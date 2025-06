เตรียมอินทั้งฮอลล์!! KOSTCON คอนเสิร์ตรวมเพลงฮิตซีรีส์เกาหลี เปิด Line Up ศิลปินหูเคลือบทอง จัดเต็ม 13 กันยานี้!

เตรียมอินสุดใจ! กับการรวมตัวของศิลปิน K-POP ชื่อดัง ผู้ถ่ายทอดเพลงประกอบซีรีส์เกาหลีต้นฉบับสุดไอคอนิกไว้บนเวทีเดียวกัน ในงานวันที่ 13 กันยายน 2568 ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ งานนี้จะเป็นงานที่ไม่ใช่แค่คอนเสิร์ตธรรมดา แต่จะเป็นปรากฏการณ์สุดพิเศษที่แฟนซีรีส์เกาหลีตัวจริงจะได้เต็มอิ่ม และอิ่มเอมไปกับบทเพลงประกอบซีรีส์ที่เคยทำเอาใจเต้น ฟิน น้ำตาซึม และยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำของแฟน ๆ ทั่วโลกจนถึงวันนี้โดย Line-up ศิลปินเจ้าพ่อ-เจ้าแม่เพลงประกอบซีรีส์เกาหลี ที่จะมาขึ้นเวที KOSTCON ครั้งนี้ ได้แก่เจ้าแม่เพลงรักจากซีรีส์ “My Love from the Star, The Moon, Descendants Of The Sun, Legend Of The Blue Sea”นักร้องเสียงซึ้งที่คนดูน้ำตาไหลมาแล้วใน “Descendants Of The Sun, The Beauty Inside, Ghost Doctor”ไอดอลเคป๊อปผู้ครองตำแหน่งเจ้าแม่ OST จาก “Goblin, Love In The Moonlight, Empress Ki”– ดูโอ้บัลลาดสายอารมณ์ เจ้าของผลงานเพลงประกอบซีรีส์สุดกินใจจาก “Because This Is My First Life, Business Proposal, Queen of Tears”สาวเสียงเหงาแสนอบอุ่นจาก “Hotel Del Luna, It’s Okay To Not Be Okay, Queen Of Tears”หนุ่มเสียงอบอุ่นจากซีรีส์ “Business Proposal, Hospital Playlist 2, Castaway Diva”คอนเสิร์ตครั้งนี้พวกเขาจะพาแฟนๆ ย้อนทุกความรู้สึกจากทุกฉากประทับใจในซีรีส์เรื่องโปรด สู่โชว์สดบนเวทีแบบจัดเต็ม ใครที่เคยอินกับเพลงในซีรีส์เรื่องไหน น้ำตาคลอทุกครั้งที่ดนตรีขึ้น คุณจะได้ฟังมันอีกครั้ง สดๆ บนเวทีนี้!!สำหรับงาน “KOSTCON KOREAN OST CONCERT” จะเปิดจำหน่ายบัตรในวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2568 ผ่านทาง Ticketmelon บัตรราคาเริ่มต้น 1,000 บาท ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ X: Kostconbangkok, Facebook: KostconOfficial และ Instagram: Kostcon_official