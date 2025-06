ไอซีเอส ชวนช็อปฉ่ำกลางปีกับแคมเปญ “ICS UNLOCK THE EXCLUSIVE DEALS” ลุ้นร่วมโมเม้นท์สุดฟินกับคู่จิ้นสุดฮอต “พูห์-พาเวล”

ตรงข้ามไอคอนสยาม จัดโปรปังกลางปีดีลเด็ดที่มาพร้อมของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 3 แสนบาท ให้ลูกค้าไอซีเอสช็อปสนุก ได้ครบทุกความสุข ทั้งการเก็บคูปองเงินสด แลก SIAM GIFT CARD อร่อยฟรีกับร้านอาหารชื่อดัง และพิเศษสุดกับการลุ้นร่วมกิจกรรม “EXCLUSIVE DINNER WITH POOH-PAVEL” คู่จิ้นสุดฮอตจาก “Pit Babe The Series” สายช็อป สายกิน และสายฟิน อย่าพลาด ช็อปเก็บดีลเด็ดตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2568- 31 กรกฎาคม 2568 ที่ ICS Lifestyle ComplexICS Lifestyle Complex จัดโปรโมชั่นแรงเอาใจกลุ่มลูกค้าทั้งนักช็อปและนักชิมกับแคมเปญ “ICS UNLOCK THE EXCLUSIVE DEALS” ดึงดูดใจด้วยหลายดีลเด็ด ให้สมาชิก ONESIAM และลูกค้าไอซีเอสได้คุ้มทุกการจับจ่ายดีลเด็ด 1 แลกรับของรางวัล มูลค่าสูงสุด 400 บาทสมาชิก ONESIAM สายช็อป ที่ซื้อสินค้าและบริการภายในไอซีเอส 1,500 บาท รับสิทธิ์แลกรับ CASH COUPON โลตัส พรีเว่ มูลค่า 100 บาท และหากซื้อครบ 6,000 บาท แลกรับทันที SIAM GIFT CARD มูลค่า 300 บาท โดยจำกัด 1 สิทธิ์/สมาชิก/ขั้นการซื้อ/วันดีดเด็ด 2 อร่อยฟรีกับเมนูพิเศษจากแบรนด์ดังสำหรับสมาชิก ONESIAM สายกิน เฉพาะวันจันทร์ – ศุกร์ เมื่อรับประทานอาหาร หรือเครื่องดื่มภายในไอซีเอสครบ 600 บาท สามารถแลกรับเมนูฟรีจาก MOS BURGER มูลค่า 121 บาท หรือเมนูฟรีจาก O-LI-NO มูลค่า 129 บาท หรือเมนูฟรีจาก SANTA FE’ STEAK มูลค่า 148 บาท โดยจำกัด 1 สิทธิ์/สมาชิก/วัน ,ร้านค้าละ150 สิทธิ์ตลอดรายการ รวม 450 สิทธิ์ตลอดรายการ)ดีลเด็ด 3 ช็อปสนุกลุ้นร่วม Exclusive Meet & Greet “POOH-PAVEL”ดีลสุดพิเศษให้แฟน ๆ ได้ลุ้นร่วมกิจกรรมสุดฟินกับ พูห์-กฤติน กิจจารุวรรณกุล และ พาเวล-นเรศ พร้อมเผ่าพันธุ์ สองนักแสดงนำจาก “พิษเบ๊บ: PIT BABE THE SERIES” แบบที่ไม่เคยมีมาก่อน ทั้งดินเนอร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ และถ่ายภาพร่วมกันแบบใกล้ชิด ในวันที่ 7 สิงหาคม 2568 ณ ร้าน KATEI Shabu ชั้น 4 ไอซีเอส โดยสมาชิก ONESIAM ช็อปทุก 1,000 บาท รับสิทธิ์หมุนวงล้อ 1 สิทธิ์ เพื่อลุ้นรางวัล “EXCLUSIVE DINNER WITH POOH-PAVEL” พร้อมสิทธิ์ถ่ายภาพร่วมกันแบบ 2:2 จำนวน 10 สิทธิ์ และลุ้นสิทธิ์ถ่ายภาพร่วมกันแบบ 2:10 จำนวน 300 สิทธิ์ (30 กรุ๊ป) จำกัด 1 สิทธิ์/สมาชิก/ตลอดรายการ รวมถึงลุ้นรับโปสเตอร์พร้อมลายเซ็น พูห์-พาเวล จำนวน 2,700 สิทธิ์ พิเศษสุด! เพียงช็อปครบ 8,000 บาท รับสิทธิ์เข้าร่วม “EXCLUSIVE DINNER WITH POOH-PAVEL” พร้อมสิทธิ์ถ่ายภาพร่วมกันแบบ 2:2 ทันที จำกัด 1 สิทธิ์/สมาชิก/ตลอดรายการ รวม 40 สิทธิ์ งานนี้แฟน ๆ พูห์-พาเวล พลาดไม่ได้ดีลเด็ด 4 แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 30%นอกจากนี้สมาชิก ONESIAM ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ยังแลกรับเครดิตเงินคืนได้สูงสุดถึง 30% จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ และแบ่งชำระสูงสุด 6 เดือน เมื่อซื้อ SIAM GIFT CARD ใบละ 10,000 บาททั้งนี้การสะสมยอดซื้อเพื่อแลกรับดีลเด็ด “ICS UNLOCK THE EXCLUSIVE DEALS” สมาชิก ONESIAM สามารถรวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ จากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในไอซีเอส ตามยอดที่กำหนด (ไม่รวมยอดใช้จ่ายผ่านออนไลน์) รวมถึงสามารถรวบรวมใบเสร็จจากไอคอนสยาม แต่ต้องมียอดการซื้อที่ตึกไอซีเอส รวบรวมขั้นต่ำที่ 1,000 บาทขึ้นไป โดยแลกรับของรางวัลได้ภายในวันเดียวกัน ณ จุดแลกของสมนาคุณ เคาน์เตอร์ Information ชั้น G ไอซีเอสโปรปังดีลเด็ดขนาดนี้ อย่าพลาดมาช็อปให้คุ้ม เก็บดีลให้ครบ กับ “ICS UNLOCK THE EXCLUSIVE DEALS” ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2568 - 31 กรกฎาคม 2568 ที่ไอซีเอส ติดตามความเคลื่อนไหวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: ICS