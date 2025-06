“มิ้ลค์-เลิฟ-จูน-มิวนิค” ชวนแฟนๆ เปิดร้านชำสุดเอ็กซ์คลูซีฟ!! เตรียมล็อควันกดบัตร 14 มิ.ย.นี้

เตรียมล็อคคิวสัมผัสโมเมนต์ฟินแห่งปีกับงาน “คุณวาฬร้านชำ First Come, First Love!” จาก“GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทยในวันพุธที่ 25 มิถุนายน 2568 ตั้งแต่เวลา 19.30 น. เป็นต้นไป ณ CINEMA 15, SF WORLD CINEMA, CENTRAL WORLD ชั้น 9 ที่เหล่านักแสดงนำสุดฮอต“มิ้ลค์-พรรษา วอสเบียน, เลิฟ-ภัทรานิษฐ์ ลิ้มปติยากร, จูน-วรรณวิมล เจนอัศวเมธี, มิวนิค-นันท์นภัส เลิศนามเชิดสกุล” จับมือชวนแฟนๆ มาร่วมเปิดร้านชำวันแรกไปด้วยกัน พร้อมดูตอนแรกซีรีส์ “คุณวาฬร้านชำ WhaleStore xoxo” ร้านชำใกล้ใจ จะรักอะไรเพิ่มไหมคะ? ซีรีส์ฟีลกู๊ดฮีลใจทุกคนที่มัดรวมความน่ารักสดใสแบบฉ่ำ ซึ่งจะรับชมพร้อมกับทีมนักแสดงและผู้กำกับฯ คนเก่ง“สกล วงษ์สินธุ์วิเสส” และเตรียมฟินไปกับ Special Show สุด Exclusive จากนักแสดง รวมถึงรับความสุขสุดขีดจากโมเมนต์น่ารักๆ ในการสัมภาษณ์พิเศษ และพูดคุยถึงเบื้องลึกเบื้องหลังซีรีส์สุดอบอุ่น งานนี้แฟนๆโกยความฟินกลับบ้านไปแบบจุกๆ แน่นอนสำหรับผู้ที่สนใจสามารถจับจองบัตรเข้าร่วมงาน“คุณวาฬร้านชำ First Come, First Love!” โดยเปิดจำหน่ายบัตร ในวันเสาร์ที่ 14 มิถุนายนนี้ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป บัตรราคา 2,500 / 2,000 บาท ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา, www.thaiticketmajor.com และCall Center โทร 0-2262-3456 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ : www.thaiticketmajor.com Facebook : www.facebook.com/gmmtvofficial และInstagram & X & TikTok & YouTube & Weibo : GMMTV