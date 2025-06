คำตอบหนูยังไม่ชัด? “ณิชา” ตอบปมข่าวลือ รีเทิร์นรัก “โตโน่” ลั่นไม่ชอบ สวยหมดเวรหมดกรรม!

ถูกโยงเป็นคู่รักที่เลิกรากัน แต่ก็ยังตัดกันไม่ขาด มีคนเห็นกลับมาคืนดีกันแล้ว ล่าสุดได้เคลียร์ประเด็นนี้ในงาน “L’Or?al Paris Worth It 2025” อีเวนต์สุดยิ่งใหญ่แห่งปี ภายใต้ธีม “We’re Worth It – คุณค่าที่เราทุกคนคู่ควร” ที่ One Bangkok Park โดยถามกลับว่าคำตอบของหนูยังไม่ชัดอีกเหรอ?“มันต้อง We’re Worth It ทุกคนมีคุณค่าที่จะได้รับสิ่งที่ดีและคู่ควรกับเขา ทุกคนบนโลกใบนี้ล้วนเกิดมาล้วนต่างไม่ได้มีชีวิตที่เพอร์เฟกต์ มันอาจจะมีบางวันที่ยาก ที่เราจะต้องผ่านเรื่องต่างๆ ไป สุดท้ายถ้าเรารักตัวเองมากพอและเรารู้ว่าเราจะก้าวข้ามผ่านสิ่งนี้ไปเพราะเรารักตัวเอง เราจะทำไปเพื่ออะไร เราจะเดินไปทางไหน มันก็จะมีวันนั้นของเราทุกคน”สำหรับณิชาแล้วไม่ว่าจะเป็นทางเดินแบบไหนก็อยากจะตัดสินใจด้วยตัวเราจริงๆ ไม่ใช่ตัดสินใจเพราะคนนั้นคนนี้บอก เพราะพอเรามองย้อนกลับมาเราจะไม่เสียใจทีหลังด้วย”ตอบคำเดิม มูฟออนแล้ว อยู่คนเดียว แฮปปี้มากถ้าหนูมีสิทธิ์ที่จะพูดก็พูดเหมือนเดิม”สตรองมาตลอด เพราะเห็นคุณค่าตัวเองอาจจะขรุขระบ้างแต่เราก็เรียนรู้มันว่าอันนี้คือชีวิต”ถามกลับยังไม่ชัดเจนอีกเหรอ ปมอักษรย่ออดีตคู่รักคืนดีกัน(คอมเมนต์ต่างๆ ที่ตีความไป มาโจมตีเรา?) นี่ยังไม่ชัดเจนอีกเหรอคะ ก็ไม่เป็นไรค่ะ ก็แล้วแต่เขา เราพูดตามความจริงของเราในพาร์ตที่พูดไปแล้ว ถ้าอยากจะคิดหรือจินตนาการในแบบของตัวเอง ก็คงไปห้ามความคิดเขาไม่ได้ถามว่ากระทบความรู้สึกไหมณิชามีชีวิตการทำงานล่าสุดก็เพิ่งไปคานส์มา เป็นโอกาสที่ดีมากเลย ที่ได้ไปที่นั่น ก็โฟกัสกับชีวิตพาร์ตอื่นๆ ชีวิตเราไม่ได้มีแค่พาร์ตความรักอย่างเดียว เรายังมีอีกหลายอย่างมากเลย เพื่อน ความรักดีๆ จากคนรอบตัว งานดีๆ มันดีจะตาย”ยังไม่เปิดให้ใครเข้ามา ขอเวลาแป๊บ“ยัง ไม่น่าจะได้ ขอเวลาแป๊บนึง (ตอนนี้ให้ตัวเองกี่%?)มันมีความหมาย ส่วนวิธีมูฟออน เชื่อว่าทุกคนทำได้อยู่แล้ว แต่ทุกคนก็มีเวย์ของตัวเอง ที่มันไม่เหมือนกัน ณิชาก็รักตัวเองมาตลอด รู้สึกว่าชีวิตเราไม่ได้มีพาร์ตเดียว มีอย่างอื่นให้เราให้คุณค่า แล้วให้เราโฟกัสอีกเยอะเลย”ลักกี้อินเกม แต่ไม่ลักกี้อินเลิฟ เพราะชีวิตคงไม่เพอร์เฟกต์ทุกเรื่อง“โอเคค่ะ ชีวิตมันคงไม่เพอร์เฟ็กต์ไปทุกเรื่อง แต่เราชื่นชมมันไงคะ รอบตัวเรามีความรักดีๆ เยอะมากอยู่ที่พื้นฐานของคนทุกคนแล้วกัน การเติมตัวเองได้เต็ม มันก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดอยู่แล้ว ที่เราไม่ต้องแปะชีวิตหรือความรู้สึกไว้กับใคร มันก็เป็นพื้นฐานที่ดีนะ คุณค่าที่ทุกคนคู่ควรค่ะ”กำลังใจมาจากตัวเองและคนรอบตัว”ก็มาจากตัวเองส่วนหนึ่ง เรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่ เพื่ออะไร แต่ที่สำคัญมาก็คือเพื่อน คนรอบตัว ครอบครัว คนรอบข้าง เรามีคนรอบตัวที่ค่อนข้างที่แข็งแรง ทุกคนที่รักหัวใจของเราเยอะมาก ณิชาก็ขอบคุณกับความรู้สึกนั้นที่ส่งมาให้”ปลื้มฟีดแบ็กดีไปเมืองคานส์ ภูมิใจได้ไปยืนอยู่ตรงนั้น”ดีใจมากเลย ก็ขอบคุณมากๆ เลยแม้กระทั่งแม่ชม (อารยา เอ ฮาร์เก็ต) เองที่ไปมาหลายปีมาก ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าเราจะได้ไปอยู่ตรงนั้น แล้วมีภาพนั้น เหมือนคนอื่นๆ ด้วย อยู่ตรงนั้นบอกเลยว่าขาสั่น ตัวสั่น แต่ก็พยายามบอกตัวเองว่าให้สนุกกับโมเมนต์นั้น“ไม่ชอบคอมเมนต์สวยสะอาดเหมือนหมดเวรหมดกรรม ไม่อยากให้พาดพิงใครณิชาไปทำงานที่ดีแล้วออกมาดีก็ดีพอแล้ว”