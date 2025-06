"เบลค ไลฟ์ลีย์" โล่ง! ศาลยกฟ้องคดี 400 ล้าน – ลั่นเจ็บปวดแต่ไม่เงียบ ยืนหยัดเพื่อสิทธิผู้หญิง

นักแสดงสาวจาก It Ends With Us ออกมาแสดงความรู้สึกผ่านโซเชียลมีเดียเป็นครั้งแรกหลังจากต้องเผชิญการต่อสู้ทางกฎหมายกับผู้กำกับและนักแสดงร่วม จัสติน บัลโดนีเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (9 มิ.ย. 2025) ศาลแขวงของสหรัฐอเมริกาได้มีคำสั่ง ยกฟ้องคดีหมิ่นประมาทมูลค่า 400 ล้านดอลลาร์ ที่ จัสติน บัลโดนี ยื่นฟ้อง เบลค ไลฟ์ลีย์, ไรอัน เรย์โนลด์ส (สามีของเธอ) และ The New York Times ซึ่งเป็นสื่อที่ตีพิมพ์ข้อกล่าวหาว่าบัลโดนีล่วงละเมิดทางเพศและตอบโต้เธออย่างไม่เป็นธรรมหลังคำพิพากษา ไลฟ์ลีย์ได้โพสต์ข้อความผ่าน Instagram Stories โดยกล่าวว่า“เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ฉันยืนหยัดร่วมกับ 19 องค์กรที่ลุกขึ้นเพื่อปกป้องสิทธิของผู้หญิงในการเปล่งเสียงเพื่อความปลอดภัยของตนเอง เช่นเดียวกับหลายคน ฉันต้องเผชิญความเจ็บปวดจากการถูกฟ้องร้องเพื่อตอบโต้ รวมถึงความอับอายที่ถูก ‘สร้างขึ้น’ เพื่อทำให้เราหวาดกลัว”“แม้คดีความที่ฟ้องฉันจะถูกยกฟ้องแล้ว แต่ยังมีอีกหลายคนที่ไม่มีทรัพยากรพอจะต่อสู้กลับ ฉันยิ่งมั่นใจขึ้นอีกเท่าตัวที่จะยืนหยัดเพื่อสิทธิของผู้หญิงทุกคนในการปกป้องตัวเอง – ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัย ศักดิ์ศรี หรือสิทธิที่จะเล่าเรื่องของตัวเอง”เธอยังแท็กองค์กรช่วยเหลือด้านกฎหมายและสิทธิสตรีหลายแห่ง เช่น ศูนย์กฎหมายสตรีแห่งแคลิฟอร์เนีย (California Women’s Law Center), องค์กรสนับสนุนความเสมอภาคทางกฎหมาย (Equal Rights Advocates), องค์การสตรีแห่งชาติ (National Organization for Women), ศูนย์พักพิงสำหรับครอบครัว (Sanctuary for Families), และ ความยุติธรรมเพื่อสตรีเดี๋ยวนี้ (Women’s Justice NOW) รวมถึงอีกหลายองค์กร เพื่อมอบข้อมูลและทรัพยากรให้ผู้หญิงที่ต้องการเปล่งเสียงอย่างปลอดภัยในการปกป้องตัวเองจากการถูกล่วงละเมิดและการตอบโต้ในตอนท้าย ไลฟ์ลีย์เขียนว่า “ขอบคุณจากหัวใจสำหรับทุกคนที่ยืนเคียงข้างฉัน – ทั้งคนที่ฉันรู้จัก และคนที่ฉันไม่เคยเจอ ฉันจะไม่มีวันเลิกขอบคุณพวกคุณ และไม่มีวันหยุดยืนหยัดเพื่อพวกคุณ”คำพิพากษาที่ออกโดย ผู้พิพากษา ลูอิส เจ. ไลแมน ระบุว่า “จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏ แสดงให้เห็นว่า New York Times ได้ตรวจสอบหลักฐานอย่างรอบคอบ และรายงานเรื่องราวในลักษณะมีการเล่าเรื่องอย่างมีศิลปะ ซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่ปกป้องเสรีภาพสื่อ”หลังศาลมีคำตัดสิน ฝ่ายทนายของไลฟ์ลีย์ เอสรา ฮัดสัน และ ไมค์ ก็อตต์ลีบ แถลงว่า “นี่คือชัยชนะที่สมบูรณ์แบบ และเป็นการล้างมลทินให้ เบลค ไลฟ์ลีย์อย่างเต็มตัว คดีหมิ่น 400 ล้านนี้เป็นเพียงความพยายามหลอกลวงเพื่อกดขี่ และศาลก็เห็นชัดเจน”ฝั่ง New York Times ก็ออกแถลงการณ์เช่นกันว่า “เราขอขอบคุณศาลที่เห็นว่าคดีนี้เป็นความพยายามไร้สาระในการขัดขวางการรายงานข่าวอย่างซื่อสัตย์ นักข่าวของเราทำงานอย่างรอบคอบในประเด็นที่สังคมควรรับรู้ และศาลก็รับรองว่ากฎหมายมีไว้เพื่อปกป้องงานแบบนี้ เราจะยังยืนหยัดเพื่อสื่อและนักข่าวของเราต่อไป”ทั้งนี้ ไลฟ์ลีย์ได้ยื่นคำร้องขอยกฟ้องคดีเมื่อเดือนมีนาคม โดยอ้างอิงกฎหมายใหม่ของรัฐแคลิฟอร์เนียปี 2023 ซึ่งออกภายหลังขบวนการ #MeToo เพื่อคุ้มครองผู้รอดชีวิตจากการล่วงละเมิดทางเพศจากการฟ้องร้องตอบโต้โดยผู้ถูกกล่าวหา