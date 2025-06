ที่สุดแห่งนางงาม Smart Queen คว้ามงกุฎ “ซาร่า ดวงเดือน“ มิสยูนิเวิร์สระยอง 2025 และ “เนย สมิตา แซ่จิว” ซิวตำแหน่ง มิสยูนิเวิร์ส ปราจีนบุรี 2025

สิ้นสุดค่ำคืนแห่งจักรวาลเมืองระยอง-ปราจีนบุรี พร้อมต้อนรับ มิสยูนิเวิร์สระยอง2025 “ซาร่า ดวงเดือน คอลลินส์” ผู้เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติ Smart Queen โชว์ศักยภาพความงาม ความฝัน และพลังในตัวเอง เปิดบันทึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ บนเวทีการประกวด MISS UNIVERSE RAYONG 2025 (มิสยูนิเวิร์สระยอง 2025) ในขณะที่ เนย สมิตา แซ่จิว สวยสมตำแหน่ง มิสยูนิเวิร์ส ปราจีนบุรี 2025 (MISS UNIVERSE PRACHIN BURI 2025) Presented by REGEN SMART CITY & SHAKIRA ภายใต้คอนเซ็ปต์ Beyond The Beauty , Building The Future อลังการงานละเอียด สวย หรู ดูแพง ตามสไตล์ PD "หมอกี้" ดร.อังคนางค์ ชากีร่า บำรุงสรณ์ ผู้บริหาร บริษัท รีเจน สมาร์ท ซิตี้ และ ชากีร่า สกินแคร์ หรือ “มาดามพลังงาน” เซเลบริตี้คนดังแห่งเมืองระยองจักรวาลเปิดรับทัพสื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติแน่น PASSiONE HALL ศูนย์การค้า PASSiONE Shopping Destination จ.ระยอง โดยได้รับเกียรติจาก นายกรรชัย เทพวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ,เฌอเอม ชญาธนุส ศรทัตต์ รองอันดับ 1 มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2025 , PD โอชิน มาพร้อมนางงาม วาเนส แวเนสซ่า เดเซเร ทิมเฮเด มิสยูนิเวิร์สพัทลุง 2025 , ป๊อป ปิยาภัสร์ สุขวงษ์ศิลป์ มิสยูนิเวิร์สฉะเชิงเทรา 2025 , ม้วนฟิล์ม พรพญา เหรียญจู มิสยูนิเวิร์ส ชัยภูมิ , มาดามแพม และ คุณวิทย์ สามี ฯลฯ ร่วมงาน ถ่ายทอดสดผ่านทาง Youtube : GrandTVเปิดเวที Openning Show ผู้เข้าประกวดในชุด Beach Wear ต้อนรับพิธีกรรูปหล่อ คิม ธิติสรรค์ กู้ดเบิร์น แนะนำคณะกรรมการ ก่อนจะได้ชมความงามของผู้เข้าประกวดทั้ง 10 คนในชุดว่ายน้ำ / ชุดราตรี สู่รอบการแสดงทัศนคติ และการตอบคำถาม ซึ่งผู้เข้าประกวดทุกคนมีการเตรียมตัวมาอย่างอดเยี่ยม แต่ก่อนจะทราบผลการตัดสินสำคัญในค่ำคืนสุดเดือดนี้ PD "หมอกี้" ดร.อังคนางค์ ชากีร่า บำรุงสรณ์ ขึ้นกล่าวถึงการจัดการประกวด มิสยูนิเวิร์สระยอง-ปราจีนบุรี2025 ภายใต้คอนเซ็ปต์ Beyond The Beauty, Building The Future Presented by: REGEN Smart City มุ่งหวังให้ประเทศนำเทคโนโลยีมาพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพสำหรับประชาชนอย่างจริงจัง เคียงคู่สิ่งแวดล้อมยั่งยืน ด้วย concept การประกวด The Carbon Neatral Event , Smart City & Smart Living ทั้งเรื่องความปลอดภัยส่วนบุคคล รวมไปถึงเรื่องของสุขภาพ จากนั้นลูกชาย ดาเนียล โมฮาเหม็ด ฮานาเฟีย ขึ้นมอบดอกไม้ เป็นกำลังใจให้คุณแม่คนเก่งพิธีกรประกาศผลผู้เข้ารอบ 6 คนสุดท้าย คนแรกได้แก่ผู้ที่คว้ารางวัล POPULAR VOTE ปีใหม่ วรยา คำวัตร ตามมาด้วย ครีม อาริยากร สุขภิทักษ์ , ซาร่าห์ ดวง เดือน คอลลินส์ ,สนุ๊ก เบญจณัฏฐ์ อักษรศรี , โม สุนิษา ผินกลับ , เนย สมิตา แซ่จิว สู่รอบการตอบคำถามจากกรรมการจากหลากหลายบริบท การเมือง สังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อค้นหาสมาร์ทควีนตัวจริง เสียงจริง ซึ่งนางงามตอบคำถามได้อย่างดีเยี่ยม ประกาศผลผู้เข้ารอบ 4 คน สุดท้ายได้แก่ ครีม , ซาร่าห์, เนย และ โมจากนั้นลุ้นระทึกอีกครั้งเมื่อพิธีกรประกาศ ผู้ที่คว้ามงกุฏ มิสยูนิเวิร์สระยอง 2025 ได้แก่ ซาร่าห์ ดวงเดือน คอลลินส์ ทำให้ตำแหน่งรองอันดับ 1 ตกเป็นของ ครีม อาริยากร สุขภิทักษ์ เหลือคู่จับมือ เนย และ โม ผลปรากฏกว่า เนย สมิตา เเซ่จิว คว้ามงกุฎ มิสยูนิเวิร์ส ปราจีนบุรี 2025 ไปครองตามคาด พร้อมปฏิบัติภารกิจต่างๆร่วมกับ PD "หมอกี้" ดร.อังคนางค์ ชากีร่า บำรุงสรณ์ ภายใต้แบรนด์ REGEN SMART CITY และ SHAKIRA อย่างเต็มที่สำหรับรางวัลพิเศษต่าง มีดังต่อไปนี้รางวัล SHAKIRA QUEEN ได้แก่ เนย สมิตา เเซ่จิวรางวัล SHAKIRA FAN VOTE ได้แก่ โม สุนิษา ผินกลับรางวัล REGEN SMART CITY QUEEN ได้แก่ ซาร่าห์ ดวงเดือน คอลลินส์รางวัล UZI FAN VOTE ได้แก่ เนย สมิตา เเซ่จิวรางวัล MISS PHOTOGENIC ได้แก่ เนย สมิตา เเซ่จิวรางวัล MISS CONGENIALITY ได้แก่ ซาร่าห์ ดวงเดือน คอลลินส์รางวัล PEOPLE’S CHOICE RAYONG ได้แก่ ปีใหม่ วรยา คำวัตรรางวัล PEOPLE’S CHOICE PRACHIN BURI ได้แก่ เซนนี่ แอน โซนส์รางวัล POPULAR VOTE ได้แก่ ปีใหม่ วรยา คำวัตรรางวัล Best in Swimsuit ได้แก่ ครีม อาริยากร สุขภิทักษ์รางวัล Best in Eveing Grown ได้แก่ ครีม อาริยากร สุขภิทักษ์