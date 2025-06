ที่สุดแห่งเทศกาลดนตรีกลางทะเล “JINRO presents SAMED IN LOVE 2025” พาแฟนเพลง ล่าขุมทรัพย์ความมันกลางเสม็ด

ภายในงานยังมีโซนกิจกรรมหลากหลายให้ผู้ร่วมงานได้ร่วมสนุก และมุมถ่ายรูปที่ตกแต่งตามธีม “ขุมทรัพย์บนเกาะ” ให้เหล่าสายคอนเทนต์ได้เก็บภาพความประทับใจอวดเพื่อนลงโซเชียลแบบไม่ซ้ำใคร ไฮไลท์ของงานหนีไม่พ้น 9 ศิลปินชื่อดัง ที่มาผลัดกันมอบโชว์สุดพิเศษให้แฟนเพลงได้ดื่มด่ำตลอดช่วงเวลาเกือบ 10 ชั่วโมง เริ่มจาก GALCHANIE ที่มานำร่องเปิดเวทีด้วยเสียงร้องอันสดใสและเต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง ต่อด้วยโชว์หนุ่มฮอต PUN ที่ขนความสนุกมาแบบจัดเต็มและจับใจแฟนเพลงรุ่นใหม่ ก่อนจะปล่อยพลังฮิปฮอปสุดเท่จาก D GERRARD ที่ยกระดับความเดือดตั้งแต่เย็นย่ำ SAFEPLANET ขึ้นเวทีโชว์ดนตรีสดสุดมัน เติมเต็มบรรยากาศริมหาดให้ยิ่งสนุกถัดมาเข้าสู่ช่วงไพรม์ไทม์กับ PARADOX ที่ขนความสนุก มาแบบจัดเต็มทั้งชุดและแอคชั่น ต่อด้วยพลังดนตรีร็อกสายเข้มจาก LOMOSONIC และยังไม่หมด! SLOT MACHINE พาทุกคนเข้าสู่โลกเหนือจริง ด้วยเสียงร้องอันทรงพลังและจังหวะที่สะกดใจ จากนั้นโยกหัวไปกับ TWOPEE ที่มากับความเท่และสไตล์จัดจ้าน ปิดท้ายด้วยสายแร็ปที่มาแรงที่สุดในยุคนี้อย่าง YOUNGOHM ที่ส่งท้ายค่ำคืนด้วยความเดือดทะลุเวที และเมื่อคิดว่าความมันได้จบลงแล้ว แต่เปล่าเลย! ความสนุกยังต่อเนื่องด้วย After Party สุดกร้าวใจจาก DJ BESTBOI ดีเจหนุ่มหล่อที่ยึดเวทีช่วงท้ายให้กลายเป็นแดนซ์ฟลอร์ริมทะเล เรียกเสียงกรี๊ดและการเต้นที่ไม่มีใครอยากให้งานจบ!!!อีกหนึ่งไฮไลท์วันรุ่งขึ้น คุณญาณกร อภิราชกมล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ จำกัด (CI Showbiz) ได้ร่วมมือกับ คุณอรรณพ ข่ายสุวรรณ ผู้อำนวยการขาย ภาคตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ นายพิทยา สะศรีสังข์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด ในกิจกรรม ThaiNamthip Coca-Cola Presents Samed in Love Beach Clean Up 2025 คืนหาดสวย คลื่นหาดใส ณ เกาะเสม็ด สอดคล้องกับความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนความยั่งยืนทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด จึงมาร่วมแรงร่วมใจเก็บขยะริมชายหาด คืนหาดสวย ทะเลใสให้กับเกาะเสม็ดซึ่งขยะที่ถูกจัดเก็บครั้งนี้จะถูกนำเข้าสู่กระบวนการจัดการขยะอย่างถูกต้องต่อไป นอกจากจะเป็นเทศกาลดนตรีที่มอบความสุขผ่านเสียงเพลง “Samed in Love” ยังพิสูจน์ให้เห็นว่า ความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ใช่แค่การได้มาร่วมสนุก แต่คือการได้ร่วมดูแลพื้นที่ที่เรารักให้คงอยู่สวยงามต่อไปทั้งหมดนี้คือปรากฏการณ์ความสุขที่เกิดขึ้นบนเกาะเสม็ดในค่ำคืนเดียว “JINRO presents SAMED IN LOVE 2025” หากปีนี้พลาดไป... อย่าปล่อยให้มันเกิดขึ้นอีก! เกาะเสม็ดจะกลับมาสั่นสะเทือนอีกครั้งในปีหน้า พร้อมความมันที่มากกว่าเดิม แล้วพบกันใหม่ใน SAMED IN LOVE 2026