บัตรเครดิต 5 ล้าน อยากใช้ต้องทำอย่างไรบ้าง ?

หลายคนใฝ่ฝันอยากมี บัตรเครดิตวงเงินสูงระดับ 5 ล้าน บาท เพราะนอกจากจะใช้จ่ายสะดวก ไม่ต้องกังวลเรื่องวงเงินแล้ว ยังสามารถเข้าถึงสิทธิพิเศษมากมาย เช่น ห้องรับรองสนามบิน บริการเลขาส่วนตัว ประกันการเดินทาง การสะสมคะแนนระดับพรีเมียม ไปจนถึงการเข้าร่วมกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ซึ่งไม่ได้มีไว้สำหรับทุกคน แต่ต้องผ่านเกณฑ์และการคัดเลือกจากธนาคารอย่างเข้มงวด แล้วถ้าอยากมีบัตรเครดิตวงเงิน 5 ล้านต้องทำอย่างไรบ้าง? มาดูกันบัตรเครดิตวงเงินสูงคืออะไร ?บัตรเครดิตวงเงินสูงหรือที่หลายคนเรียกว่า บัตรเครดิตระดับพรีเมียม / บัตรเครดิตแบล็ก / บัตรเครดิตแพลทินัมขึ้นไป คือบัตรเครดิตที่ธนาคารอนุมัติวงเงินให้มากกว่าปกติ โดยบางใบให้วงเงินสูงสุดถึง 5 ล้านบาท หรือไม่จำกัดวงเงิน (ขึ้นอยู่กับรายได้และพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้ถือบัตร)ขั้นตอนและเงื่อนไขในการขอบัตรเครดิตวงเงิน 5 ล้านบาท1. มีรายได้สูงอย่างสม่ำเสมอการขอวงเงินระดับนี้ ธนาคารมักกำหนดให้ผู้สมัครมีรายได้ต่อปีในระดับสูงมาก เช่น:รายได้ขั้นต่ำ 2-5 ล้านบาทต่อปีหรือมีทรัพย์สินมากกว่า 10 ล้านบาทในบัญชีที่ธนาคารกำหนดทั้งนี้บางธนาคารอาจใช้วิธีประเมินจากรายรับ-รายจ่ายรวมถึงประวัติการเงินโดยรวมแทนการใช้เกณฑ์รายได้เพียงอย่างเดียว2. มีประวัติเครดิตดีมากไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ไม่ติดเครดิตบูโรมีพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตที่สม่ำเสมอ เช่น ใช้จ่ายแล้วชำระเต็มจำนวนหากเคยมีบัตรเครดิตอยู่แล้ว การชำระตรงเวลาจะช่วยเพิ่มโอกาสในการอนุมัติวงเงินที่สูงขึ้น3. มีสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ค้ำประกันหากคุณไม่มีรายได้สูงตามเกณฑ์ อาจขอวงเงินสูงได้โดยการนำเงินฝากหรือสินทรัพย์มาค้ำประกันธนาคารจะใช้หลักประกันเหล่านี้เพื่อคำนวณวงเงินให้คุณ เช่น เงินฝากประจำ พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวม4. เป็นลูกค้าชั้นดีของธนาคารลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝาก กระแสรายวัน หรือบัญชีลงทุนกับธนาคารอยู่แล้ว จะมีโอกาสได้รับเชิญให้ถือบัตรเครดิตระดับสูงโดยไม่ต้องสมัครเองหากคุณมีเงินฝากประจำอยู่ในธนาคารนั้นหลายล้านบาท หรือเป็นลูกค้า Private Banking ธนาคารจะพิจารณาอนุมัติให้แบบพิเศษ5. สมัครบัตรเครดิตระดับพรีเมียมโดยตรงตัวอย่างบัตรเครดิตที่วงเงินสูงถึง 5 ล้านบาทหรือมากกว่า เช่น:SCB Private Banking Credit CardKBank THE WISDOM InfiniteCiti Prestige / Citi Ultima (อาจต้องได้รับเชิญ)Bangkok Bank The Black Cardบัตรเหล่านี้บางใบต้องได้รับคำเชิญจากธนาคารเท่านั้น (Invitation only) และอาจมีค่าธรรมเนียมรายปีที่สูง (หลักหมื่นถึงหลักแสนบาท)สิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิตวงเงิน 5 ล้านบาทวงเงินใช้จ่ายสูง ใช้จ่ายได้ทั้งในและต่างประเทศโดยไม่ต้องกังวลเรื่องวงเงินบริการผู้ช่วยส่วนตัว (Concierge Service) ตลอด 24 ชม. เช่น การจองโรงแรม ร้านอาหาร หรือบริการพิเศษอื่น ๆห้องรับรองสนามบิน (Airport Lounge) เข้าใช้บริการห้องรับรอง VIP ทั่วโลกประกันการเดินทาง / ประกันอุบัติเหตุ / ประกันสุขภาพ ครอบคลุมและวงเงินคุ้มครองสูงสิทธิพิเศษจากพันธมิตรแบรนด์หรู เช่น ส่วนลดหรือสิทธิการเข้าร่วมกิจกรรมแบรนด์เนมระดับโลกหากคุณต้องการมีบัตรเครดิตวงเงิน 5 ล้านบาท ไม่ใช่แค่เรื่องของรายได้สูงเท่านั้น แต่ต้องมีวินัยทางการเงิน ประวัติเครดิตดี เป็นลูกค้าที่ธนาคารไว้วางใจ และอาจต้องมีสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ค้ำประกันร่วมด้วย แม้เส้นทางสู่การถือบัตรเครดิตระดับพรีเมียมอาจไม่ง่าย แต่ถ้าคุณมีความพร้อม ก็สามารถเข้าถึงสิทธิพิเศษต่าง ๆ ที่จะช่วยยกระดับไลฟ์สไตล์ให้เหนือกว่าอย่างแท้จริง