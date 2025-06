โพสต์แรกมาแล้ว! “ไฮโซตั๋ม” ตำนาน ไม่ต้องแอ๊บแบ๊ว คนเขาดูออก หลัง “หมอแอร์” คู่ปรับเก่าถูกจับ

กรณีข่าวใหญ่ถูกจับกุม ใช้ชื่อคลินิกในเครือข่าย 11 แห่ง ร่วมกันสั่งยากับทาง อย. โดยเป็นยาอัลปราโซแลม หรือยานอนหลับ หรือยาที่ใช้ในการเสียสาว ตั้งแต่ปี 2565-2568 จำนวน 15 ล้านบาท ตรวจสอบเส้นทางการเงิน พบเงินหมุนเวียนสูงถึง 80 ล้านบาทภายหลังเป็นข่าว โลกออนไลน์มีการขุดวีรกรรมเก่าๆ ที่เคยมีเรื่องราวกับโดยเป็นเหตุการณ์ที่หมอแอร์แถลงข่าวเรื่องถอนหุ้นออกจากคลินิกและชี้แจงกรณีถูกกล่าวหาพัวพันชู้สาวกับนายตำรวจท่านหนึ่งในปี 58 ซึ่งตอนนั้นไฮโซตั๋มให้สัมภาษณ์สื่อฟาดแรงหมอแอร์จนกลายเป็นวลีเด็ดแห่งปีล่าสุดวันนี้ (10 มิ.ย.) เฟซบุ๊กไฮโซตั๋มได้เคลื่อนไหว ข้อความว่า “Why does it feel like a Christmas morning in the middle of June? (ทำไมรู้สึกเหมือนเป็นเช้าวันคริสต์มาสในกลางเดือนมิถุนายน) Inbox แตกมาก เปิดตอบไม่ไหว แต่เห็นแล้วว่าใครทักมาบ้าง ขอบคุณที่นึกถึงกันนะคะ”