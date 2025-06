6 ทศวรรษแห่งการพัฒนา ต่อยอดสู่งานประชุมวิชาการ “สุขภาวะดีอย่างยั่งยืน” กับมุมมองระดับสากลทางกายภาพบำบัด

หนึ่งในสถาบันการสอนกายภาพบำบัดแห่งแรกของไทย ที่หมายมั่นผลักดันในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ สร้างสรรค์งานวิจัยคุณภาพสูงรวมถึงผลิตผลงานนวัตกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมโลก กว่าระยะเวลากว่า 6 ทศวรรษ ที่คณะฯ ได้มุ่งมั่นการให้บริการทางสุขภาพแก่ประชาชนในระดับมาตรฐานสากล อีกทั้งยังต่อยอดโครงการเพื่อสังคม ด้วยเจตนารมณ์อันแรงกล้าในการส่งเสริมสุขภาวะของประชาชนอย่างยั่งยืน พร้อมก้าวสู่อนาคตที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงและพัฒนานวัตกรรมที่จะตอบโจทย์สังคมได้อย่างแท้จริงเพื่อการเฉลิมฉลองก้าวสู่ 6 ทศวรรษอย่างภาคภูมิและสมเกียรติ คณะกายภาพบำบัด จึงได้จัดนิทรรศการเพื่อมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ผู้มีคุณูปการต่อคณะฯ การบรรยายและการเสวนาในหัวข้อพิเศษจากแขกรับเชิญ อาทิ การบรรยายในหัวข้อเรื่อง กายภาพบำบัดกับการพัฒนาที่ยั่งยืนโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กภ.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนกลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพ และพันธกิจเพื่อสังคม, การบรรยายในหัวข้อเรื่อง งานสาธารณสุขไทยเพื่อสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน โดย นายแพทย์ประสิทธิชัย มั่งจิตร ที่ปรึกษากองสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ กระทรวงสาธารณสุข, การเสวนา กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล : อดีตสู่ปัจจุบัน จากสายธารแห่งเวลาสู่ 60 ปี คุณค่าแห่งความภาคภูมิ, การบรรยาย กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล : ปัจจุบันสู่อนาคตทั้งนี้ได้รับเกียรติกล่าวเปิดงานโดย แพทย์หญิงเพชรดาว โต๊ะมีนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และเพื่อให้การก้าวเข้าสู่ 6 ทศวรรษเป็นเกียรติประวัติอย่างภาคภูมิ จึงได้จัดงานประชุมวิชาการฯ ที่รวมความที่สุดด้านกายภาพบำบัดกับหัวข้อที่น่าสนใจจาก Key Speaker เอาไว้อย่างหลากหลาย อาทิ หัวข้อ “Empowering Social Well-Being: Promoting Sustainable Health in Physical Therapy” ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การตรวจประเมินและการออกกำลังกายผ่านแอปพลิเคชัน และจะมีสิทธิ์ขอใช้แอปพลิเคชันฟรี ผ่านระบบการขอใช้นวัตกรรมของคณะกายภาพบำบัดหลังสิ้นสุดการอบรม,หัวข้อ “Applying Advanced Technologies in Physical Therapy; Evidence-Based Practice” ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้เครื่องมืออันทันสมัยที่สามารถใช้ในงานกายภาพบำบัด เช่น TMS, tDCS, Ultrasound imaging, Vascular assessment รวมไปถึง High intensity laser ไม่เพียงเท่านั้น ทางคณะกายภาพบำบัดยังได้เชิญ Key Speaker คนสำคัญอย่าง Professor Dawn Skelton Professor of Ageing and Health, Ageing Well Research Group, Research Centre for Health (ReaCH), School of Health and Life Sciences, Glasgow Caledonian University, Scotland, United Kingdom มาให้ความรู้ผ่านการบรรยายในหัวข้อ “Physical Therapy in Older Adults and Global Social Engagement Mission”บัดนี้ คณะกายภาพบำบัด ได้เจริญงอกงามและแข็งแกร่งมาร่วม 6 ทศวรรษ โดยมีเป้าหมาย ในการพัฒนาด้านการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการและการบริการสุขภาพ สร้าง REAL WORLD IMPACT รวมถึงการสร้างสุขภาวะที่ดีส่งต่อสู่สังคมและประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป