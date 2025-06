แฟนเก่า "เกลน พาวเวลล์" เจ็บ! เลิกเพราะเขาเลือก “รักโปรโมต” กับ "ซิดนีย์ สวีนี" บอกถ้าทั้งคู่กิ๊กกันจริงก็คงดีกว่า

ในบทสัมภาษณ์ผ่านพอดแคสต์ Too Much จีจี้กล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่า การเลิกรากับเกลนไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะเมื่อเธอรู้สึกว่า “เขาเลือกชื่อเสียงมากกว่าความซื่อสัตย์”“สิ่งที่เจ็บที่สุดคือ เขาไม่เคยออกมาพูดปกป้องฉันเลย ไม่เคยพูดว่า ‘ผมไม่ได้นอกใจแฟน’ ไม่แม้แต่ครั้งเดียว มันเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ของเราเป็นแค่เครื่องสังเวยให้แคมเปญโปรโมตหนังเท่านั้น”ข่าวลือรักนอกจอกับ ซิดนีย์ เริ่มต้นขึ้นระหว่างการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Anyone But You ซึ่งทั้งคู่ดูสนิทสนมเกินบทบาท ส่งผลให้จีจี้ที่ขณะนั้นยังเป็นแฟนเกลน ต้องเผชิญกับแรงกดดันมหาศาลทั้งจากสื่อและสาธารณชน“ฉันแค่ต้องการความเคารพ ถ้าคุณจะทำอะไรต่อหน้าสาธารณชน อย่าทำให้คนที่คุณเคยพูดว่าจะอยู่ด้วยตลอดชีวิต กลายเป็นตัวตลก”จีจี้ตัดสินใจเดินจากมา เพราะเธอไม่สามารถทนอยู่ในสถานการณ์ที่เธอบอกว่า “รู้สึกเหมือนถูกโยนให้หมากิน” โดยไม่มีใครยืนอยู่ข้างเธอเลยถึงแม้เกลนจะเคยให้สัมภาษณ์ว่า เขาเองก็เจ็บกับการต้องเผชิญการเลิกราระหว่างทัวร์โปรโมตภาพยนตร์ แต่ก็ไม่ได้ชี้แจงชัดเจนใด ๆ เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับซิดนีย์จีจี้ทิ้งท้ายอย่างน่าจับใจว่า “ถ้าพวกเขาคบกันจริง ฉันก็หวังว่าพวกเขาจะรักกันจริง อย่างน้อยมันจะทำให้สิ่งที่ฉันเสียไปมีความหมายบ้าง”