“วิค” ยังไม่ชัวร์ คอนเสิร์ตครบรอบ 25 ปี “F4” หลังลือสนั่นจัดใหญ่ปีหน้า

ในงานแถลงข่าวเปิดตัวละครเรื่อง The World Between Us: After The Flames 2 ทาง วิค ได้พูดถึงเรื่องคอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นหลังถูกสื่อซักถามนักแสดงหนุ่มวัย 44 ปี ระบุว่า เขาได้รับคำเชิญให้รวมตัวแบบนี้แทบจะทุกปี แต่ก็ล้มเลิกกันไปแทบทุกครั้งเขาได้อธิบายเพิ่มเติมว่า หลักๆมาจากเขาต้องการให้การรวมตัวมีความหมายมากกว่าเรื่องของการทำเงิน เมื่อเขาได้ถามกลับไปว่ามีแผนกันว่ายังไงบ้าง เขาก็ไม่เคยได้รับคำตอบส่วนข่าวลือเรื่องการรวมตัวที่จะเกิดขึ้นครั้งนี้เขายอมรับว่า ไม่รู้เรื่องว่า F4 จะมีการรวมตัวกัน เมื่อสื่อถามว่าในเรื่องนี้สมาชิกวงที่เหลือคิดเห็นอย่างไร ทาง วิค ก็รีบตอบทันทีว่า “ก็ไปถามพวกเขาสิ มาถามผมทำไมล่ะ?”“ผมไม่ได้รู้สึกกดดันอะไรมากเวลาที่ต้องทำกิจกรรมในฐานะ F4 ผมเป็นน้องเล็กของวง ผมก็แค่อยากเป็นคนที่ตลกและสนุกๆเท่านั้น”F4 มีชื่อเสียงโด่งดังจากซีรีส์เรื่อง Meteor Garden หรือ รักใสๆหัวใจ 4 ดวง ที่ออกฉายเมื่อปี 2001 ก่อนที่จะออกมาปล่อยผลงานเพลงด้วยกัน 3 อัลบัมในปี 2009 ได้มีการยุบวงและนับจากนั้นได้มีการรวมตัวกันอีกครั้งในปี 2013 เพื่อออกงาน Spring Festival Gala ของสถานี Jiangsu Television