ไอคอนคราฟต์ เผยเสน่ห์ความหอมแบบไทยในแคมเปญ “SCENT OF SIAM” 150 แบรนด์ มากกว่า 100,000 รายการ ตั้งแต่วันที่ 4-30 มิถุนายน 2568

ไอคอนคราฟต์ (ICONCRAFT) พื้นที่แห่งแรงบันดาลใจ แหล่งรวมงานคราฟต์สร้างสรรค์จากช่างฝีมือไทยที่ใหญ่ที่สุด ชวนเปิดประสาทสัมผัสรื่นรมย์ไปกับกลิ่นหอมที่สะท้อนความเป็นไทย กับแคมเปญ “SCENT OF SIAM” นำเสนอศาสตร์แห่งกลิ่นหอมและสมุนไพรไทยที่ต่อยอดภูมิปัญญาดั้งเดิมสู่ยุคใหม่ รังสรรค์และปรุงแต่งเป็นความหอมสุดคราฟต์หลากหลายรูปแบบ รวบรวมผลิตภัณฑ์เครื่องหอมแบรนด์ไทยกว่า 150 แบรนด์ มาให้เลือกสรรมากที่สุดเท่าที่เคยมีมากว่า 100,000 รายการ ครบครันทั้งน้ำหอม ผลิตภัณฑ์สปาและสุขภาพ จนถึงเครื่องหอมสำหรับบ้าน ตั้งแต่วันที่ 4-30 มิถุนายน 2568 ณ ไอคอนคราฟต์ ชั้น 4-5 ไอคอนสยามด้วยภูมิปัญญาในการรังสรรค์ความหอมที่สืบทอดต่อกันมามาจากรุ่นสู่รุ่น ทำให้กลิ่นหอมแบบไทยมีเอกลักษณ์และเสน่ห์ที่น่าหลงใหล แม้จะผ่านกาลเวลา ผสมผสานเข้ากับความร่วมสมัย แต่ศาสตร์แห่งความหอมแบบไทยก็ยังคงได้รับการสานต่อเรื่อยมา โดยผู้ประกอบการคราฟต์ไทยจำนวนมากยังคงนำองค์ความรู้ด้านกลิ่นและสมุนไพรจากรุ่นก่อนมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์น้ำหอม เครื่องหอม ผลิตภัณฑ์สปาและสุขภาพ รวมถึงผลิตภัณฑ์อีกมากมายที่ให้กลิ่นอายไทย ไอคอนคราฟต์จึงตั้งใจนำเสนอเสน่ห์ความหอมแบบไทยผ่านแคมเปญ “SCENT OF SIAM” คัดสรรผลิตภัณฑ์กลิ่นไทยที่มีความพิเศษมาให้เลือกสรรหลากหลายประเภท ครบทุกหมวดหมู่เครื่องหอม เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเครื่องหอมไทยได้โชว์ศักยภาพ เข้าถึงกลุ่มลูกค้าทั้งในประเทศและทั่วโลกยกขบวนผลิตภัณฑ์เครื่องหอมในบ้านมาให้เลือกครบครันพบกับเครื่องหอมในบ้านหลากหลายรูปแบบที่จะช่วยสร้างบรรยากาศ เพิ่มสุนทรีย์ในการใช้ชีวิต ทั้งน้ำหอมปรับอากาศในบ้าน อาทิ “SUKONTA” ก้านไม่หอม Reed Diffuser ที่เหมาะสำหรับทุกมุมของบ้าน, “MESOOK”แบรนด์เครื่องหอมที่เน้นกลิ่นหอมจากกฤษณา, “HOM HOM” แผ่นหอมดีไซน์น่ารัก, “YAHN” แบรนด์ที่นำการใช้สมุนไพรไทยมาบูรณาการเข้ากับการทำเครื่องหอมสมัยใหม่, “ANONA” เครื่องหอมจากสมุนไพรในดีไซน์น่าใช้สไตล์ไทย รวมถึงแบรนด์น่าสนใจอย่าง MN FORMULA, PHRAPHAI AROMA, RUENROM, MA CHANDELLE, SABAI AROM, BONSOIR HOME, MALAILUX, SANERY BY KONTARAT, SFUMATO, POETIQ, CHANN, NATURE LIFE HERB, IMLUCK NATURAL CRAFT, PHUTAWAN, L’EPOQUE BANGKOKอีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์เทียนหอมจากแบรนด์ “WAT ABOUT SIAM” แบรนด์เทียนหอมจากธรรมชาติพร้อมแท่นวางทรงเจดีย์ที่ให้ความหอมพร้อมกับความรู้เรื่องเจดีย์ในประเทศไทย, “MAISON MIKO” เทียนหอมออร์แกนิกในเครื่องปั่นดินเผาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น, “VASSA” เทียนหอมจากแรงบรรดาลใจด้วยความรักในเอกลักษณ์ความเป็นไทย, “THANIYA” เทียนหอมจากข้าวหอมมะลิในตลับเซรามิกลวดลายไทย และยังมีแบรนด์ KLINFOONG, THE PRESCENT, ARÔME BANGKOK, KAAJORN, CANDLE FU, CLASSY LIGHT, VAANG รวมถึงสเปรย์น้ำหอมปรับอากาศอย่าง “SAN” แบรนด์ที่เล่าเรื่องราวของจังหวัดสงขลาผ่านกลิ่นหอม, SMELL LEMONGRASS, YUVANICH, ITHAI และ PHUTAWANช็อปเพลินกับผลิตภัณฑ์เครื่องหอมเฉพาะบุคคลกลิ่นพิเศษไม่เพียงเท่านั้น แคมเปญ “SCENT OF SIAM” ยังรวบรวมผลิตภัณฑ์เครื่องหอมเฉพาะบุคคล (Body Usage) มาให้เลือกช็อปอย่างจุใจ ทั้งตำรับความหอมแบบไทยอย่าง “HIMMAPAN” แบรนด์น้ำปรุงที่คิดค้นสูตรและดัดแปลงจากตำรับไทยโบราณ, “RUENKLIN” น้ำอบไทยที่อบอวลไปด้วยกลิ่นของความทรงจำและความรัก รวมถึงน้ำหอมแบรนด์ดังของไทยอย่าง BUTTERFLY THAI PERFUME, SIAM 1928, PRATINTIP, SAVOR, ZANTIIS, RUENROM, LE HORM และพลาดไม่ได้กับน้ำหอมคอลเลกชันพิเศษ ICONCRAFT x NAKROB x SIAM 1928 ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์แบบเฉพาะตัว ซึ่งจะเปิดตัวในงานนี้เป็นครั้งแรกนอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์อโรม่าบาล์มแบรนด์ “SAWADEE” ที่มาพร้อมกลิ่นหอมชื่นใจ ใช้ได้ทั้งทาถูนวด, “SHAMA” สเปรย์หอมเย็น สดชื่น สำหรับผู้รักกิจกรรมกลางแจ้ง, “KAO KLIN” บาล์มสมุนไพรไทยนวดตัวที่ให้ทั้งสรรพคุณและความสดชื่น, “BUNGORN” บาล์มสมุนไพรแม่บังอรที่ต่อยอดภูมิปัญญาให้เข้าถึงไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่, HERBAHOLIC บาล์มกลิ่นหอมจากสมุนไพรที่มอบความผ่อนคลายอย่างที่สุด, “EUCANIC” อโรม่าบาล์มใช้ง่ายในดีไซน์เก๋ รวมถึงบาล์มน่าใช้จากแบรนด์ EK KA NEK, BALMY INHALER, FEELFIN และยังมีน้ำมันนวดตัว “AYATANA” นวัตกรรมที่พัฒนาจากภูมิปัญญาบรรพบุรุษและองค์ความรู้ทางแพทย์แผนไทย, “BHAWA” น้ำมันนวดที่ช่วยบำรุงผิวพร้อมกับคลายกล้ามเนื้อได้ดี, “HERBE” ผลิตภัณฑ์ดูเเลสุขภาพ รักษาผิวพรรณ ด้วยธรรมชาติบำบัด, “BOONEBREEZE” บาล์มและสเปรย์ที่ผสมศาสตร์สมุนไพรไทยเข้ากับ Aroma Therapy ของตะวันตก ตลอดจนแบรนด์ THAI HERB STORIES, PHUTAWAN และ KLYEสำหรับคนรักผิวและชอบความหอมยังมีสเปรย์ สบู่ ครีมอาบน้ำ โลชันบำรุงผิวกลิ่นหอมสไตล์ไทย ให้เลือกซื้อ อาทิ บอดี้ครีมจาก “KLIN HERB” ที่รังสรรค์ขึ้นด้วยนวัตกรรมอโรม่าบำบัดช่วยฟื้นฟูร่างกาย จิตใจ และสร้างความสดชื่น, “SABAI AROM” ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่ช่วยให้รีเฟรชทุกวันด้วยกลิ่นหอม, “KALMME” ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายที่ช่วยให้ผ่อนคลายด้วยสูตรเอกลักษณ์จากน้ำมันหอมระเหยไพลของไทย, “RATI” ผลิตภัณฑ์ Personal Care ที่มาพร้อมกลิ่นหอมแบบชาววัง, “PINNARA” ผลิตภัณฑ์ออแกนิคบำรุงผิวและผมจากน้ำมันมะพร้าว, แบรนด์ DIN, CALYX, MINDHOM KAFF & CO, NARI, CHANN, NYMPH, KAMPHAKA, COSMOS & HARMONY, SAWASDEE SOAP, ViRiDi, MADAME LOUISE, KALMME รวมถึงยาดมหลากหลายแบรนด์ เช่น “AOBAUAN HERB” ยาดมที่สร้างสรรค์โดยแพทย์แผนไทยประยุกต์, “INH” ผลิตภัณฑ์ยาดมและนวัตกรรมจากภูมิปัญญาทางสมุนไพรไทย, “SAKYANT by RUENKLIN” ยาดมที่ถ่ายทอดความเชื่อไทยผ่านดีไซน์และคุณประโยชน์ที่เป็นมากกว่ายาดมทั่วไป, MAHANIYOM, APAUL, AREE, JEDEE THAI, MAHANIYOM, BOONEBREEZE, NANA JEANNE, NGAM CRAFT และอีกมากมายงานนี้มาพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับสมาชิก ONESIAM และลูกค้าต่างชาติ ช้อปสินค้าภายในไอคอนคราฟต์ครบตามเงื่อนไขแลกรับส่วนลดท้ายใบเสร็จสูงสุด 2,500 บาท และเฉพาะช้อปสินค้ากลุ่ม HEATH & BEAUTY ครบ 3 ชิ้น รับส่วนลด 10% และเมื่อซื้อครบ 4 ชิ้น รับส่วนลด 15%คนรักความหอมพลาดไม่ได้ มาร่วมสัมผัสเสน่ห์ความหอมแบบไทยกับ ไอคอนคราฟต์ ในแคมเปญ “SCENT OF SIAM” งานที่รวมแบรนด์เครื่องหอมไทยมาให้เลือกช็อปมากที่สุด ตั้งแต่วันที่ 4-30 มิถุนายน 2568 ณ ไอคอนคราฟต์ ชั้น 4-5 ไอคอนสยาม ติดตามความเคลื่อนไหวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: ICONCRAFT