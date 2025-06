“ครูเอวา” ผู้ถอดรหัส ‘Hologram Brain’ สู่ศาสตร์ใหม่แห่งการเปลี่ยนชีวิตผ่านจิตใต้สำนึก

เผยแนวคิดจิตใต้สำนึกในยุคใหม่ พร้อมเตรียมเปิดตัวหนังสือที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณทั้งระบบในโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูล ความเร่งรีบ และการแข่งขัน “ครูเอวา – สุรัญญา ธรรมสุนทร” ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลดล็อกศักยภาพมนุษย์และศาสตร์จิตใต้สำนึก ได้ลุกขึ้นมานำเสนอ “ทางเลือกใหม่” ที่ไม่ได้เริ่มต้นจากภายนอก แต่เริ่มที่ “จิตใต้สำนึก” ผ่านแนวคิด “Hologram Brain” หรือที่เธอเรียกว่า “สมองเงา” ศาสตร์ที่เชื่อมโยงพลังงานชีวิต ความทรงจำ และคลื่นสมองในระดับลึก เพื่อช่วยให้มนุษย์ออกแบบชีวิตได้จากภายในครูเอวา สุรัญญา กล่าวว่า “คนจำนวนมากที่เราคิดว่า ‘มีครบทุกอย่าง’ กลับรักษาสิ่งสำคัญในชีวิตไว้ไม่ได้ เพราะพวกเขาไม่ได้ขาดเวลา หรือความพยายาม แต่ขาด ‘รหัสในจิตใต้สำนึก’ ที่กำหนดความเชื่อ ความคิด และการตอบสนองโดยที่เราไม่รู้ตัว”แนวคิดนี้มีรากฐานจากทฤษฎี “Holographic Brain” ของนักวิทยาศาสตร์ระดับโลก Karl Pribram และ David Bohm ที่อธิบายว่าสมองมนุษย์บันทึกประสบการณ์ไว้ในระดับคลื่นความถี่ลึก เหมือนโฮโลแกรม และสิ่งเหล่านี้คือ “รหัสชีวิต” ที่สามารถ “เขียนใหม่” ได้ครูเอวาได้นำแนวคิดนี้ไปประยุกต์ใช้จริงในโปรแกรม “Recode You” โดยใช้ช่วงเวลา Theta และ Delta Wave ช่วงที่สมองไร้ตัวตนและจิตใต้สำนึกเปิดกว้างที่สุด เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ “ปล่อยของเก่า” และ “ฝังรหัสใหม่” เข้าไปอย่างลึกซึ้งและยั่งยืน “Hologram Brain ไม่ใช่แค่แนวคิดล้ำ ๆ แต่มันทำงานอยู่ตลอดเวลา คำถามคือ — คุณกำลังให้สมองของคุณรันโปรแกรมแบบไหนอยู่?” ครูเอวาเสริมจุดเปลี่ยน: ความท้าทายในการ “ฝังรหัสใหม่” ในบริบทของคนไทยแม้ศาสตร์ของ Hologram Brain จะมีต้นทางจากฝั่งตะวันตก แต่ครูเอวาเชื่อว่า คนไทยสามารถปรับใช้ได้ หากเข้าใจความแตกต่างของ “โค้ดสังคม” อย่างลึกซึ้ง “ศาสตร์จากตะวันตก เช่น อเมริกา ถูกออกแบบให้คน ‘ดูแลตัวเอง’ เน้นความเป็นอิสระของปัจเจก แต่ในบริบทไทย เราเติบโตมาในครอบครัวที่ต้องดูแลกัน ต้องแบกรับความคาดหวัง ความเห็นอกเห็นใจ จนบางครั้งคนไทยกลายเป็น ‘ดีต่อคนอื่นแต่ลืมดูแลตัวเอง’ การฝังรหัสใหม่ในแบบไทย จึงต้องเริ่มจากการเข้าใจบริบทวัฒนธรรมของเรา และค่อย ๆ เปลี่ยนผ่านแบบสมดุล ไม่ใช่ตัดขาด”แนวคิดของ Hologram Brain เวอร์ชันไทยจึงไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนแปลงตนเองแบบโดดเดี่ยว แต่เป็น “พลังภายในที่เชื่อมโยงกับความรัก ความเข้าใจ และจังหวะของวัฒนธรรมไทย” เพื่อเปลี่ยนตัวเองไปพร้อมกับการรักษาความเป็นมนุษย์ไว้ได้อย่างแท้จริงถอดรหัสลึกสุดของชีวิต... สู่การเขียนรหัสใหม่ด้วยตัวคุณเองในปีนี้ ครูเอวาเตรียมถ่ายทอดแนวคิด Hologram Brain ออกมาเป็นหนังสือเล่มแรก ภายใต้ชื่อที่ยังไม่เปิดเผย โดยมุ่งหวังให้คนทั่วไปเข้าถึงพลังของจิตใต้สำนึกในเชิงวิทยาศาสตร์และจิตวิญญาณอย่างเป็นรูปธรรม หนังสือเล่มนี้จะกลายเป็นเครื่องมือให้ผู้อ่านได้เขียนรหัสชีวิตใหม่ของตนเอง จากระดับลึกที่สุด “หนังสือเล่มนี้จะไม่สอนให้คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบผิวเผิน แต่มันจะพาคุณเข้าไปเขียนรหัสใหม่ให้ตัวเอง...จากจุดลึกที่สุด”ครูเอวาสรุปปัจจุบัน ครูเอวา เผยแพร่แนวคิดนี้ผ่านช่องทาง Facebook Page: I am Ava – ไอแอมเอวา และเตรียมจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ รวมถึงเวิร์กช็อปอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้าง “สนามพลังใหม่” ให้คนไทยกล้าคิด กล้าฝัน และกล้าออกแบบชีวิตด้วยตัวเอง ติดตามแนวคิด Hologram Brain และอัปเดตการเปิดตัวหนังสือ ได้ที่: Facebook: I am Ava – ไอแอมเอวา, Line Official: @kru_ava และ Instagram: @iamava.official