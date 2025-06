“ชมพู่-ณิชา-เบ็คกี้-เจมีไนน์-มาดามแป้ง” ร่วมฉลอง 115 ปี อันทรงคุณค่าของ L’Oréal Paris ส่งต่อแรงบันดาลใจกลางงาน Worth It 2025

เพราะคุณค่าในตัวคุณรอการยอมรับและเปล่งประกายออกมา ลอรีอัล ปารีส จึงไม่หยุดที่จะเดินหน้าสร้างสรรค์แรงบันดาลใจ เพื่อเป็นพลังให้ทุกคนค้นหา และค้นพบศักยภาพในตัวเอง ผ่านอีเวนต์สุดยิ่งใหญ่ประจำปี L’Oreal Paris Worth It 2025 โดยมี ชมพู่, ณิชา และ เจมีไนน์ L'Oréal Paris Spokesperson รวมถึง เบ็คกี้ Friend of L’Oréal Paris Makeup และ มาดามแป้ง New Face of L’Oréal Paris Revitalift ปรากฏตัวบนรันเวย์สุดอลังการ พร้อมการแสดงดนตรีแสนไพเราะจากวงออร์เคสตรา ร่วมแชร์เรื่องราว การค้นพบคุณค่าในตัวเองของแต่ละคนชมพู่ อารยา กล่าวว่า “ชมเป็นหนึ่งคนที่ผ่านการเรียนรู้ ฝึกฝน และเพิ่มพูนประสบการณ์มามากมาย สิ่งหนึ่งที่ทำให้ทุกคนรู้จักชมพู่ อารยา ในวันนี้ได้ เพราะชมไม่เคยสงสัยในตัวเอง ชมรู้ว่าตัวเองต้องทำอะไร มีเป้าหมายอย่างไร และลงมือทำสิ่งนั้นให้เต็มที่ ดังนั้นจึงอยากจะบอกทุกคนว่า เราต่างมีพลังอยู่ในตัว จงเชื่อมั่นในตัวเอง ลงมือทำ และอย่าลืมมองหาคุณค่าในตัวเอง เพราะเราทุกคนคู่ควรกับสิ่งที่ดีค่ะ”ณิชา เสริมในส่วนของตัวเองว่า “ณิชาเป็นหนึ่งคนที่ยังมีความไม่มั่นใจอยู่ในบางครั้ง ในบางเรื่อง แต่เราก็มุ่งมั่นตั้งใจที่จะเรียนรู้ ไม่หยุดพัฒนาตัวเอง ไม่อยากให้ทุกคนเอาตัวเราไปเทียบกับใคร เราทุกคนต่างมีพลังและความสามารถ และคุณค่าในแบบของตัวเอง”เจมีไนน์ กล่าวเพิ่มในฐานะตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่อยากเป็นกระบอกเสียงให้ทุกคนเห็นถึงคุณค่าในตัวเองว่า “เราสามารถเรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้ในทุกวัน เลยอยากให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเอง และเปิดใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพราะผมเชื่อว่าเราทุกคนเก่งขึ้นในแบบของตัวเอง เติบโตขึ้นในแบบของตัวเอง และมีคุณค่าในแบบของตัวเองได้ครับ”นอกจากนี้ ในงานยังมีนิทรรศการย้อนรอย 115 ปีอันทรงคุณค่าของ L’Oréal Paris บอกเล่าที่มาและความยิ่งใหญ่ของ tagline ดัง อย่าง ‘Because, I’m worth it’ พร้อมการปรากฏตัวของคนดังจากหลากหลายวงการที่มาร่วมฉลองคุณค่าในตัวเองกันคับคั่ง อาทิ ลูกเกด เมทินี, วีณา ปวีนา, ออน สมฤทัย, เทนนิส พาณิภัค, โยชิ รินรดา, บุ๋ม ปนัดดา, โย ทัศน์วรรณ, อี๊ด ดวงใจ และ ดวงดาว จารุจินดา พร้อมประกาศจุดยืนของแบรนด์ว่า ไม่ว่าคุณจะต่างที่มา ต่างเพศ ต่างอายุ แต่เราทุกคนมีคุณค่า จึงคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุด‘Worth it, คุณค่าที่คุณคู่ควร’ เป็นประโยคดังจาก ลอรีอัล ปารีส ที่ถูกใช้มาอย่างยาวนานกว่า 50 ปี เพื่อส่งต่อความเชื่อมั่นของแบรนด์ที่ว่า ทุกคนมีคุณค่าในตัวเอง ไม่ว่าคุณจะอยู่ในบทบาทไหน คุณมีสิทธิ์ที่จะมั่นใจ กล้าเปล่งประกาย และเลือกเส้นทางในแบบของตัวเอง ลอรีอัล ปารีส พร้อมจะเป็นพลังที่จะสนับสนุนคุณค่าเหล่านั้นในทุกรูปแบบ#LOrealParisTH #WorthIt #LOrealParisTHWorthIt