Fujii Kaze ทำลานพาร์ค พารากอนแตก! แฟน ๆ นับพันรอเจอตัวจริงแบบใกล้ชิด ร่วมร้อง “Hachikō” เพลงภาษาอังกฤษเพลงแรกไปด้วยกัน พร้อมแจกแฟนเซอร์วิสนานหลายนาที

ปรากฏการณ์ลานพาร์ค พารากอนแตกเกิดขึ้นแล้ว! เมื่อ Fujii Kaze (ฟูจิอิ คาเสะ) ศิลปินนักร้อง-นักแต่งเพลงชื่อดังชาวญี่ปุ่นขวัญใจชาวไทย เดินทางมาเซอร์ไพรส์แฟน ๆ ชาวไทยถึงที่ ด้วยการปรากฏตัวกลางลาน พาร์คพารากอน เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มิถุนายนที่ผ่านมา งานนี้แฟน ๆ นับพันมารอเจอตัวจริงระยะประชิดกันตั้งแต่เช้า ฝนตกก็ยังคงรออย่างไม่ย่อท้อ เพื่อที่จะได้มาเจอกับหนึ่งในศิลปินญี่ปุ่นที่คนไทยรักที่สุดในขณะนี้ พร้อมฟัง “Hachikō” เพลงภาษาอังกฤษเพลงแรกของเขาไปด้วยกันนอกจาก Fujii Kaze จะขึ้นเวทีพร้อมชุดสุดอลังการแบบเต็มยศจากมิวสิควิดีโอเพลง “Hachikō” แล้ว ท่ามกลางบรรยากาศที่รายล้อมด้วยแฟนเพลงเป็นพัน ๆ คนที่มุ่งหน้ามาหาเขาโดยเฉพาะ และบิลบอร์ดที่ลานพาร์ค พารากอนขนาดใหญ่ที่ขึ้นภาพของ Fujii Kaze ให้ตลอดทั้งงาน แฟน ๆ ยังได้ฟังเพลงโปรดที่คิดถึงอย่าง “Shinunoga E-Wa”, “Matsuri” และ “Michi Teyu Ku (Overflowing)” ได้ร่วมร้องเพลงไปด้วยกัน และตัวศิลปินก็ได้รับเซอร์ไพรส์กลับจากแฟน ๆ ชาวไทยที่ร่วมใจกันร้องเพลง Happy Birthday ให้เขาล่วงหน้า 1 วัน จนเจ้าตัวยิ้มแก้มปริ เสิร์ฟภาษาไทยน่ารัก ๆ อย่าง “สบายดีไหม”, “สบาย ๆ”, “คนไทยน่ารัก” และ “ขอบคุณครับ” และหลังจบงานก็ไม่ลืมที่จะแจกแฟนเซอร์วิสรัว ๆ อย่างใกล้ชิดและเป็นกันเองสุด ๆ ทั้งถ่ายรูป จับมือ แจกลายเซ็นนานอยู่หลายนาที ได้ เป็นโมเมนต์สุดพิเศษที่ค่าบัตร = 0 บาทอย่างแท้จริง“Hachikō” เป็นอีกเพลงที่แสดงให้เห็นถึงซาวด์อันเป็นเอกลักษณ์ของ Fujii Kaze ได้เป็นอย่างดี แต่ครั้งนี้ที่พิเศษคือผ่านเนื้อร้องที่เป็นภาษาอังกฤษ แทรกด้วยภาษาญี่ปุ่นที่เป็นวลีสั้น ๆ ผสมผสานทั้งสองภาษาได้อย่างลงตัว พร้อมจังหวะสนุก ๆ ที่โยกหัวได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ยิน เสียงเบสชัด ๆ กลิ่นอายของดนตรีดิสโก้เก๋ ๆ และปิดจ๊อบด้วยเนื้อเพลงจำง่ายอย่าง “You've been patiently waiting for me” ที่จะทำให้เพลงนี้ติดหูแฟนเพลงทั่วโลกได้อย่างง่ายดายหลังจากประสบความสำเร็จอย่างสูงจากเพลงโปรดของแฟน ๆ อย่าง “Michi Teyu ku (Overflowing)” ที่มียอดสตรีมมากกว่า 90 ล้านครั้งใน Spotify และขึ้นอันดับ 1 บนชาร์ต Top 25: Bangkok ของ Apple Music ในปี 2024 รวมถึงเพลง “Matsuri” ที่ยอดสตรีมมิวสิควิดีโอทะลุ 100 ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อย อีกทั้งยังได้รับการกล่าวถึงจากสื่อใหญ่อย่าง Billboard ตอนนี้ Fujii Kaze พร้อมแล้วที่จะสร้างสถิติใหม่อีกมากมายนับจากนี้ในปี 2025 นี้ Fujii Kaze จะขึ้นแสดงคอนเสิร์ตและร่วมงานเทศกาลดนตรีมากมายในหลายประเทศทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น North Sea Jazz Festival ที่เนเธอร์แลนด์, Montreux Jazz Festival ที่สวิตเซอร์แลนด์, Lollapalooza ในเมืองชิคาโก้ และ Outside Lands ในเมืองซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา หนทางสู่การเป็นโกลบอลซูเปอร์สตาร์ของเขาอยู่ไม่ไกล นอกจากจะคว้าหัวใจแฟน ๆ ชาวไทยได้อยู่หมัดแล้ว เขากำลังเดินหน้าส่งพลังบวกผ่านบทเพลงเพราะ ๆ ให้กับแฟนเพลงทั่วโลกผ่านอัลบั้มใหม่ Prema ที่ทุกคนจะได้ฟังพร้อมกัน 5 กันยายนนี้ด้วยติดตาม Fujii Kaze บนแพลตฟอร์มต่างๆ ที่FACEBOOK | INSTAGRAM | X | YOUTUBE | TIKTOK