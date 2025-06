ออริจิ้น เปิดตัว ภาพยนตร์โฆษณาใหม่ ดึง ‘ณเดชน์ คูกิมิยะ’ บอกเล่าความฟินผ่านแคมเปญ ‘ฟินกว่าที่คิด’

ภาคต่อนิยามการใช้ชีวิตที่สร้างสรรค์ และความสุขในแบบที่ตามหา ล่าสุด ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ เปิดตัว ภาพยนตร์โฆษณาใหม่ สื่อสารผ่าน Brand Ambassador คนดัง ‘ณเดชน์ คูกิมิยะ’ ที่ชวนทุกคนเข้าร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับ ‘คอนโดฯ ออริจิ้น’ และ ‘บ้านบริทาเนีย’ บอกเล่าความฟินผ่านแคมเปญ ‘ฟินกว่าที่คิด’ พร้อมเปิดสัมผัสประสบการณ์จริงของการอยู่อาศัย ที่ทำให้รู้ว่า ‘ฟิน’ มันเป็นยังไงนายกฤษณ์ เตชะสัมมา ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด บริษัท ออริจิ้น เวอร์ติเคิล คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ ORIGIN VERTICAL ในเครือบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เปิดเผยว่า การกลับมาของ ‘ณเดชน์ คูกิมิยะ’ ในปีนี้ ไม่ใช่แค่การเลือกเป็น Brand Ambassador แต่คือการสานต่อความผูกพันระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค ที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2560 ‘ณเดชน์’ คือตัวแทนของความจริงใจ ความอบอุ่น และความมั่นคง ซึ่งเป็นคุณค่าหลักที่ออริจิ้น ต้องการสื่อสารในทุกโครงการ ทั้งคอนโดฯ และบ้าน มั่นใจว่า แบรนด์ ‘ออริจิ้น’ จะเข้าถึงใจลูกค้าได้มากขึ้น ผ่านรอยยิ้ม และความจริงใจของณเดชน์ ที่ทุกคนไว้วางใจมานาน จาก My Life. My Origin ในวันนั้น สู่ Creative living for All ในวันนี้ เพราะเราเชื่อว่า ไม่ว่าจะวัยไหน ไลฟ์สไตล์ใด ทุกคนมี ‘ชีวิตที่ดีขึ้น’ ได้ ถ้าเริ่มต้นกับ ‘ออริจิ้น’สำหรับภาพยนตร์โฆษณา ‘อยู่ออริจิ้น ฟินกว่าที่คิด’ ถ่ายทอดข้อมูลเจาะลึก Insight จากลูกค้าที่ได้เข้ามาชมโครงการจริง จนเป็นคำกล่าวให้ชวนคิด และนำมาสู่ไอเดียการสร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณาที่ได้เล่าถึงความรู้สึก ความฟิน ความเซอร์ไพรส์เมื่อคุณมาอยู่ในโครงการคอนโดฯ ของ ออริจิ้น ถ่ายทำจากสถานที่จริง บรรยากาศจริงทั้งหมดภายในโครงการ สะท้อนถึงความเป็นเอกลักษณ์ของ Origin Vertical พร้อมสร้างมิติความฟิน ไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของคอนโดฯ ‘ออริจิ้น’ ก็พบเจอความฟินได้ทุกมุม ทั้งฟินกับคอนโดวิวสวยใจกลางเมือง หรือจะออกกำลังกายภายใน Fitness ก็อาจจะพบความฟินได้ง่ายๆ หรือแม้กระทั่งดูหนังในห้อง Private Theater Room ก็อาจจะเซอร์ไพรซ์ ได้เจอณเดชน์ อยู่ใกล้ๆ และฟินกับทำเลดี ยืนหนึ่ง ฟินกับคอนโดใกล้รถไฟฟ้า เดินทางสะดวก มาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก 24 ชั่วโมง อีกทั้งยังมีรูปแบบห้องทั้งแบบห้องเพดานสูง