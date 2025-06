เปิดจักรวาล! 5 สาว “GAMMA” เดบิวต์แรงด้วย “Turn it into Gold” ซิงเกิ้ลแรกที่พร้อมส่งพลังใจให้เปล่งประกาย

​ภายในงานได้รับเกียรติจาก “หนึ่ง วรชา กุญชรยาคง” กรรมการผู้จัดการบริษัท Persona Entertainment พร้อมด้วยเหล่าพาร์ทเนอร์พันธมิตรในวงการบันเทิง และแวดวงดนตรี นำโดย วิบูลย์ ลีรัตนขจร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัทเซิร์ช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ร่วมด้วย พอล ภาริช ธนาภัทรกุล Artist Producer, ฟาง อัญชนา ใจหวัง Performance Director, นะโม นะโม คงธนะ Creative Director, พัทธ์ ชยพัทธ์ ทองศรี Executive Producer และ Special Guests เมฆ สุขุม อิ่มเอิบสิน หรือ MEK MACHINA Producer เพลง Turn it into Gold ที่มาร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความตื่นเต้นกับศิลปินหน้าใหม่ นับว่าเป็นที่น่าจับตาในวงการ T-Pop บ้านเราอีกหนึ่งวง​โดย “หนึ่ง วรชา กุญชรยาคง” กรรมการผู้จัดการบริษัท Persona Entertainment กล่าวถึงการเปิดตัวครั้งนี้ว่า “Persona คือการรวมตัวของคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ เมื่ออยู่รวมกันก็มักเกิดเมจิกโมเมนต์ แต่กว่าจะถึงจุดนั้น ทุกคนต้องการพื้นที่แสดงความสามารถ เราอยากเป็นพื้นที่นั้นสำหรับคนที่มีใจสู้และมีฝัน เพราะการฝึกซ้อมหนักไม่ต่างจากนักกีฬา นอกจากการเตรียมเดบิวต์ศิลปิน เราเคยร่วมเป็นสปอนเซอร์หลักของงาน World of Dance Thailand 2024 ซึ่งเป็นเวทีการแข่งขันเต้นระดับใหญ่ที่ช่วยสร้างคอมมูนิตี้และทีมเวิร์ก พร้อมเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ท้าทายขีดจำกัดของตัวเอง ทั้งหมดนี้ทำให้เรามั่นใจว่า Persona มาถูกทางแล้วในฐานะค่ายเล็ก ๆ ที่สนับสนุนความฝันและกิจกรรมดี ๆ สำหรับเยาวชนค่ะ”จากนั้นถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยกลับการการปรากฏตัวครั้งแรกของ 5 สาว GAMMA บนเวที พร้อมกับซิงเกิ้ลแรก “Turn it into Gold” ที่มาปล่อยพลังความสามารถแบบจัดเต็ม ทั้งร้อง และเต้น บนเวที ได้อย่างมืออาชีพ สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับแขกผู้มีเกียรติ และเหล่าสื่อมวลชนที่มาร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้ไม่น้อย นอกจากนี้ 5 สาวยังเซอร์ไพรส์จัด Exclusive Performance กับซิงเกิ้ลที่ 2 “Summer Break” ที่จะปล่อย MV ให้ดูกันเต็ม ๆ ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2568 นี้อีกด้วยโดย GAMMA เกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่เบอร์แรกจาก Persona Entertainment เดบิวต์พร้อมคอนเซ็ปต์สุดยูนีคที่ได้แรงบันดาลใจจาก “การบ่มสีของอัญมณี” ด้วยพลังจากรังสีแกมมา พลังงานที่หลอมรวมศักยภาพ และความงามให้กลายเป็นประกายแสงอันบริสุทธิ์ โดย 5 สาว วง GAMMA ประกอบด้วย “ปิงปอง” สาวหวาน เธอคือพลังแห่งความอ่อนโยนและโรแมนติกที่ทำให้หัวใจละลาย “สกาย” —หัวใจของวง ผู้เปล่งประกายด้วยความสดใสแต่ทรงพลัง “มิล่า” — สไตล์ที่เป็นตัวของตัวเองชัดเจน แสดงออกด้วยพลังบนเวทีอย่างเจิดจ้า “กริฟฟิน” ศิลปินผู้ลึกซึ้ง มีเสน่ห์น่าค้นหา และ “จีน” — งามสง่า เยือกเย็น และลึกลับ "GAMMA" ไม่ได้เป็นเพียงแค่เกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่ แต่พวกเธอคือการรวมตัวของพลังงานที่พร้อมส่องแสงในจักรวาลดนตรี“MV Turn it Into Gold” ซิงเกิ้ลเปิดตัว GAMMA คือบทบันทึกแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ธรรมดา ภาพที่ได้แรงบันดาลใจจากการเล่นแร่แปรธาตุ หรือศิลปะแห่งการแปรเปลี่ยนให้กลายเป็นทองคำ ซิงเกิ้ลนี้คือการเดินทาง ทางจิตวิญญาณ ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง และดึงศักยภาพล้ำค่าที่หลบซ่อนให้เปล่งประกายออกมา ผ่านแนวเพลงซินธ์ป็อป อิเล็กทรอนิกส์ ที่เร้าอารมณ์ การแร็ปที่ท้าทายขอบเขตของแนวเพลง และพลังเสียงร้องที่ตรึงใจโดยสาว ๆ GAMMA ถ่ายทอดเรื่องราวของการเปลี่ยนในทุกมิติ พร้อมด้วยการค้นหาตัวตนด้วยภาษาดนตรีที่แตกต่าง แต่ชัดเจน จึงทำให้เพลงนี้ ไม่ใช่แค่เพลงเปิดตัว แต่มันคือแถลงการณ์แห่งจักรวาลการเติบโต คำมั่นที่กล้าจะเปล่งประกาย และฉายแสงในแบบของ GAMMA โดยเพลง “Turn it into Gold” เป็นผลงานโปรดิวซ์ โดย “MEK MACHINA” ผู้ปลุกจิตวิญญาณของเสียงให้กลายเป็นเวทมนตร์ทางดนตรีอย่างแท้จริงรักใครชอบใครปักเมนกันได้แล้ว! GAMMA กับการเปล่งประกายของอัญมณีทั้ง 5 ในซิงเกิ้ลแรก “Turn it into Gold” ที่จะพาเราเดินทางสู่โลกใหม่ที่เต็มไปด้วยแสง และเสียงให้กับวงการ T-Pop ได้แล้ววันนี้ได้ทุกช่องทาง ของ Persona Entertainment / Instagram : Gamma.officialth / Tiktok : Gamma_official_th / Youtube : PersonaEntertainmentTH#GAMMA #GLOW_WITH_GAMMA #PersonaEnt #LetYourPERSONAShine #TurnItIntoGold