คนดังส่งเสียงต้าน “การกวาดล้างอย่างไร้มนุษยธรรม” ในแอลเอ

สถานการณ์ที่ควรจะเป็นศูนย์กลางแห่งความฝันกำลังกลายเป็นเวทีแห่งความหวาดกลัว เมื่อหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรของสหรัฐฯ หรือ ICE ได้เริ่มการ “กวาดล้างผู้อพยพ” ครั้งใหญ่ในนครลอสแอนเจลิส โดยอ้างเหตุผลด้านความมั่นคง แต่กลับจุดไฟให้เกิดความโกรธเกรี้ยวและการลุกฮือทั่วเมืองท่ามกลางเสียงไซเรนและการประจันหน้าระหว่างประชาชนกับทหารที่ถูกส่งลงพื้นที่โดยคำสั่งตรงจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ – คนดังระดับโลกที่ไม่ค่อยมีใครคาดคิดว่าจะกลายเป็นผู้นำเสียงในครั้งนี้กลับปรากฏขึ้นอย่างเด่นชัดในแนวหน้าคิม คาร์เดเชียน – ดาราเรียลลิตี้ไอคอนผู้เปลี่ยนภาพลักษณ์ของตนจากซุปเปอร์สตาร์โซเชียลไปสู่ผู้สนับสนุนสิทธิมนุษยชน – ได้ใช้แพลตฟอร์ม Instagram ของเธออย่างทรงพลังอีกครั้ง เมื่อเธอโพสต์ข้อความถึงเหตุการณ์บุกจับผู้อพยพที่ไร้เอกสารในลอสแอนเจลิส โดยระบุว่า:“ตอนที่เราถูกบอกว่า ICE มีไว้เพื่อรักษาความปลอดภัยของชาติและกำจัดอาชญากรที่รุนแรง — ก็ดี แต่เมื่อเราได้เห็นคนบริสุทธิ์ที่ทำงานหนัก ถูกพรากจากครอบครัวด้วยวิธีที่ไร้มนุษยธรรม เราต้องพูดออกมา เราต้องทำในสิ่งที่ถูกต้อง”เธอยังกล่าวถึงชีวิตวัยเด็กในลอสแอนเจลิสที่ทำให้เธอเข้าใจบทบาทของผู้อพยพในชุมชน และเรียกร้องให้สังคมหาทางเลือกอื่นที่ “มีมนุษยธรรมมากกว่า” การใช้อำนาจอย่างรุนแรงภาพของเมือง: จากการรวมกลุ่ม เป็นการต่อสู้การบุกจับของ ICE ไม่ใช่เรื่องใหม่ในสหรัฐฯ แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปในครั้งนี้คือระดับของ “ความรุนแรง” และ “ความชัดเจนของการใช้ทหารกับประชาชน”จากรายงานของ Euronews ระบุว่า ทรัมป์ได้สั่งการให้ส่งกำลังทหารกว่า 2,100 นายจากกองกำลังพิทักษ์แห่งชาติ (National Guard) และอีก 700 นายจากนาวิกโยธิน (US Marines) สู่พื้นที่ในชื่อ “Task Force 51” โดยมีภารกิจให้ “ควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง” ซึ่งผู้ชุมนุมและนักสิทธิมนุษยชนมองว่าเป็นการ "ประกาศสงครามกับประชาชนตัวเอง"คนบันเทิง – ปากเสียงของประชาชนคิม คาร์เดเชียน ไม่ได้อยู่คนเดียวในการออกมาวิจารณ์เหตุการณ์ครั้งนี้ เหล่าคนดังอีกจำนวนมากต่างร่วมกันยืนหยัดแสดงจุดยืนผ่านโซเชียลมีเดียอย่างต่อเนื่อง:อีวา ลองโกเรีย อดีตดาราจาก Desperate Housewives กล่าวผ่านอินสตาแกรมว่า