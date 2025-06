“ห้างเซ็นทรัลและห้างโรบินสัน ในเครือเซ็นทรัล รีเทล” ต้อนรับวันสิ่งแวดล้อมโลก ผนึกกำลังพันธมิตรและดาราหัวใจสีเขียว นำโดย อเล็กซ์ เรนเดลล์ ชวนคนไทยร่วมแสดงพลังรักษ์โลกอย่างยั่งยืนในแคมเปญ “CENTRAL / ROBINSON LOVE THE EARTH 2025”

เป็นที่ทราบกันดีว่าในปัจจุบันทุกประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญกับวิกฤตสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ทั้งปัญหาโลกร้อน ปัญหามลพิษทางอากาศ ฝุ่น PM 2.5 ปัญหาการจัดการขยะและขยะพลาสติก ปัญหาการลดลงของพื้นที่สีเขียว นี่จึงเป็นวิกฤตการณ์ที่ไม่อาจมองข้าม และถึงเวลาแล้วที่ “ทุกคน” ต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังเพื่อโลกใบนี้ของเรา ด้วยเหตุนี้ ห้างเซ็นทรัลและห้างโรบินสัน ในเครือเซ็นทรัล รีเทล’ จึงเดินหน้ายกระดับพันธกิจด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน จัดแคมเปญ “CENTRAL / ROBINSON LOVE THE EARTH 2025” ต้อนรับวันสิ่งแวดล้อมโลก ภายใต้แนวคิด “A Journey to Sustainability”ตั้งแต่วันนี้ – 15 มิ.ย. 68 ณ อีเว้นท์ ฮอลล์ ชั้น 2 ห้างเซ็นทรัลชิดลม รวมทั้งห้างเซ็นทรัลและห้างโรบินสันสาขาที่ร่วมกิจกรรม โดยจัดให้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 2 มิ.ย. 68 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณวรรณภา เกียรติพงษา ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ ดร.สุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ พันธมิตรแบรนด์รักษ์โลกชั้นนำ ลูกค้าคนสำคัญ สื่อมวลชน และดาราหนุ่มหัวใจ รักษ์โลกอย่าง คุณอเล็กซ์ เรนเดลล์ เข้าร่วมงาน อันเป็นการแสดงถึงการรวมพลังของภาครัฐ ภาคธุรกิจ และประชาชนในการร่วมแสดงพลังรักษ์โลกอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนงานนี้ ห้างเซ็นทรัลและห้างโรบินสัน ได้ประกาศเจตนารมณ์เดินหน้าสานต่อ 5 มิชชั่นรักษ์โลก ได้แก่ 1) Say No To Plastic Bags งดการแจกถุงพลาสติกในทุกสาขาของห้าง 2) รณรงค์ใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในห้างทั่วประเทศ 3) ร่วมกับ Central Tham เปิดพื้นที่สนับสนุนจำหน่ายสินค้าชุมชนที่ผลิตจากวัสดุในพื้นถิ่น เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และสนับสนุนสินค้าที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน 4) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเซ็นทรัลกรุ๊ป เพิ่มพื้นที่สีเขียว 50,000 ไร่ ทั่วประเทศ ภายในปี 2573 เพื่ออนุรักษ์ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ และ 5) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเซ็นทรัล รีเทล ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 30 ภายในปี 2573 และมุ่งสู่การบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593 เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งนี้แคมเปญ “Central / Robinson Love The Earth 2025: A Journey to Sustainability” ประกอบด้วย 5 กิจกรรมหลัก คือ...1) งานแฟร์จำหน่ายสินค้ารักษ์โลกจากพันธมิตรแบรนด์ชั้นนำ ในทุกกลุ่มสินค้า ทั้งสินค้าเครื่องใช้และของตกแต่งบ้าน แฟชั่นและเครื่องประดับ เครื่องสำอางและความงาม อาหารอาทิ แบรนด์ดอยตุง, Good Goods, Qualy, Nameco, Sonite, Pana Objects, Kokoeko, Same Thang, Kid Jak Tung, The ReMaker, HUG, ekko, Mirren.crab, PDM BRAND และ THORR’s เป็นต้น นอกจากนี้เพียงใช้ถุงผ้าส่วนตัวมาช้อปปิ้งที่ห้างเซ็นทรัล สามารถร่วมกิจกรรม "Bring Your Own Bag, Get Rewarded!" รับคะแนน The1 คูณสองทันที! หรือหากใช้ถุงผ้าของห้างเซ็นทรัลรับคะแนน The1 เพิ่มทันทีอีก 20คะแนน ตั้งแต่วันนี้ – 15 มิ.