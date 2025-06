ลือสนั่นนางแบบดัง ”หลิวเหวิน“ ควงพระเอกหนุ่ม ”จิงป๋อหรัน“ จดทะเบียนสมรสแล้ว

มีรายงานจาก Sohu ระบุว่า ในแพลตฟอร์ม Weibo ได้มีการแชร์เรื่องราวของแหล่งข่าววงในที่ออกมาระบุว่า หลิวเหวิน และ จิงป๋อหรัน ได้ควงกันไปจดทะเบียนสมรสแล้ว เพียงแต่ทั้งคู่ยังไม่ได้ประกาศข่าวดีนี้สู่สาธารณะ โดยคาดว่าทั้งคู่กำลังอยู่ในช่วงวางแผนจัดงานแต่งงานงานนี้ทำเอาแฟนๆยังไม่กล้าแสดงความยินดีมากนัก จนกว่าจะมีการประกาศจากทั้งคู่อย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามแม้จะยังไม่ยืนยันจากปากทั้งคู่ แต่ชาวเน็ตก็ปักใจเชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องจริง เพราะสื่อจีนเมื่อรายงานเรื่องข่าวลือเรื่องแต่งงานมักจะเป็นเรื่องจริงเสมอ โดยก่อนหน้านี้ก็เป็นคู่ของ หวงจื่อเทา กับ สวีอี้หยาง ที่เพิ่งสละโสดกันไปไม่นานนี้หลิวเหวิน และ จิงป๋อหรัน มีข่าวลือออกเดตกันครั้งแรกเมื่อปี2022 และปี 2023 ทั้งคู่ก็ควงกันออกงานนั่งฟรอนท์โรว ปารีส แฟชัน วีค เป็นการยืนยันข่าวความสัมพันธ์ทางด้านแฟนๆ ต่างก็ยอมรับความสัมพันธ์ของทั้งคู่อย่างอบอุ่น เป็นคู่รักที่ได้รับการยอมรับ และไม่มีข่าวฉาวขอฃวงการบันเทิงจีน และทั้งคู่มักจะคบกันแบบเงียบๆไม่หวือหวาจิงป๋อหรัน เคยคบหากับนักแสดงสาว หนีหนี่ ก่อนจะเลิกรากันไปในปี 2019 และเป็นโสดมาหลายปีก่อนจะคบหากับ หลิวเหวิน ซึ่งรายงานระบุว่า สำหรับ หลิวเหวิน แล้ว จิงป๋อหรัน นับเป็นรักแรกของเธอเลยทีเดียวหลิวเหวิน เกิดเมื่อปี 1988 เป็นหนึ่งในนางแบบชั้นนำของจีน เป็นนางแบบเอเชียคนแรกที่เดินแบบให้กับ Victoria’s Secret ในปี 2009 เป็นนางแบบเอเชียที่ได้รับค่าตัวสูงที่สุด และเป็นนางแบบจีนคนแรกที่ขึ้นปกนิตยสาร Vogue US และตั้งแต่ปี 2013 เป็นต้นมา หลิว เหวิน ติดอันดับนางแบบที่ได้รับค่าตัวสูงที่สุด 10 อันดับแรกของโลกอย่างต่อเนื่อง ตามการจัดอันดับของ Forbesทางด้าน จิงป๋อหรัน เกิดเมื่อปี 1989 เริ่มต้นอาชีพนักร้องก่อนจะผันตัวมาเป็นนักแสดง ผลงานที่โดดเด่นที่สุดของเขาได้แก่ Monster Hunt, Love Through a Millennium, Love O2O และ Us and Them