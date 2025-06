“centralwOrld Love with Pride 2025” รวมศิลปิน-ดารา-อินฟลูฯ กว่า 500 ชีวิต บน Rainbow Runway 100 เมตรหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ ฉลอง Pride Month ตลอดเดือนมิถุนายน

เซ็นทรัลพัฒนาและศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ย้ำบทบาท The Pioneer of Equality สร้างปรากฏการณ์ยิ่งใหญ่ฉลอง Pride Month เดินหน้ายกระดับประเทศไทยเป็นหนึ่งใน Global Pride Destination จับมือโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย, Muse by Metinee, House of HEALS, บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (KFC), บริษัท คาเนโบ คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (Biore), บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด ในกลุ่ม บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) (น้ำแร่ออร่า) รวมทั้งบริษัท สไปร์ซซี่ ดิสก์ จำกัด, บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด ที่ร่วมเติมเต็มความสนุกให้กับ งาน centralwOrld Love with Pride 2025 ซึ่งรวมเหล่าศิลปิน ดาราคนดัง และอินฟลูเอนเซอร์กว่า 500 ชีวิต เปิดพื้นที่แห่งเสรีภาพให้ชาว centralwOrld citizens ร่วมฉลองความหลากหลายและความภาคภูมิใจของ LGBTQIAN+ ทั่วโลก ผ่านแนวคิด “Unity of Community” สนับสนุนความเท่าเทียมในทุกมิติของมนุษย์ ทั้งด้านเพศ เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และความสามารถ รวมพลังเป็นหนึ่งเดียวบนพื้นที่ใจกลางเมือง สร้างปรากฏการณ์ ให้เซ็นทรัลเวิลด์กลายเป็น Top of Mind Pride Destination ของคนทั่วโลกLove with Pride 2025 (31 พ.ค. 68) เปิดตัวด้วยศิลปิน ดารา และอินฟลูเอนเซอร์กว่า 500 ชีวิต บน Rainbow Runway ใจกลางกรุงเทพฯ ครั้งแรก! Extravaganza Performance Show กับโชว์สุดอลัง จาก House of Heals รวม Drag Queenตัวท็อประดับตำนาน พร้อม ลูกเกด-เมทินี และแขกรับเชิญพิเศษ อมิตา ทาทา ยัง ประกาศพลังThe Drag Destination of Asia และโมเมนต์ฟินเกินต้าน! ฟรีน สโรชา และ เบ็คกี้ รีเบคก้า ในลุค The Prism พร้อมโชว์ฟินาเล่ร้องเพลงสุดทัชใจ ท่ามกลางกองทัพแฟนคลับกว่า 1,000 ชีวิต และDJ Tripop จาก Trasher ที่จะมาเล่นดนตรีในจังหวะที่เป็นคุณ บริเวณหน้าลาน Square A - Bเวลา 15.30 – 18.45 น. ไฮไลท์พิเศษ! POLCASAN – โพก้าซัง กับงานเดี่ยวครั้งแรกในงาน Bonchon x Polcasan บริเวณหน้าลานเซ็นทรัลเวิลด์ Square A-B ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไปอัดแน่นกิจกรรมและสีสันของงานไพรด์อย่างยิ่งใหญ่ที่เซ็นทรัลเวิลด์ ตลอดเดือนมิถุนายน เริ่มด้วย “ตลาดโสด 3 #มาหาเสน่ห์ by Spicydisc”30 พ.ค. – 1 มิ.ย. ที่ลาน Square C–D รวมพลคนโสดใจกลางเมือง เช็คดวง เปิดไพ่ ขอพรคู่แท้จากพระพิฆเนศและพระตรีมูรติ พร้อมมินิคอนเสิร์ตจาก ดัง พันกร, The Rube, Wizzle และ Nevone และปิดท้ายเดือนด้วย “Pride Talk by Galderma” 30 มิ.ย. ที่ลาน Square A–B เสวนาให้ความรู้ด้านการดูแลตัวเองและเสริมความงาม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3และ 1 มิ.ย. เตรียมพบ Bangkok Pride Parade 2025: จุดแลนด์มาร์กต้อนรับขบวนพาเหรดกว่า 300,000 คน ร่วมฉลองการประกาศใช้จริงของกฎหมายสมรสเท่าเทียมในธีม “Born This Way” จุดประกายความภาคภูมิใจในตัวตน พร้อมพลังแห่งความรักที่ไม่มีข้อจำกัด 14:00 น. เป็นต้นไป ที่ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ Square A–Bชวนทุกคนมาร่วมฉลองงาน Pride และกิจกรรมต่างๆ มากมาย ตลอดเดือนมิถุนายน 2568 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์และศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศPride Month