พื้นที่มากกว่า และยังมีคอนโดเลี้ยงสัตว์ได้ อีกด้วย พร้อมอำนวยความสะดวกให้ลูกบ้านด้วยแอปพลิเคชัน Origin Connectนายสิริพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) หรือ BRI เปิดเผยว่า บริษัทฯมุ่งมั่นสร้างบ้านที่ไม่เพียงสวยงาม และทันสมัย แต่ยังคำนึงถึงความเข้าถึงง่าย และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของทุกครอบครัว ภายใต้คอนเซ็ปต์ “CRAFT a life you love” บ้านบริทาเนียเป็นมากกว่าที่อยู่อาศัย ออกแบบเพื่อให้ลูกบ้านได้สัมผัสความสุข และความฟินในทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่ดีไซน์ภายนอก - ภายใน การเลือกวัสดุ และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการ เพื่อสร้างความรู้สึกที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขและความอบอุ่น สำหรับการสื่อสารใน แคมเปญ ‘ฟินกว่าที่คิด’ ผ่านภาพยนตร์โฆษณา ‘ฟินกว่าที่คิด อยู่…บริทาเนีย’ ที่เล่าผ่าน ‘ณเดชน์’ ตัวแทนคนรุ่นใหม่ ที่สะท้อนตัวตน และเอกลักษณ์ของ บริทาเนียอย่างชัดเจน ทั้งราคาที่เข้าถึงได้ การออกแบบตกแต่งที่สวยงาม ฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ในทุกช่วงวัย สร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนให้อยากสัมผัสความ ‘ฟิน’ ในบ้านบริทาเนียที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพ และความสุขในทุกมิติและเป็นการตอกย้ำว่า ‘อยู่บ้านบริทาเนีย แล้วฟินอย่างไร’ โดยเฉพาะความฟินกับทำเลศักยภาพ ติดถนนใหญ่ รายล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ฟินกับพื้นที่ใหญ่ ตอบโจทย์การใช้ชีวิต บ้านที่ใส่ใจ และให้ความสำคัญในแต่ละองค์ประกอบอย่างประณีต ผสานดีไซน์อันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของบ้านบริทาเนีย ไม่ว่าคุณจะนั่งเล่นอยู่ในสวน หรือจูงน้องหมาเดินเล่น ก็อาจจะมีเพื่อนบ้านเป็น ‘ณเดชน์’ มา เซอร์ไพรซ์ สร้างความฟิน ในทุกย่างก้าว เชื่อว่าแคมเปญนี้จะเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ทางการตลาดที่สร้างการจดจำ และกระตุ้นยอดขายให้กับแบรนด์ และตอกย้ำจุดยืนในฐานะบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีความเข้าใจผู้บริโภคมากที่สุดชวนทุกคนมาสัมผัสการใช้ชีวิตในแบบที่ทุกคนตามหาผ่าน “คอนโดฯ ออริจิ้น” และ “บ้านบริทาเนีย” เมื่อได้รู้จักและเข้าไปสัมผัสประสบการณ์จริงจะทำให้รู้ว่า การได้ใช้ชีวิตในแบบที่เราเลือกเอง คือ “นิยามของการอยู่อาศัย” ที่ตรงใจที่สุด และเข้าใจชีวิตว่า “ฟิน” มันดียังไง สามารถรับชมภาพยนตร์โฆษณา ‘อยู่ออริจิ้น ฟินกว่าที่คิด’ และ ‘ฟินกว่าที่คิด อยู่…บริทาเนีย’ ได้ทาง https://oriurl.com/3kp8cxm7#อยู่ออริจิ้นฟินกว่าที่คิด #ฟินกว่าที่คิดอยู่บริทาเนีย #ORIGIN #OriginVertical #BRITANIA #GRANDBRITANIA #ORIGINxNadech #ณเดชน์