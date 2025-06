“ดร.พลัง” รุ่ยเจี๋ย สงครามส่งด่วน ดังระเบิด จน Take Me Out Thailand เมื่อ 8 ปีก่อน กลับมาดังอีกรอบ! (คลิป)

คนมันจะดัง อะไรก็มาฉุดไม่อยู่ ล่าสุดตัวละครเครื่องจักรด่าในซีรีส์ สงครามส่งด่วน กำลังดังระเบิดระเบ้อ ถูกใจโลกออนไลน์จนต้องไปค้นหาว่า คนแสดงบทนี้คือใครรุ่ยเจี๋ย สงครามส่งด่วน รับบทโดยเดิม รุ่ยเจี๋ย เป็นตัวละครที่ผู้กำกับของเรื่องซึ่งหยิบมาจากคนในเหตุการณ์จริง นำมาจินตนาการต่อว่าเขาเป็นคนที่ดุ ขี้โมโห มีความจริงจัง จริงใจ และคนดูจะต้องรัก ซึ่งไก่ ณฐพล ต้องการคนจีนพูดภาษาไทยได้ ไม่ใช่คนไทยที่พูดภาษาจีนได้ และไม่รู้จะแคสใครมาเล่นแล้วต่อมา ไก่ ณฐพล ก็ได้พบ ดร.พลัง ในรายการหาคู่อย่างเลยทาบทามมาแสดง และทำให้เขาแจ้งเกิดในบทรุ่ยเจี๋ย จากที่เลือกดร.พลังเพราะไม่มีใครให้เลือกแล้ว แต่สุดท้ายกลายเป็นสวรรค์ประทานคนนี้มาให้โดยแท้อย่างไรก็ตาม Take Me Out Thailand ตอนที่ดร.พลังไปออกรายการนั้น ออกอากาศเมื่อ 8 ปีก่อน ในวันที่ 30 ก.ย. และ 4 พ.ย. 2560 ในตอนที่ดร.พลังอายุ 28 ปี หล่อ ตี๋ หน้าใส ซึ่งตอนนี้รายการกำลังถูกชาวเน็ตไทยเข้าไปดูย้อนหลังเป็นจำนวนมาก จนกลายเป็นกระแสไวรัลไปเลย