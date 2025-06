Me Mind Y เปิดโปรเจกต์ THE APOLLO PROJECT : Unlock Who's Next? ตามหาคนมีฝัน

ประกาศข่าวดีกันแบบต่อเนื่องไม่มีพักสำหรับ บริษัท มี มายด์ วาย จำกัด (Me Mind Y) หนึ่งในบริษัทผู้ผลิตซีรีส์วาย (Boy'sLove) ของไทยที่มีผลงานซีรีส์มาหลายเรื่อง อาทิ TharnType The Series, Don't Say No The Series, บรรยากาศรักเดอะซีรีส์ (Love in The Air), Wedding Plan The Series, ต้องรักมหาสมุทร (Love Sea The Series) และล่าสุด The Boy Next World Series (คนละกาลเวลา) มีนักแสดงชายในสังกัดอย่าง “บอส ชัยกมล, โนอึล ณัฐรัชต์, ฟอร์ด ฐิติพงศ์, พีท วสุธร, โฟร์ท คเชนทร์, โดนัท ศุภวิชญ์ และ ปลั๊ก ณภัทร” ที่มีแฟนคลับมากมายในหลายประเทศ ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่จะตามหานักแสดงรุ่นน้อง Gen ใหม่เข้าสู่สังกัดเพิ่มเติม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในโปรเจกต์ซีรีส์วายใหม่ของบริษัทที่เตรียมจะผลิตเร็วๆ นี้ โดย Casting Call Project ครั้งนี้เป็นการเฟ้นหาชายหนุ่มผู้ที่มีใจรัก มีความสามารถทางการแสดง อายุระหว่าง 20 - 30 ปี ส่วนสูง 170 เซ็นติเมตรขึ้นไป และพร้อมปรับลุค บุคลิกภาพ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากเกาหลีใต้ หากคุณเป็นคนหนึ่งมีความฝันและอยากที่เปล่งประกายในวงการบันเทิงสามารถส่งข้อมูลของคุณมาได้ทาง https://forms.gle/15YZsd3HTZy94X578 หรือทาง E-mail : theapollo.pj@gmail.com พร้อมแนบข้อมูลส่วนตัวและรายละเอียดต่างๆ ดังนี้- รูปถ่าย หน้าตรง, ด้านข้างซ้ายและขวา, รูปครึ่งตัว และรูปเต็มตัว- คลิปวิดีโอแนะนำตัว พร้อมบอกส่วนที่คุณไม่มั่นใจและต้องการปรับให้ดูดีขึ้น- เบอร์ติดต่อกลับโอกาสนี้อาจเป็นของคุณ! ถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณ และก้าวสู่การเป็นคุณในเวอร์ชันที่ดีกว่าเดิม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง Line OA : @memindyofficial#MMY_TheApolloProject#MeMindY