จับตา! “โต้ง - พลอย” จะฟาดกันรอบ 2 หรือไม่

หลังออกมาโพสต์ฟาดฝ่ายชายยับผ่านไอจีสตอรี่ ทั้งกะxรี่ หน้า… ก่อนจะออกมาขอโทษที่ใช้คำพูดล่วงเกิน และต่อมาก็มีคนเห็นว่าไปเดินห้างด้วยกัน จนหลายคนพากันคิดว่าอาหารหมาต้องเข้าหรือเปล่าล่าสุดวันนี้ (8 มิ.ย. 68) ก็มีเรื่องให้ชาวเน็ตได้ใส่ใจอีกแล้ว เมื่อหนุ่มได้ออกมาแชร์โพสต์คำคมผ่านไอจีสตอรี่ โดยเป็นข้อความภาษาอังกฤษว่า “The people who test your limits never plan to respect them.” (คนที่ชอบทดลองและล้ำเส้นเรา ไม่ได้ตั้งใจจะเคารพเราตั้งแต่แรก) พร้อมกับใส่ข้อความว่า “Wowwwwwwwww 100%”ก่อนในเวลาต่อมา คุณมัมจะออกมาโพสต์รูปผ่านไอจีสตอรี่เช่นกัน โดยเป็นรูปภาพที่มีข้อความภาษาอังกฤษว่า “Karma comes after everyone eventually… the universe will serve you the revenge that you deserve.” (ทำอะไรไว้ สุดท้ายก็ได้อย่างนั้น กรรมจะตามสนอง คุณจะได้รับผลจากการกระทำ) พร้อมกับใส่แคปชั่น “Wowwww 100%” ที่เหมือนกับหนุ่มโต้งงานนี้ก็ไม่รู้ว่าทั้งคู่โพสต์ตอบโต้กันหรือเปล่า แต่บรรดาชาวเน็ตก็พากันจับตาดู ว่าจะมีมวยรอบสองอีกหรือไม่