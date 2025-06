“ไทย บิวตี้ กรุ๊ป (ไทยแลนด์)” คว้ารางวัลในงานระดับเอเชีย “HOFS AWARDS 2025” ในสาขา “OEM/ODM Manufacturer Hall Of Fame”

เดินหน้าแบบไม่หยุดสำหรับความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ของ “Thai Beauty Group” โรงงานรับผลิต (OEM/ODM) ที่รองรับลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ มาตรฐานระดับสากล โดยล่าสุดทางผู้บริหารอย่าง “อภิวัส พงศ์พัฒนะนุกุล” ได้เดินทางมารับรางวัลอันทรงเกียรติระดับเอเชียอย่างในสาขา “OEM/ODM Manufacturer Hall Of Fame” ณ The Ritz-Carlton Millenia ประเทศสิงคโปร์ซึ่งทาง “Thai Beauty Group” คือโรงงานรับผลิต (OEM/ODM) ที่มีความพร้อมของเครื่องจักรที่ทันสมัย และทีมวิจัยที่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) ที่มีประสบการณ์ รวมไปถึงการบริการ ที่ให้คำปรึกษาแบบครบวงจร ตั้งแต่การพัฒนาสูตร ผลิต บรรจุ ออกแบบฉลาก ไปจนถึงการจดทะเบียน อย. ให้กับเหล่าพาร์ทเนอร์ หรือผู้ประกอบการแบรนด์ใหม่ รวมถึงธุรกิจที่ต้องการขยายผลิตภัณฑ์ เข้าสู่ตลาดที่มีความต้องการสูงในปัจจุบัน อีกทั้งทางโรงงานยังได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล อาทิ GMP, ISO, HACCP และ ฮาลาล ซึ่งตอกย้ำความมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกโดยงาน “Hall Of Fame in Singapore Awards 2025 (HOFS AWARDS 2025)” ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 อย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง บริษัท วิน วิน พีอาร์พลัส สิงคโปร์ จำกัด (Win Win PRPlus Singapore) บริหารงานโดย CEO “ทิพย์ ฐิติมา นวภคกุล” อีกทั้งยังได้รับเกียรติและได้รับความร่วมมือจาก “ท่านอุรีรัชต์ เจริญโต” เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ และ Mr. Daniel Tan, Mr.Steven Wong ตัวแทนจาก SME Centre @ASME Singapore รวมถึง Mrs. Malinee Srinara, Dr. Mita Kelder ตัวแทนจากสมาคมไทยในสิงคโปร์