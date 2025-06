Suntory Wellness ปักหมุดตลาด Meal Replacement ในไทย ผนึกกำลังมหิดลผลวิจัยชี้ชัดช่วยลดน้ำหนักได้โดยไม่ต้องอด

ในยุคที่ผู้บริโภคหันมาให้ความสำคัญกับการควบคุมน้ำหนักและสุขภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ปี 2566 พบว่าคนไทยวัยทำงานมีน้ำหนักเกินและอ้วนมากถึง 48%1ตลาดอาหารผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหาร (Meal Replacement, MRP) จึงกลายเป็นหนึ่งในสมรภูมิการแข่งขันที่น่าจับตา และล่าสุด บริษัท Suntory Wellness จำกัด ประเทศญี่ปุ่น กำลังขยับหมากสำคัญในการเจาะตลาดไทย ด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดที่ถูกวางตำแหน่งให้เป็นผลิตภัณฑ์ควบคุมน้ำหนักสำหรับผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพแต่ก่อนจะวางขายในตลาดอย่างเต็มรูปแบบ Suntory Wellnessได้เลือกใช้แนวทางที่น่าสนใจยิ่ง — ไม่ใช่แค่การทำการตลาดตามสูตรสำเร็จ แต่เลือกเดินหน้าด้วยการสร้าง “ความเชื่อมั่นผ่านหลักฐานเชิงวิทยาศาสตร์” ร่วมกับสถาบันชั้นนำของไทยอย่าง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อวิจัยและทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์สร้างมาตรฐานใหม่ด้วยงานวิจัยจริงจังนำทีมโดย Mr. Thomas Paul Gerard Laroque Head of Operation, Mr. Jack Wong Head of Scientific Innovation Development & Regulatory Affairs และ ภ.ญ. รัตพันธ์ จันทรประภาพ ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการของกลุ่มธุรกิจ SuntoryWellness ในประเทศไทยเผยว่า"ก่อนนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด เราอยากให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าสิ่งที่เขาบริโภคได้ผลจริงและปลอดภัย เราจึงร่วมมือกับภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เพื่อทำวิจัยที่ได้มาตรฐานและเชื่อถือได้"งานวิจัยนี้ได้รับการตีพิมพ์ใน Thai Journal of Public Health (Vol. 55 No. 1, Jan–Apr 2025) โดยมีทีมวิจัยมากฝีมือ ได้แก่ รศ.ดร. พัชราณี ภวัตกุล,ผศ. ดร.เอกราช บำรุงพืชน์ และ ผศ.ดร. จันทร์จิรา โพธิสัตย์การทดลองจริงในกลุ่มผู้มีน้ำหนักเกินและอ้วนงานวิจัยนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างผู้ใหญ่ชาวไทย อายุ 20–59 ปี ที่มีดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ในช่วง 23–30 กิโลกรัม/ตารางเมตร ซึ่งจัดว่าอยู่ในกลุ่ม “น้ำหนักเกินและอ้วน” ตามเกณฑ์เอเชีย โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่:• กลุ่มควบคุม: กินอาหารปกติทุกมื้อ• กลุ่มทดลอง: รับประทาน Suntory Meal Replacement แทนมื้อเย็น วันละ 1 ซอง (200 kcal)ภายในเวลา 4 สัปดาห์ ผลลัพธ์ที่ได้สร้างแรงกระเพื่อมในแวดวงโภชนาการอย่างเห็นได้ชัด:ผลลัพธ์เชิงประจักษ์1. น้ำหนักในกลุ่มทดลองลดลงเฉลี่ย 0.8 กิโลกรัม ในเวลาเพียง 4 สัปดาห์2. BMI ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ3. ปริมาณการบริโภค พลังงาน, ไขมัน และคาร์โบไฮเดรตลดลง4. สัดส่วนร้อยละโปรตีนที่ได้รับเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อการรักษามวลกล้ามเนื้อ5. ความรู้สึก อิ่มและความพึงพอใจต่อมื้ออาหารเพิ่มขึ้น6. ปัญหาท้องผูก และการพึ่งพายาระบายลดลงเปิดเกมรุกตลาด Functional Nutritionด้วยผลวิจัยที่ชัดเจนและการจับมือกับสถาบันวิจัยระดับแนวหน้า Suntory Wellness กำลังปูทางสู่การรุกตลาด Functional Nutrition ในไทยอย่างเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่มคนเมืองและคนทำงานที่ใส่ใจสุขภาพแต่ไม่มีเวลาจัดเตรียมอาหารครบหมู่สำหรับนักลงทุนและผู้ติดตามตลาดสุขภาพ นี่อาจเป็นสัญญาณว่าผู้เล่นระดับโลกอย่าง Suntory Wellness กำลังสร้างมาตรฐานใหม่ในการทำตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และผลิตภัณฑ์ควบคุมหรือลดน้ำหนัก ไม่ใช่แค่ขายไลฟ์สไตล์ แต่ขาย "หลักฐานเชิงวิทยาศาสตร์" ควบคู่ไปด้วยอ้างอิง1. https://www.ddc.moph.go.th/dncd/journal_detail.php?publish=15407&deptcode=dncd