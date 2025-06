ไอคอนสยาม จับมือ Merge ฉลอง Pride Month กับงาน “Thai Pride Merge Ride” เปิดตัว A Day Bag Mini คอลเลกชันพิเศษ บนเรือ Merge กลางแม่น้ำเจ้าพระยา

แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมกับแบรนด์ยีนส์สัญชาติไทยที่มุ่งส่งเสริมความมั่นใจในทุกสรีระ สื่อสารภาพลักษณ์ของแบรนด์ไทย ผ่านประสบการณ์แฟชั่นครั้งใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเคย จัดงานเปิดตัวคอลเลกชันสุดพิเศษ 'A Day Bag Mini' บนเรือ Merge สุดตระการตาท่ามกลางแม่น้ำเจ้าพระยา เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง Pride Month เดือนแห่งความหลากหลายและการยอมรับในตัวตน พร้อมถ่ายทอดความงดงามของงานดีไซน์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ ความหลากหลาย และความมั่นใจ ผ่านแฟชั่นในรูปแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน เสมือนการเดินทางบนเรือที่พาผู้คนก้าวข้ามขีดจำกัดของการแสดงออกอย่างเสรี ผ่านศิลปะแห่งการแต่งกายMerge ก่อตั้งขึ้นในปี 2020 โดย คุณพรปวีณ์ ด่านมิ่งเย็นวงศ์ และ คุณอธิศ ทิพย์ชัยเชษฐา โดยเกิดขึ้นจากความตั้งใจในการออกแบบกางเกงยีนส์ที่ใส่แล้วหุ่นดีขึ้นในแบบฉบับของตัวเอง พร้อมส่งต่อพลังผ่านสโลแกน “Let’s explore your curve with us” ที่ชวนให้ทุกคนกล้าเฉิดฉายในเสน่ห์เฉพาะตัว และ Merge ยังเป็นหนึ่งในแบรนด์ไทยแรกที่ขับเคลื่อนแนวคิด Inclusive Fashion ด้วยการนำเสนอไซส์ที่ครอบคลุมถึง 10 ไซส์ ตั้งแต่ XS ถึง 6XL พร้อมความใส่ใจในรายละเอียดของผ้าและการตัดเย็บที่เน้นทั้งความสบายและการเก็บทรงอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้สวมใส่รู้สึกมั่นใจและสวยงามในแบบของตัวเอง ด้วยดีไซน์ที่เข้าใจผู้หญิงและจุดยืนที่สนับสนุนความหลากหลาย และในปี 2024 Merge ได้ขยายฐานเข้าสู่กลุ่มสินค้า Accessories ด้วยการเปิดตัว “Merge A Day Bag” กระเป๋าที่ถูกออกแบบขึ้นจากความเข้าใจไลฟ์สไตล์ของผู้หญิงยุคใหม่ ซึ่งต้องการทั้ง ฟังก์ชันการใช้งานที่จุของได้จริง และ ความงามสวยงาม ที่สามารถแมตช์ได้หลายโอกาสซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งทั้งนี้ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเทศกาล Pride Month สุดยิ่งใหญ่ ไอคอนสยาม และ Merge จึงได้ร่วมมือกันจัดงาน “Thai Pride Merge Ride” เผยโฉมกระเป๋า ‘A Day Bag Mini’ คอลเลกชันใหม่ใหม่สุด exclusive ของ Merge ที่กลับมาอีกครั้งในรูปแบบใหม่สุดประณีต ด้วยวัสดุ Vegan Suede และสีสันใหม่ทั้งหมด 7 เฉด อาทิ Charoennakorn Shadow, Silom Pearl, Sukhumvit Blue, Phahonyothin Forest, Charoenkrung Walnut, Yaowarat Red และ Khao San Rose ซึ่งเฉดสีแต่ละใบได้รับแรงบันดาลใจจากถนนสายสำคัญของกรุงเทพฯ ที่หล่อหลอมวัฒนธรรม ความหลากหลาย และความมีชีวิตชีวาในแบบของตัวเอง ผ่านดีเทลสำคัญที่สะท้อนความตั้งใจของ Merge ในถุงผ้าหูรูดลายสก็อตด้านใน ที่ถูกออกแบบมาให้เข้ากับตัวกระเป๋าในแต่ละเฉดสี ซึ่งลวดลายนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากการนำ “ผ้าขาวม้าไทย” มาตีความใหม่อย่างร่วมสมัย ถ่ายทอดเป็นลายสก็อตที่ให้กลิ่นอายทั้งความคุ้นเคยและความสดใหม่ไปพร้อมกับการเติมเต็มการเดินทางทุกวัน ด้วยสไตล์ที่ไม่เหมือนใครโดยงาน “Thai Pride Merge Ride” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2568 ที่ผ่านมา บนเรืออันยิ่งใหญ่กลางแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อถ่ายทอดภาพลักษณ์ของแบรนด์ไทยที่ทันสมัยและเปิดกว้าง โดยเลือกแม่น้ำเจ้าพระยาที่เป็นสัญลักษณ์ของการคมนาคมไทยและความเชื่อมโยงของวัฒนธรรม ให้เป็นเวทีหลักของค่ำคืนสุดเอ็กซ์คลูซีฟ เพื่อเฉลิมฉลอง Pride Month อย่างสร้างสรรค์และเปล่งประกาย โดยมีไฮไลต์ของงานเป็นโชว์สุดพิเศษจาก Drag Queens ที่มามอบพลัง ความสนุก และสีสัน ให้กับบรรยากาศเฉลิมฉลองครั้งนี้ ที่สื่อสารถึงคุณค่าของความกล้าเป็นตัวเอง และความงามที่ไม่จำกัดกรอบนิยาม พร้อมทั้งยังมีเหล่าเซเลบริตี้ และนักแสดงชื่อดังเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่งพร้อมกันนี้ ตลอดเดือนมิถุนายน 2568 ทางไอคอนสยาม ก็ได้เปิดกว้างต้อนรับทุกความหลากหลาย ร่วมต้อนรับ Pride Month เดือนแห่งความภาคภูมิใจ ด้วยแคมเปญ “ICONSIAM PRIDE OUT LOUDER 2025” ยกระดับความ Pride ของไทยให้ดังกึกก้องไปทั่วโลก ด้วยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ซึ่งภายในงานยังมี POP-UP Store และ Giant Bag Display ของ Merge มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความหลากหลายนี้ด้วย โดยเผยโฉมคอลเลกชันใหม่ล่าสุดให้ได้ชมและช็อปกันถึงที่ ได้แก่ POP-UP Store ณ รัษฎา ฮอลล์ ชั้น 1, Giant Bag Display ณ Artway ชั้น M และบริเวณทางเชื่อมรถไฟฟ้าสายสีทอง โดยคอลเลกชันใหม่ล่าสุด เปิดให้จองกระเป๋าผ่านช่องทางการขายออนไลน์ของ Merge วันที่ 9 มิถุนายน 2568 โดยมารับสินค้าจริงได้ในวันที่ 11 มิถุนายน 2568 ณ รัษฎา ฮอลล์ ชั้น 1 ไอคอนสยามร่วมเฉิดฉายและเปล่งประกายในแบบฉบับตัวเอง ผ่านแฟชั่นสุดล้ำ กับ Merge ‘A Day Bag Mini’ กระเป๋าคอลเลกชันใหม่ล่าสุดได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ที่ช่องทาง Merge Official