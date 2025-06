กรี๊ดให้สุดเสียง!! “The Voice PRIDE 2025” ลงจอเวลาไพร์มไทม์ รวมพล LGBTQIAN+ โชว์พลังแห่งความหลากหลาย เปิดเวทีออนแอร์ครั้งแรก 15 มิ.ย.นี้ เวลา 20:30 น. ทางช่อง 7HD

จุดพลุออกสตาร์ต!! เตรียมเปิดสปอร์ตไลต์บนเวที “The Voice PRIDE 2025” ครั้งแรกของโลก!! กับคอนเซ็ปต์รายการสุดพิเศษ ที่เปิดพื้นที่ให้ LGBTQIAN+ ได้เปล่งประกายสะท้อนตัวตนได้อย่างเต็มที่ โดยผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียว ที่จะได้คว้าเงินรางวัล 300,000 บาทไปครอง และได้เป็น The Voice Pride คนแรกของประเทศไทย ดำเนินรายการโดยพิธีกร กบ ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี แฟน ๆ เตรียมมุงด่วน!! เปิดจอรอชม “The Voice PRIDE 2025” ออกอากาศครั้งแรกในวันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายนนี้ เวลา 20:30 น. ทางช่อง 7HD ช่วงเวลาไพร์มไทม์ที่ห้ามพลาด!!เปิดม่านประเดิม EP แรก อย่างยิ่งใหญ่ ด้วยโชว์สุดเซอร์ไพรส์ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเหล่า LGBTQIAN+ ได้ฮึกเหิมแบบขั้นสุด ต้อนรับผู้เข้าแข่งขันเข้าสู่รอบ Blind Audition ด้วยสเตจสุดเวอร์วังอลังการกับโปรดักชันสุดว้าว ทั้งดนตรี แสง สี เสียง ที่จัดหนักจัดเต็มและเพิ่มดีกรีมากกว่าครั้งไหน ๆ งานนี้ 3 โค้ชตัวท็อป โค้ชแอม เสาวลักษณ์ ลีละบุตร, โค้ชเบน ชลาทิศ ตันติวุฒิ, โค้ชธามไท แพลงศิลป์ ซุ่มซ้อมทำการบ้านกันอย่างหนักหน่วง เพื่อให้โชว์ครั้งนี้ออกมาเริดและปังที่สุดในสามโลก แม้จะเป็นการรวมตัวกันครั้งแรกบนเวที แต่เคมีเคใจของ 3 โค้ชคือฟาดมาก!! ทั้งร้อง ทั้งเต้น ทั้งแรปกันอย่างเมามัน เรียกว่าหน้าส่งชุด ชุดส่งผม ผมส่งคน คนส่งเสียง ทำเอากองเชียร์กรี๊ดกันคอแทบแตก หลังจากเล่นใหญ่ไฟกะพริบกับโชว์เปิดตัว ก็ถึงเวลาที่ทั้ง 3 โค้ช จะเปิดโหมดชิงไหวชิงพริบ ขยับเรดาร์ ใช้สัมผัสที่ 6 และสกิลการฟังระดับเทพ เพื่อช่วงชิงเอาตัวจริงเสียงจริงมาเข้าทีมให้สำเร็จ!!มาร่วมลุ้นกันว่าใครจะทำได้ ใครจะพลาดท่าได้ในรายการ “The Voice Pride 2025” ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 20:30 - 22:00 น. เริ่มวันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายนนี้ ทางช่อง 7HD , Application Ch7HD , www.ch7.com ,Bugaboo ( No Rerun) และดูย้อนหลังแบบจัดเต็มได้ทาง Netflix (*เฉพาะประเทศไทย)ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Social Media ของ The Voice ThailandYouTube : https://www.youtube.com/c/TheVoiceThailandFacebook : http://www.facebook.com/TheVoiceThailandInstagram : http://instagram.com/thevoicethTikTok : https://www.tiktok.com/@thevoicethailandofficialX :https://twitter.com/TheVoiceThai#TheVoicePride #TheVoiceTH