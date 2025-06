เฉลยแล้ว! เมนเทอร์คนแรกของ The Face Thailand Season 6 “มารีญา พูลเลิศลาภ” คัมแบ็กทวงบัลลังก์แบบไม่พูดเยอะ!

กระแสแรงเกินต้านตั้งแต่ยังไม่เริ่มออกอากาศสำหรับ The Face Thailand Season 6 ที่ได้สร้างปรากฎการณ์ตั้งแต่ประกาศกลับมาจนล่าสุด กับคอนเทนต์ปล่อยรูปลับเงาเมนเทอร์คนแรกให้แฟน ๆ ที่รอคอยได้ลุ้นกันว่า งานนี้จะเดาถูกหรือเดาผิด ล่าสุดเฉลยแล้วกับเมนเทอร์คนแรกของซีซันนี้คือ “มารีญา พูลเลิศลาภ” ที่ครั้งนี้กลับมาพร้อมลุคใหม่ สไตล์ใหม่ คืนจอแบบ “ฉายเดี่ยว” ในฐานะเมนเทอร์แบบเต็มตัว!ครั้งนี้เธอกลับมาพร้อมกับการทวงบัลลังก์บนรันเวย์ ด้วยความมั่นใจ และแพสชันที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม โดยก่อนหน้านี้ “เมนเทอร์มารีญา” เคยร่วมกับ “ซาบรีน่า-อจิรภา ไมซิงเกอร์” สร้างทีมแกร่งคว้าแชมป์ไว้แล้วใน The Face Thailand Season 5 ซึ่งแม้ในตอนนั้นจะเป็นเมนเทอร์หน้าใหม่ที่ถูกความคาดหวังจากผู้ชมจำนวนมาก แต่มารีญากลับสร้างความประทับใจด้วยสไตล์การโค้ชที่แตกต่าง โดยไม่เน้นเพียงรูปลักษณ์หรือภาพลักษณ์ภายนอกของผู้เข้าแข่งขัน แต่ให้ความสำคัญกับการเข้าใจตัวตนของผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนอย่างลึกซึ้ง จนนำไปสู่การคว้าแชมป์ประจำซีซันเมนเทอร์คนต่อไปจะเป็นใคร มาร่วมลุ้นไปพร้อมกัน เตรียมตัวให้พร้อม เพราะนี่แค่เริ่มต้นเท่านั้น ยังมีเซอร์ไพรส์รออยู่อีกเพียบ! ติดตามทุกการเคลื่อนไหวของรายการ The Face Thailand Season 6 ได้ทาง Facebook Fanpage : The Face Thailand#TheFaceThailand6 #TeamMaria #Kantana