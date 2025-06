ดีพร้อม ดันซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นไทย โชว์ 3 แบรนด์ชนะเลิศ ชูศักยภาพนักออกแบบไทย เปิดตัวผลงานสู่ระดับสากล

เดินหน้าผลักดันซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นไทยผ่านผลงานนักออกแบบไทย 3 แบรนด์ชนะเลิศ ได้แก่ แบรนด์ Feel Youth แบรนด์ PAKAPAN.s และแบรนด์ LUUMI ที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาองค์ความรู้สามารถนำเครื่องมือเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในหลาย ๆ ด้าน ตามนโยบาย "ดีพร้อมคอมมูนิตี้ ที่นี่มีแต่ให้" (DIPROM Community) ซึ่งเป็นการนำวิสาหกิจไทย เข้ามาสู่ระบบบริหารจัดการของดีพร้อม โดยดีพร้อมจะส่งเสริมและสนับสนุนด้วย 6 กลไกที่สำคัญ ผ่านกิจกรรมพัฒนานักออกแบบดีพร้อมในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (DIPROM Thai Designer Lab) ประจำปี 2568 เพื่อให้นักออกแบบไทยมีความพร้อมในการก้าวสู่ระดับสากล และรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างยั่งยืนรองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป การดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน กำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายหลากหลายประการ ทั้งทรัพยากรที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตมีปริมาณจำกัดลงทุกขณะ ประเทศที่มีต้นทุนการผลิตต่ำเริ่มตีตลาด ในยุคไร้พรมแดนผู้บริโภคมีทางเลือกซื้อสินค้าได้อย่างเสรีทั้งในด้านคุณภาพและราคา การแข่งขันทางการค้าทวีความรุนแรงมากขึ้น ดังนั้น ผู้ประกอบการไม่ควรนิ่งนอนใจอีกต่อไป ต้องแสวงหาอาวุธใหม่ ๆ เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาด และผู้ประกอบการ SME ยุคใหม่ ต้องมีความพร้อมทั้งองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ รวมถึงความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและบริการ สอดคล้องกับนโยบายสนับสนุนการสร้างพลังสร้างสรรค์หรือ Soft Power ของประเทศ ดังนั้น กระทรวงอุตสาหกรรม นำโดย นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือ ดีพร้อม (DIPROM) ดำเนินการในเรื่องนี้โดยสร้างนักออกแบบรุ่นใหม่ที่กำลังจะก้าวเข้ามามีบทบาทต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ให้มีการเรียนรู้ที่จะนำแนวคิดและแรงบันดาลใจใหม่ ๆ มาร่วมประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนางดวงดาว กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) ได้ดำเนินการผ่านแนวทาง "ดีพร้อมคอมมูนิตี้ ที่นี่มีแต่ให้" (DIPROM Community) ซึ่งเป็นการนำวิสาหกิจไทย เข้ามาสู่ระบบบริหารจัดการของดีพร้อม โดยดีพร้อมจะส่งเสริมและสนับสนุนด้วย 6 กลไกที่สำคัญ คือ 1.การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Data Analytic) 2.การใช้เทคโนโลยี ดิจิทัล นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ (Technology /Digital /Innovation /Creative) 3.การสนับสนุนให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน (Funding) 4.การเชื่อมสิทธิประโยชน์ (Privilege) 5.การเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตร (Networking) และ 6.การผลักดันธุรกิจสู่สากล (Connect to the world) เพื่อให้วิสาหกิจไทยในระบบการพัฒนา สามารถ "สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างเครือข่าย" ยกระดับธุรกิจให้เติบโต และแข่งขันได้อย่างมั่นคงในอนาคต โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพของนักออกแบบให้มีองค์ความรู้ใหม่ ๆ สามารถนำเครื่องมือเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในหลาย ๆ ด้าน ทั้งด้านการออกแบบ กระบวนการผลิต การตลาด มาต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ บวกกับประสบการณ์ที่ได้รับจากการทำงานร่วมกันกับเพื่อนนักออกแบบ และผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงผ่าน "กิจกรรมพัฒนานักออกแบบดีพร้อมในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์" หรือ DIPROM Thai Designer Lab ซึ่งมีผู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 28 คน โดยกิจกรรมดังกล่าวมีหลักสูตรต่าง ๆ ประกอบด้วย 1) การฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านการทำธุรกิจแฟชั่น การสร้างแบรนด์ การออกแบบ การสร้างความเชื่อมั่นในแบรนด์สินค้าและการตลาดที่สามารถตอบสนองตามความต้องการของผู้บริโภค 2) การศึกษาดูงาน ณ LV The Place Bangkok และ OHM Thailand เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบ 3) การจัดกิจกรรมค่ายปฏิบัติการออกแบบ (Design Lab) โดยมีนักออกแบบมืออาชีพให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก บ่มเพาะไอเดียสร้างสรรค์ เสริมเทคนิค และแนวคิดด้านการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการสู่ระดับสากล 4) การให้คำปรึกษาแนะนำด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ตรงกับความต้องการของตลาดแต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ไว้ และ 5) การจัดประกวดผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โดยมีโจทย์คือ "Soft Power" โดยการนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมถึงการสร้างความแตกต่างและการสร้างการรับรู้ที่โดดเด่น ในการโปรโมท Soft Power ของไทยอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับในระดับโลกพร้อมนำเสนอผลงานเพื่อประกวด และคัดเลือกผู้ชนะ จำนวน 3 รางวัลการจัดงานในวันนี้ เป็นการแสดงถึงผลสำเร็จของนักออกแบบไทยที่เข้าร่วม "กิจกรรมพัฒนานักออกแบบดีพร้อมในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (DIPROM Thai Designer Lab)" ประจำปี 2568 และผลงานผ่านการคัดเลือกได้รับรางวัล จำนวน 3 แบรนด์ได้แก่ แบรนด์ Feel Youth แบรนด์ PAKAPAN.s และแบรนด์LUUMI เพื่อให้นักออกแบบไทยสามารถนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ สามารถสร้างความโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ให้กับแบรนด์ของตนเอง และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคปัจจุบัน พร้อมสู่การเติบโตอีกระดับก้าวสู่การเป็นแบรนด์สินค้าที่เป็นที่รู้จักในระดับสากล นางดวงดาว กล่าวทิ้งท้าย