การใช้ทหารกับประชาชนคือ “สิ่งที่ไม่ใช่อเมริกัน”มาร์ก รัฟฟาโล นักแสดงจากภาพยนตร์ The Avengers โพสต์ข้อความยาวประณามระบบการเมืองว่าเป็น “ออลิการ์ชี่” พร้อมเตือนว่า “ชนชั้นแรงงานกำลังทำร้ายกันเอง ในขณะที่มหาเศรษฐีกำลังปล้นพวกเขาอย่างเงียบ ๆ”เปโดร ปาสกาล นักแสดงจากซีรีส์ The Mandalorian โพสต์สนับสนุนความหลากหลายและสิทธิมนุษยชนอย่างชัดเจนบิลลี โจ อาร์มสตรอง นักร้องนำวง Green Day โพสต์ภาพเหตุการณ์การประท้วงในลอสแอนเจลิส พร้อมอีโมจิ "ชูนิ้วกลาง" และ "ก้อนน้ำแข็ง" สื่อถึงการต่อต้าน ICE อย่างชัดเจนฟินเนียส โอ’คอนเนลล์ ศิลปินผู้ได้รับรางวัลออสการ์ และเป็นพี่ชายของ บิลลี ไอลิช เข้าร่วมการประท้วงด้วยตัวเองและถูกแก๊สน้ำตาในเหตุการณ์ เขายังแชร์คลิปวิดีโอที่ปรากฏภาพนักข่าวหญิงคนหนึ่งถูกยิงด้วยกระสุนยางขณะกำลังรายงานสดเรเน่ แร็ปป์ ศิลปินหญิงอีกคนที่ใช้คำพูดรุนแรงในการประณามผ่านอินสตาแกรมว่า “ไอ้ ICE นี่มันเลวร้ายสุด ๆ และพวกที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดก็เช่นกัน”นอกจากการโพสต์ออนไลน์ การต่อต้านยังเกิดขึ้นในเวทีรางวัลอย่าง BET Awards 2025 ที่ซึ่งศิลปินแร็ปเปอร์หญิง โดชี กล่าวในระหว่างรับรางวัลว่า:“ในขณะที่พวกเรากำลังเฉลิมฉลองอยู่ในนี้ ข้างนอกมีความกลัว ความรุนแรง และความโกลาหลในนามของกฎหมายและความสงบ”“ทุกครั้งที่เรายืนหยัดประท้วงอย่างสันติ กลับถูกทหารสั่งให้ปราบปราม — แล้วเรายังจะเรียกมันว่า ‘ประชาธิปไตย’ ได้อยู่อีกหรือ?”หลายฝ่ายวิจารณ์ว่า การส่ง ICE และทหารเข้าสู่เมืองที่หลากหลายทางชาติพันธุ์เช่นลอสแอนเจลิส เป็นการเจาะจงเลือกปฏิบัติต่อชุมชนผู้อพยพ โดยเฉพาะชาวลาตินและเอเชียอดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยจากแอลเอยังให้สัมภาษณ์ว่า “หลังจากข่าวการบุกตรวจในตอนเช้า ลูกเลี้ยงของเขาซึ่งเป็นลูกครึ่งเม็กซิกันเริ่มพกหนังสือเดินทางติดตัวแม้อยู่ในบ้าน – นี่คือความกลัวที่ ICE สร้างขึ้น”เสียงจากชุมชน: ความหวังที่เปลี่ยนเป็นการต่อสู้ในระหว่างที่ทหารยืนประจำการทั่วเมือง ภาพของประชาชนที่หลั่งไหลออกมาเดินขบวนอย่างสงบ กลับกลายเป็นสิ่งเตือนใจว่าแม้ในเงามืดของนโยบายสุดโต่ง ความหวังและเสียงเรียกร้องก็ยังไม่ถูกบดขยี้แฮชแท็ก #HumaneNotICE และ #WeAreEchelon (หมายถึงกลุ่มผู้สนับสนุนแนวหน้า) กลายเป็นกระแสที่มาแรงในทวิตเตอร์ สะท้อนถึงความต้องการให้มนุษยธรรมมาก่อนอำนาจรัฐ