ย. 68 ณ อีเว้นท์ ฮอลล์ ชั้น 2 ห้างเซ็นทรัลชิดลม2) เสวนา “Green Shift Special Talks” รวมพลคนหัวใจรักษ์โลกที่มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และมุมมองด้านการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจาก คุณกุลธิดา ยามวินิจผู้อำนวยการฝ่ายสินค้า Home (Hardline) กลุ่มห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ดร.สุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ดร.ธนพงศ์ ดวงมณี ผู้อำนวยการด้านนโยบายสิ่งแวดล้อม และวิศวกรสิ่งแวดล้อมศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ ผู้ก่อตั้งและดีไซน์ไดเรกเตอร์ของแบรนด์ Qualy คุณพิไลภรณ์ นำศิริวิวัฒน์ Marketing Manager แบรนด์ Namecoและคุณอเล็กซ์ เรนเดลล์ นักแสดง และผู้ร่วมก่อตั้ง Environmental Education Centre Thailand (EEC Thailand)ในวันที่ 2 มิ.ย. 68 ที่ผ่านมา ณ อีเว้นท์ ฮอลล์ ชั้น 2 ห้างเซ็นทรัลชิดลม ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมากโดยหนุ่มหัวใจรักษ์โลกอย่าง คุณอเล็กซ์ เรนเดลล์ ได้ร่วมแชร์มุมมองเกี่ยวกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันอย่างน่าสนใจไว้ว่า “ปัญหาสิ่งแวดล้อมหลักในตอนนี้ คือ ‘Triple Planetary Crisis’ หรือ 3 วิกฤติโลก ได้แก่ มลพิษทางสิ่งแวดล้อม การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้ง 3 ปัญหานี้เชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้ง ไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายทางชีวภาพที่ลดลง ระบบนิเวศที่ถูกทำลาย ภัยธรรมชาติที่รุนแรงขึ้น การสูญเสียถิ่นอาศัยของสัตว์ป่า การลดลงของจำนวนสิ่งมีชีวิต ตลอดจนผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์เอง แนวทางการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมสำหรับผม คือการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ในวงกว้าง นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ผมก่อตั้งศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาในประเทศไทย เพราะอยากให้ทุกเจนเนอเรชันได้เรียนรู้เรื่องธรรมชาติ และ ‘เชื่อมโยง’ กับธรรมชาติจริง ๆ ผมเชื่อว่า ถ้าเรารู้สึกผูกพันกับธรรมชาติ เราจะอยากปกป้อง อยากดูแลรักษา และส่งต่อคุณค่าของธรรมชาติไปยังรุ่นต่อ ๆ ไปอย่างยั่งยืนครับ”3) Waste Me Not Art Installation สัมผัสพลังแห่งศิลปะที่เปลี่ยนขยะให้กลายเป็นสิ่งมีค่าที่สะท้อนถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งรังสรรค์โดยคุณวิชชุลดา ปัณฑรานุวงศ์ ศิลปินหัวใจรักษ์โลก ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในชื่อผลงาน “วาฬ” ประติมากรรมขนาดใหญ่ที่สร้างจากขยะพลาสติกที่เก็บรวบรวมจากทะเลไทย โดยมีการออกแบบให้สามารถถอดประกอบและรีไซเคิลได้ 100% เพื่อเน้นย้ำถึงแนวคิดความยั่งยืนและการลดขยะพลาสติก ประติมากรรมชิ้นนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่งานศิลปะที่สวยงาม แต่ยังเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาขยะพลาสติก รวมทั้งสามารถที่จะช่วยให้เกิดเป็นพลังในการเปลี่ยนแปลงสังคมและกระตุ้นให้ผู้คนหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งจะจัดแสดงตั้งแต่วันนี้ – 15 มิ.ย. 68ณ อีเว้นท์ ฮอลล์ ชั้น 2 ห้างเซ็นทรัลชิดลม พร้อมร่วมออกแบบ Green Waste Art Installation ชิ้นพิเศษที่สร้างจากขยะพลาสติกและสิ่งของเหลือใช้ เพื่อเป็นจุดรับบริจาคเสื้อผ้ามือสองสภาพดี เพื่อมอบให้ร้านปันกัน โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ ตั้งแต่วันนี้ – 9 ก.