สายช็อปต้องห้ามพลาด โปรโมชั่นมาแรงท้าสายฝน “ICONSIAM MUST-GET-TIERS” ช็อปครบแลกรับของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 4.4 ล้านบาท!

แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา จัดโปรโมชั่นท้าสายฝน กระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ ชวนทุกคนมาช็อปกระหน่ำกับรางวัลแด่นักช็อปผู้พิชิต เพียงช็อปครบตามเงื่อนไขที่กำหนด แลกรับของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 4.4 ล้านบาทสมาชิก ONESIAM และลูกค้าทั่วไป เพียงรวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ จากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในไอคอนสยาม รวมสยาม ทาคาชิมายะ ตามยอดที่กำหนด (ไม่รวมยอดใช้จ่ายผ่านออนไลน์ และคำนวณจากยอดสุทธิหลังหักส่วนลดต่าง ๆ แล้ว) แลกรับของรางวัลได้เลยทันที ตามยอดที่พิชิต-ขั้นที่ 1: สมาชิก ONESIAM ช็อปครบ 15,000 บาท หรือ ลูกค้าทั่วไป ช็อปครบ 20,000 บาทขึ้นไป แลกรับ Siam Gift Card มูลค่า 500 บาท สำหรับการใช้ขั้นต่ำที่ 1,000 บาทขึ้นไป กับร้านค้าที่ร่วมรายการภายในไอคอนสยาม, สยามทาคาชิมายะ และไอซีเอส (จำกัด 100 รางวัล/วัน รวม 3,100 รางวัลตลอดรายการ)-ขั้นที่ 2: สมาชิก ONESIAM ช็อปครบ 35,000 บาท หรือ ลูกค้าทั่วไป ช็อปครบ 40,000 บาทขึ้นไป แลกรับ บัตรชมนิทรรศการศิลปะ “Lost in DOMLAND” ของ โน้ส-อุดม แต้พานิช ณ The Pinnacle Hall ชั้น 8 ไอคอนสยาม จำนวน 1 ใบ มูลค่า 850 บาท สำหรับการเข้าชมงานระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน - 3 สิงหาคม 2568 (จำกัดรวม 600 รางวัลตลอดรายการ)-ขั้นที่ 3: สมาชิก ONESIAM ช็อปครบ 100,000 บาท หรือ ลูกค้าทั่วไป ช็อปครบ 120,000 บาทขึ้นไป แลกรับ Blue by Alain Ducasse Gift Card มูลค่า 2,500 บาท สำหรับการซื้อขั้นต่ำ 5,000 บาทขึ้นไป ที่ร้าน Blue by Alain Ducasse ชั้น 1 ไอคอนสยาม (จำกัด 30 รางวัล/วัน รวม 930 รางวัลตลอดรายการ)-ขั้นที่ 4: สมาชิก ONESIAM ช็อปครบ 350,000 บาทขึ้นไป แลกรับ 20,000 Asia Miles ซึ่งเทียบเท่า ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ เส้นทางกรุงเทพ – ฮ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค (จำกัดรวม 25 รางวัลตลอดรายการ)ช็อปสนุกแบบไม่มีสะดุด พร้อมแลกรับของรางวัลสุดคุ้มกับ “ICONSIAM MUST-GET-TIERS” ได้ที่ไอคอนสยาม และ สยาม ทาคาชิมายะ ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2568 – 6 กรกฎาคม 2568 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: ICONSIAM หรือโทร. 1338