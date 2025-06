AMN จับมือ CUTERA จัดดินเนอร์ในค่ำคืนแห่งความเอ็กซ์คลูซีฟ

ในยุคที่ความงามไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอก แต่เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพผิวพรรณอย่างลึกซึ้ง แวดวงผิวหนังและความงามจึงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในแง่ขององค์ความรู้ และเทคโนโลยีการรักษาที่พัฒนาให้คำนึงถึงความปลอดภัยและผลลัพธ์ทางการแพทย์ ที่สำคัญการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มคุณภาพการรักษาและสร้างความแตกต่างให้กับแพทย์ด้วยเหตุนี้บริษัท แอสตราโก เมดิเคิล เน็ตเวิร์คส จำกัด (Astraco Medical Networks Ltd. หรือ AMN) https://astracom.co.th ในฐานะผู้นำธุรกิจเครื่องมือแพทย์ด้านผิวหนังและความงามที่นำเข้าสินค้าชั้นนำจากทั่วโลกมายาวนานกว่า 40 ปี จึงได้ร่วมมือกับ บริษัท CUTERA, Inc. ผู้ผลิตเทคโนโลยีเลเซอร์เพื่อดูแลผู้มีปัญหาสิวอย่าง AviClear Program จากประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานขึ้น ในวันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2568 ณ ห้องอาหาร The Allium Bangkok, The AtheneeHotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok โดยมีเป้าหมายเพื่อแบ่งปันองค์ความรู้และอัปเดตเทคโนโลยีเพื่อการดูแลปัญหาสิว AviClearProgram จากประเทศสหรัฐอเมริกา ให้แก่แพทย์ผิวหนังของไทยAMN นำโดย สารฑูร กฤตติกากุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ จับมือกับ Mr. Taylor Harris, CEO of CUTERA และ Mr. Brent Hauser, President of CUTERA ที่บินตรงจากสหรัฐอเมริกาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับแพทย์ผู้ชำนาญการด้านผิวหนังในประเทศไทย พร้อมเน้นย้ำวิสัยทัศน์ระดับโลกของ CUTERAในการส่งมอบนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพสูง ปลอดภัย และช่วยขับเคลื่อนมาตรฐานการดูแลสุขภาพผิว ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก Mr. Martin Collins, Director of Sales, APAC & LATAM of CUTERA ร่วมเป็น Moderator เพื่อสัมภาษณ์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และอีกหนึ่งไฮไลท์พิเศษของงาน คือ การบรรยายสุดพิเศษจาก Dr. Tatiana Lapa แพทย์ผู้ชำนาญการด้านผิวหนังระดับสากล จากประเทศอังกฤษ ที่มาร่วมแบ่งปันเทคนิคการใช้งาน AviClear Programแบบเชิงลึก รวมถึงพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับแพทย์ผู้ร่วมงานบรรยากาศภายในงาน AMN & CUTERAEXCLUSIVE DINNER เต็มไปด้วยความอบอุ่น เป็นกันเองตลอดค่ำคืน แขกผู้มีเกียรติได้ดื่มด่ำกับอาหาร Fine Dining จาก The Allium Bangkok พร้อมรับฟังการบรรยายจากแพทย์ผู้ชำนาญการด้านผิวหนังระดับสากล การรวมตัวของแพทย์จากทั่วประเทศในค่ำคืนนี้ ไม่ได้เป็นเพียงแค่งานดินเนอร์ธรรมดา แต่เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เชิงลึกระหว่างแพทย์ที่มีประสบการณ์จริงในการดูแลปัญหาผิวพรรณ และแพทย์ผู้ชำนาญจากต่างประเทศท้ายที่สุดนี้ AMN กับคอนเซ็ปต์ “AMN Society” มีหลักคิดเกี่ยวกับ “Believe Respect Trust” ที่มุ่งสร้างธุรกิจที่ทุกฝ่ายมีความเชื่อมั่น เคารพต่อกัน และไว้วางใจกัน พร้อมทั้งมีจุดยืนอย่างแน่วแน่ที่จะดำเนินธุรกิจให้ยั่งยืนไปพร้อมกันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการดูแลสุขภาพและความงาม ต้องการชะลอวัยให้อ่อนเยาว์ สามารถติดตามสาระความรู้และข่าวความเคลื่อนไหวด้านการแพทย์เพิ่มเติมได้ที่ : https://astracom.co.th#AMNgroup #AMNsociety #Cutera #AviClear