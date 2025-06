AWC ร่วมฉลอง Pride Month ในธีม“Freedom to Love” ด้วยขบวนพาเหรด “Pride On The Runway” สุดอลังการ และ “Pride Music” ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทย

โดยนำเสนอการเฉลิมฉลอง Pride Month ผ่านกิจกรรมที่เปี่ยมด้วยความหมายและแรงบันดาลใจ ด้วยการจัดกิจกรรมสุดพิเศษที่สอดคล้องกับแนวคิดและคุณค่าของความรัก ความเข้าใจ และความเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างพื้นที่แห่งการยอมรับ สนับสนุนสิทธิและศักดิ์ศรีของทุกคนอย่างเท่าเทียม พร้อมทั้งส่งเสริมความสุข ความสร้างสรรค์ และความกล้าแสดงออกในแบบที่ทุกคนเป็น“มร. ไมเคิล ฮาริท” หัวหน้าคณะกลุ่มธุรกิจคอมเมอร์เชียล บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “AWCเชื่อมั่นในพลังของความหลากหลายและการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเข้าใจและความเคารพซึ่งกันและกัน กิจกรรม‘AWC Let’s Pride’ ภายใต้ธีม Freedom to Love จึงเป็นการเปิดพื้นที่ให้ทุกคนสามารถแสดงออกในแบบของตนเองได้อย่างภาคภูมิ สร้างแรงบันดาลใจ และส่งต่อพลังความภูมิใจ หวังว่างาน ‘AWC Let’s Pride’ จะเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญในการร่วมจุดประกายความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้เกิดขึ้นในวงกว้าง เพื่อสร้างสรรค์อนาคตที่ดีกว่าให้ทุกคน และนำไปสู่การร่วมเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางแห่งการเฉลิมฉลอง และการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลก”ภายในงาน ความสนุกและพลังบวกได้เริ่มต้นขึ้นอย่างยิ่งใหญ่กับกิจกรรมไฮไลต์ขบวนพาเหรด “Pride On The Runway” ที่เนรมิตรันเวย์ริมน้ำเจ้าพระยาให้กลายเป็นเวทีแห่งความภาคภูมิใจ ภายใต้แสง สี เสียง และพลังงานแห่งความรักอันไร้ขอบเขต โดยขบวนพาเหรดในครั้งนี้มีทั้งหมด 6 ขบวน 6 รูปแบบ ที่สื่อสารถึงแง่มุมต่าง ๆ ของความหลากหลายทางเพศและความเป็นตัวของตัวเองในสังคมปัจจุบันโดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงในเครือ AWC, กลุ่มผู้ประกอบการในโครงการเอเชียทีคฯ, ผู้สนับสนุน และแขกรับเชิญพิเศษ ทั้งในวงการบันเทิงและสื่อ อาทิ แจ็คเกอรีน ผู้สื่อข่าวและพิธีกรชื่อดัง ที่มาพร้อมกับขบวนเซเลปนักข่าวสายโซเชียล, กาด-เจมส์ คู่จิ้นจากซีรีส์วายสุดฮอต “Bad Guy My Boss” กับขบวนรุ่นใหม่สายวาย และ ใบหม่อน Miss Tiffany Universe 2015 กับขบวนนางงานมงลง อีกทั้งขบวน Thai Culture จากทีมนักแสดง Siam Fantasy และ ขบวน Cabaret Bangkok จากทีมนักแสดง Calypso ที่พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดสีรุ้งสุดอลังการ เดินเฉิดฉายบนรันเวย์ พร้อมโบกสะบัดธงสีรุ้ง แสดงพลังแห่งอัตลักษณ์และความภาคภูมิใจได้อย่างโดดเด่นอีกทั้งกิจกรรม “Pride Music” ที่เต็มไปด้วยความหมาย พร้อมมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินมากความสามารถ เพียว เอกพันธ์ วรรณสุทธิ์ แชมป์รายการ The Voice All Stars คนแรก ที่มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจด้วยบทเพลงและพลังเสียงที่เปี่ยมด้วยอารมณ์ ความจริงใจ และความรักในตัวตน ทั้งนี้การแสดงของเพียวไม่เพียงแค่สร้างความบันเทิง หากยังกลายเป็นช่วงเวลาแห่งการส่งต่อพลังใจแก่ผู้เข้าร่วมงานทุกคน ด้วยท่วงท่าการแสดงและชุดที่งดงามสะกดสายตา พร้อมข้อความแห่งการยอมรับและเคารพในความหลากหลาย เรียกเสียงปรบมือและความชื่นชมจากผู้ชมได้อย่างล้นหลาม“AWC Let's Pride” นับเป็นการสานต่อความมุ่งมั่นของ AWC ในการสนับสนุนความหลากหลาย ความเสมอภาค และการอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียว โดยเปิดพื้นที่ให้ทุกคนเป็นตัวของตัวเองได้อย่างภาคภูมิ สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลอง Pride Month และแสดงพลังแห่งความรัก ความเข้าใจ และความเคารพในความแตกต่างของกันและกัน พร้อมสัมผัสสีสันกิจกรรม ความสนุก และสิทธิพิเศษจากร้านค้าต่าง ๆ ได้ที่ โครงการเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เดสติเนชั่น ตลอดทั้งเดือนมิถุนายนนี้