ค. 68 ณ อีเว้นท์ ฮอลล์ ชั้น 2 ห้างเซ็นทรัลชิดลมเช่นกัน4) Sustainable Workshop กิจกรรมเวิร์กช็อปรักษ์โลกสุดสร้างสรรค์ที่จะช่วยส่งต่อแรงบันดาลใจในการรักษ์โลก ไม่ว่าจะเป็น...- From Waste to Worth Keychain Workshop ที่จะชวนคุณมาสร้างสรรค์พวงกุญแจสุดเก๋จากวัสดุรีไซเคิล พร้อมเรียนรู้วิธีใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าที่ไม่เพียงมอบความสนุกในงานฝีมือ แต่ยังถ่ายทอดแนวคิดการอัปไซเคิลที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่วันที่ 6 มิ.ย. 68 – 8 มิ.ย. 68 ณ อีเว้นท์ ฮอลล์ ชั้น 2 ห้างเซ็นทรัลชิดลม- Growing Peace’ Painting Workshop เวิร์กช็อปตกแต่งกระถางต้นไม้ที่จะปลุกพลังแห่งความสงบในใจ ด้วยการลงสีสันที่สะท้อนตัวตน ความอ่อนโยน และพลังบวกในตัวคุณ ผ่านศิลปะจากธรรมชาติที่เชื่อมโยงจิตใจและสิ่งแวดล้อมเข้าไว้ด้วยกัน ตั้งแต่วันที่ 13 มิ.ย. 68 – 15 มิ.ย. 68 ณ อีเว้นท์ ฮอลล์ ชั้น 2 ห้างเซ็นทรัลชิดลม- Workshop รักษ์โลก จากแบรนด์ชั้นนำอีกมากมายตลอดงาน ณ อีเว้นท์ ฮอลล์ ชั้น 2 ห้างเซ็นทรัลชิดลม อาทิกิจกรรมจากแบรนด์ดอยตุง Basic Drip Coffee & Sensory Workshop ที่คอกาแฟสายรักษ์โลกห้ามพลาด! ในวันที่ 8 มิ.ย.68 และ 14 มิ.ย. 68 เวลา 10.30 - 11.30 น. และ 13.00 - 14.00 น และ Mini Garden Workshop กิจกรรม D.I.Y สวนเล็กแต่ไอเดียใหญ่! ที่จะชวนทุกคนมาตกแต่งกระถางปลูกต้นไม้จิ๋วสุดน่ารัก พกกลับบ้านได้เลย ในวันที่ 8 มิ.ย. 68 และ 14 มิ.ย. 68 เวลา 14.45 - 16.15 น. ในราคา 450 บาทต่อท่าน Eco-keychain workshop จากฝาขวดน้ำพลาสติกสุดน่ารัก โดยแบรนด์ Mirren.crab ในวันที่ 4 - 6 มิ.ย. 68 เวลา10.00 - 20.00 น. เมื่อช้อปสินค้าสินค้าภายในห้างฯ ครบ 1,000 บาท รวมทั้ง กิจกรรม D.I.Y Bracelet Workshop by Sonite กำไลรักษ์โลกจาก แบรนด์ Sonite เมื่อช้อปสินค้าครบ 1,500 บาท เฉพาะวัน ศุกร์ เสาร์และอาทิตย์ หรือรับฟรีกำไลรักษ์โลกสุดชิคมูลค่า 499 บาทเมื่อช้อป 3,000 บาท พร้อมสนุกกับกิจกรรมเวิร์กช็อปตกแต่งขวดแก้วจากวัสดุเหลือใช้จากแบรนด์ Wishulada ในราคา 259 บาท วันที่14 มิ.ย. 68 เวลา 13.00 - 18.00 น.5) กิจกรรมเพื่อสังคมในการระดมทุน เชิญทุกคนมาร่วมประมูลเสื้อรักษ์โลกจากนักแสดงหนุ่มชื่อดัง “ซี - พฤกษ์ พานิช” (เงื่อนไขและกติกาการร่วมกิจกรรมตามที่บริษัทกำหนด)รายได้ทั้งหมดมอบให้กรุงเทพมหานคร และกรมป่าไม้ในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 7 มิ.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 16.30 – 17.30 น. ณ อีเว้นท์ ฮอลล์ ชั้น 2 ห้างเซ็นทรัลชิดลม รวมทั้งเชิญชวนบริจาคเสื้อผ้ามือสองสภาพดี เพื่อมอบให้ร้านปันกัน โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ ซึ่งจะนำไปแปรเป็นทุนการศึกษามอบให้น้องๆ ที่อยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิต่อไป ตั้งแต่วันนี้ – 9 ก.ค. 68 ที่ห้างเซ็นทรัลชิดลม และห้างเซ็นทรัลและห้างโรบินสัน 9 สาขาที่ร่วมกิจกรรม ได้แก่ ห้างเซ็นทรัลชิดลม เซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ลาดพร้าว บางนา อีสต์วิลล์ รังสิต และห้างโรบินสัน พระราม 9 ราชพฤกษ์ ชลบุรีมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพลังรักษ์โลกอย่างยั่งยืนกับแคมเปญ “CENTRAL / ROBINSON LOVE THE EARTH 2025” ตั้งแต่วันนี้ – 15 มิ.ย. 68 ณ อีเว้นท์ ฮอลล์ ชั้น 2 ห้างเซ็นทรัลชิดลม รวมทั้งสามารถบริจาคเสื้อผ้ามือสองสภาพดี เพื่อมอบให้ร้านปันกัน โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ ตั้งแต่วันนี้ – 9 ก.ค. 68 ที่ห้างเซ็นทรัลและห้างโรบินสันสาขาที่ร่วมกิจกรรม พร้อมติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆ ของห้างเซ็นทรัลและห้างโรบินสันได้ที่ Facebook Page: Central Department Store และ Robinson Department Store