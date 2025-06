"กัวฟู่เฉิง" ประกาศข่าวดี! เมียตั้งท้องลูกคนที่ 3 เผยเป็นของขวัญจากฟ้า

พระเอกซูเปอร์สตาร์แห่งฮ่องกง “กัวฟู่เฉิง” หรือแอรอน กัว ได้ออกมายืนยันอย่างเป็นทางการว่า ภรรยาสาว “โมก้า ฟาง” กำลังตั้งครรภ์ลูกคนที่สาม โดยเจ้าตัวเผยข่าวดีในงานโปรโมตภาพยนตร์เรื่อง My First of May ซึ่งจัดขึ้นตรงกับวันพ่อพอดี และมีนักแสดงร่วมอย่าง “นาตาลี ซู” ร่วมงานด้วยเมื่อถูกผู้สื่อข่าวร่วมแสดงความยินดี เจ้าตัวตอบพร้อมรอยยิ้มว่า “สุขสันต์วันพ่อครับทุกคน”จากนั้นเมื่อถูกถามถึงความรู้สึกกับการเป็นคุณพ่ออีกครั้ง กัวฟู่เฉิงกล่าวว่า “ไม่ใช่ว่าผมไม่อยากพูดถึงนะครับ แต่ช่วงนี้ทำงานหนักมาก วันนี้เป็นวันพ่อด้วย ก็เลยรู้สึกว่าทุกอย่างมันลงตัวพอดี เพื่อนร่วมงานของผม ‘ลิก ลิก เซิน’ ก็เพิ่งประกาศว่าจะเป็นพ่อคนเหมือนกัน ผมก็ยินดีกับเขา ตอนนี้ผมเองก็จะเป็นพ่ออีกครั้ง ผมดีใจมากจริง ๆ ผมเคยพูดเสมอว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องของจังหวะและโชคชะตา ผมรักครอบครัว และยินดีที่จะรับของขวัญนี้ไว้ด้วยใจจริง ขอบคุณฟ้าที่มอบสิ่งนี้ให้ครับ”เมื่อถามถึงเพศของลูกในท้อง นักแสดงวัย 59 ปีตอบอย่างสุขุมว่า “อย่างที่ผมเคยบอกไป ทุกอย่างขึ้นอยู่กับฟ้า ผมยอมรับได้หมดไม่ว่าจะเป็นเพศไหน”ทั้งนี้ เขายังเลี่ยงที่จะพูดถึงแผนในอนาคต โดยกล่าวเพียงว่า “ยังไม่มีอะไรจะพูดเพิ่มเติมตอนนี้ครับ”ส่วนเรื่องการเตรียมของใช้สำหรับทารกนั้น เจ้าตัวกล่าวติดตลกว่า “เรื่องนั้นต้องไปถามภรรยาผมครับ” พร้อมเสริมว่า “ทุกครั้งที่ภรรยาท้อง จะมีแบรนด์สินค้าสำหรับเด็กติดต่อมาเยอะมาก จนแทบไม่ต้องกังวลเรื่องของใช้เด็กเลย”กัวฟู่เฉิง ซึ่งเป็นคุณพ่อของลูกสาว 2 คนแล้ว ยังกล่าวแสดงความซาบซึ้งต่อชีวิตครอบครัวที่กำลังเติบโต และความสุขที่สามารถบาลานซ์งานกับครอบครัวได้อย่างลงตัว คู่รักคู่นี้แต่งงานกันมาตั้งแต่ปี 2560 และได้โพสต์ภาพครอบครัวสุดอบอุ่นผ่านอินสตาแกรมหลังประกาศข่าวดี โดยมีแฟน ๆ แห่ร่วมแสดงความยินดีอย่างล้นหลาม