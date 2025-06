“ออน สมฤทัย” ลั่น “ลิซ่า” โคฟ Thank you Kateyki มันจึ้ง! จริตไม่แพ้ออริจินัล ปลื้มเล่นซีรีส์เรื่องแรก

ถูกอกถูกใจ จริตไม่แพ้ออริจินัล สำหรับหลังร่วมงานคอลเลกชั่นใหม่ของแบรนด์เครื่องเพชรสุดหรู BVLGARI ที่จัดขึ้น ณ อิตาลี สวยเลอค่าดุจเจ้าหญิง แต่กลับทำคอนเทนต์โคฟเวอร์ Thank you Kateyki ของดาว TikTok คนดัง ล่าสุดได้เจอตัวน้องออน ก็เลยสอบถามถึงประเด็นนี้ เจ้าตัวชื่นชม ลิซ่า ทำถึงมาก“ลิซ่าท่าได้เลยนะ Thank you kateyki น่ารักมาก เอ็นดูนาง ไม่ได้คุยอะไรกันล่วงหน้าเลย เซอร์ไพรส์ เซอร์ไพรส์กันทุกคนเลย จึ้งมาก เขาไม่ได้บอกเราไว้ แค่เราได้เห็นก็ดีใจมากแล้ว เขาทำออกมาได้น่ารักมากๆเขาพลังงานดีมากๆ ก็อยากให้คนดังๆ โคฟอีก อย่างไคลีย์ เจนเนอร์ , ปารีส ฮีลตัน อะไรแบบนี้ อยากเห็นเขาทำ Thank you kateyki”แฮปปี้ได้เล่นซีรีส์เรื่องแรก หลังแสดงคนเดียวอยู่บ้านมานาน“ก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามาส่วนใหญ่ก็อยากจะให้ทำ Thank you kateyki ก็จะมีผลงานให้เห็นกันอีกเรื่อยๆ เอาจริงๆ เราก็เล่นแสดงคนเดียวอยู่ที่บ้านมาตลอด พอคนติดต่อให้เล่นด้วย มีดาราตัวจริงๆ ก็แฮปปี้ค่ะ”