15 มิย.นี้ เปิดเวทีชิง!! “The Voice Pride 2025” คนแรกของประเทศไทย 3 โค้ช “แอม เสาวลักษณ์ - เบน ชลาทิศ - ธามไท” เปิดศึกแย่งลูกทีม LGBTQIAN+

The Voice Thailand เปิดเวทีสุดยิ่งใหญ่ เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง Pride Month ด้วยคอนเซ็ปต์รายการสุดพิเศษ “The Voice Pride 2025” ครั้งแรกของโลก! ที่เปิดพื้นที่ให้ศิลปิน LGBTQIAN+ ได้เฉิดฉายอย่างเต็มที่ เตรียมพบกับพลังเสียง และPerformance แบบจัดเต็ม!! พร้อมเสิร์ฟ สุดยอดโปรดักชันระดับเวิลด์คลาส อลังการ ทั้ง แสง สี เสียง ฉาก จอ LED Interactive เต็มรูปแบบ รวมถึงดีไซน์เวทีแบบ 360 องศา ที่ออกแบบมาเพื่อเวทีนี้โดยเฉพาะ!! ดำเนินรายการโดยพิธีกรคุณภาพ กบ ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี ที่เตรียมเปิดโหมดความมันขั้นสุด ระเบิดทุกเอเนอร์จี้ ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 20:30 - 22:00 น. เริ่มวันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายนนี้ ทางช่อง 7HDต้อนรับผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านการออดิชันสุดเข้มข้นจากทั่วประเทศ เข้าสู่รอบ Blind Audition งานนี้ทั้ง 3 โค้ช ขอสร้างตำนานแบบใหม่แบบสับ ใส่เต็มทั้งเสื้อผ้าหน้าผมแบบฟูลสเกล พร้อมรับหน้าที่โค้ชหูเคลือบทอง เตรียมหมุนเก้าอี้ เพื่อเฟ้นหาตัวจริงเสียงจริง ที่จะคว้าเงินรางวัล 300,000 บาท และได้เป็น The Voice Pride คนแรกของประเทศไทย หลังจากที่เปิดไอเท็มลับ เปิดตัว 3 โค้ชประจำรายการ ทำเอาแฟน ๆ ลุ้นกันสุดตัว ว่าจะแซ่บนัวถึงเบอร์ไหน นำทีมโดย โค้ชแอม เสาวลักษณ์ ลีละบุตร ดีว่าตัวแม่ตัวมัม ที่ขอโกยทุกประสบการณ์มาเทรนลูกทีมให้ปัง ด้วยคำแนะนำที่เฉียบคม สมเป็นศิลปินมืออาชีพ โค้ชแอม กล่าวว่า “การทำงานครั้งนี้ เหมือนได้พาตัวเองออกมาจากคอมฟอร์ตโซนเลยค่ะ ด้วยความที่ยังไม่เคยเป็นโค้ชในรายการไหนมาก่อน เลยรู้สึกตื่นตาตื่นใจ และตื่นเต้นกับทุกอย่างมาก ๆ แต่โชคดีที่ได้ร่วมงานกับทั้ง 2 โค้ชที่คอยซัปพอร์ตและให้กำลังใจเต็มที่ แม้จะตีกันบ้าง แซวกันบ้าง แถมยังต้องเปิดศึกแย่งชิงลูกทีมกันแบบสุดชีวิต แต่เพื่อคุณผู้ชม งานนี้ต้องเอาถึงที่สุดค่ะ ไม่มีทางยอมแพ้โค้ชอีกสองคนแน่นอนค่ะ”โค้ชเบน ชลาทิศ ตันติวุฒิ เจ้าของเสียงทรงพลังระดับเทพ ผู้คร่ำหวอดในวงการเพลง และถือเป็นหนึ่งในไอคอนของ LGBTQIAN+ มาพร้อมไหวพริบ ความฮา และไอเดียสุดเฉียบ ยืนหนึ่งเรื่องการผลักดันลูกทีมให้ไปถึงฝั่งฝัน โค้ชเบน เล่าให้ฟังว่า “รู้สึกเป็นเกียรติมาก ๆ ที่ได้รับหน้าที่อันยิ่งใหญ่ครั้งนี้ ส่วนตัวคือทำการบ้านเรื่องเพลงมาหนักมาก เป็นเวทีชาเลนจ์ ที่แสดงให้เห็นถึงทาเลนจ์ในหลาย ๆ มิติของทั้งตัวโค้ชและผู้เข้าแข่งขัน ซึ่งพอได้ทำหน้าที่ผลักดันลูกทีม ได้เห็นพัฒนาการของแต่ละคนที่ค่อย ๆ อัพเลเวลขึ้น บอกเลยว่าเป็นโมเมนต์ที่ใจฟูสุด ๆ อยากให้แฟน ๆ ติดตามเคมีของโค้ชทั้ง 3 คน และพลังเสียงของผู้แข่งขัน ไปจนถึงรอบ Final รับรองว่าสนุกสนานตาแตกแน่นอน เพราะโชว์ในแต่ละวีคนั้น ใส่เต็มแบบเกิน 100%”โค้ชธามไท แพลงศิลป์ ศิลปินผู้หลงใหลในเสียงดนตรี ตัวแทนคนรุ่นใหม่ ขอมาเติมความว้าวให้เวทีนี้ ด้วยสีสันความจัดจ้านทั้งเรื่องของเพลงและสไตล์แฟชั่น พร้อมสร้างพลังบวกให้ผู้เข้าแข่งขันได้ปล่อยของกันเต็มกราฟ! โค้ชธามไท กล่าวปิดท้ายว่า “ตื่นเต้นมากครับ ที่ได้รับโอกาสในครั้งนี้ ด้วยประสบการณ์และอายุของผมอาจจะไม่ได้เยอะเท่าโค้ชรุ่นพี่ แต่ผมจะตั้งใจเต็มที่ ไม่ทำให้ผู้เข้าแข่งขันและกองเชียร์ทุกคนผิดหวัง จะพยามคุยกับลูกทีม และดูว่าเขาต้องการอะไร เพื่อนำเสนอโชว์ที่ออกมาโดนใจที่สุดครับ”เตรียมตัวให้พร้อม เปิดใจให้กว้าง เสียงเพลงจะพาทะลุทุกกรอบความแตกต่าง พร้อมเปิดด้อม ปักเมน ร่วมลุ้นไปกับการแข่งขันสุดเดือดและโชว์สุดครีเอตทุกสัปดาห์ ติดตามได้ในรายการ “The Voice Pride 2025” ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 20:30 - 22:00 น. เริ่มวันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายนนี้ ทางช่อง 7HD , Application Ch7HD , www.ch7.com ,Bugaboo (No Rerun) และดูย้อนหลังแบบจัดเต็มได้ทาง Netflix (*เฉพาะประเทศไทย)ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Social Media ของ The Voice ThailandYouTube : https://www.youtube.com/c/TheVoiceThailandFacebook : http://www.facebook.com/TheVoiceThailandInstagram : http://instagram.com/thevoicethTikTok : https://www.tiktok.com/@thevoicethailandofficialX :https://twitter.com/TheVoiceThai#TheVoicePride #TheVoiceTH