องนี้กำกับโดย "สก็อตต์ คูเปอร์" ผู้เคยสร้างชื่อจาก Crazy Heart โดยเล่าเรื่องราวเบื้องหลังอัลบั้มที่บันทึกเสียงด้วยเครื่องบันทึก 4 แทร็กในห้องนอนของสปริงส์ทีน ณ รัฐนิวเจอร์ซีย์ พร้อมถ่ายทอดช่วงเวลาสำคัญของศิลปินที่กำลังต่อสู้กับอดีตของตนเอง ขณะที่เขากำลังจะก้าวขึ้นเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลกแฟนคลับหญิงชาวจีนคนหนึ่งกลายเป็นไวรัลบน Xiaohongshu หลังเปิดเผยว่าเธอลดน้ำหนักได้ถึง 95 กิโลกรัม ภายในเวลาเพียงไม่กี่เดือน เพียงเพราะอยากเจอไอดอลในดวงใจ "จีดราก้อน" ในคอนเสิร์ต Übermensch World Tour โดยเธอเริ่มจากน้ำหนัก 145 กิโลกรัม ก่อนจะหันมาออกกำลังกายอย่างจริงจัง ทั้งชกมวยและพิลาทิส จนสามารถไปปรากฏตัวในคอนเสิร์ตที่โอซาก้าเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคมที่ผ่านมา พร้อมร่างกายใหม่ที่แทบจำไม่ได้ ปัจจุบันเธอหนักเพียง 44.5 กิโลกรัม และกลายเป็นแรงบันดาลใจให้แฟนคลับคนอื่น ๆ ที่มีเป้าหมายเพื่อไอดอลเช่นเดียวกันนักแสดงเกาหลีชื่อดัง "อี บยองฮอน" ได้ปรากฏตัวในรายการ The Tonight Show Starring Jimmy Fallon เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน เพื่อโปรโมตซีซั่น 3 ของ Squid Game พร้อมเล่าเรื่องสุดฮาว่าเขาเก็บเรื่องบทบาท “Front Man” ของตนไว้เป็นความลับ แม้กระทั่งกับแม่ของตัวเอง โดยเล่าว่า "Netflix ขอให้ผมเก็บเป็นความลับ ผมเลยไม่บอกใครเลย แม้แต่แม่ของผม" ก่อนจะหัวเราะว่าแม่ของเขาถึงกับโทรมาดุเมื่อได้ดูซีรีส์ ภายใต้คำชื่นชมจากพิธีกรถึงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและผลงานในระดับสากลของเขา