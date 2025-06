ปรากฎการณ์แฟชั่นโชว์ระดับโลก EM DISTRICT เปิดรันเวย์ “EMFASHIONICON EDGE” ในคอนเซ็ป The Essence of Bangkok พร้อมเปิดฉากเดือน PRIDE

อรธิรา ภาคสุวรรณ์ กรรมการผู้จัดการอาวุโส เอ็ม ดิสทริค กล่าวว่า “เอ็ม ดิสทริค ในฐานะศูนย์กลางแห่งแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ของกรุงเทพ เรามุ่งมั่นที่จะตอกย้ำการผู้นำในการสร้างประสบการณ์แฟชั่นที่ล้ำสมัยและตอบรับความต้องการของแฟชั่นนิสต้าในทุกไลฟ์สไตล์ ด้วยการเป็นแฟชั่นเดสติเนชั่นที่รวบรวมแบรนด์แฟชั่นชั้นนำกว่า 200 แบรนด์ ทั้งแบรนด์ไทยดีไซเนอร์ สตรีทแฟชั่นและแฟชั่นลักชัวรีที่เอ็ม ดิสทริค สำหรับการจัดงาน EMFASHIONICON EDGE ในครั้งนี้ถือเป็นรันเวย์แฟชั่นโชว์ครั้งยิ่งใหญ่ในรอบปีของเอ็ม ดิสทริค โดยเราเลือกจัดงานบนพื้นที่ใหม่ล่าสุดเป็นครั้งแรก ชั้น 14 EM TOWER, EMSPHERE ซึ่งเป็นวิวพาโนรามาของกรุงเทพเป็นฉากหลังที่เหมาะสมกับธีม The Essence of Bangkok ที่ต้องการสะท้อนชีวิต ไลฟ์สไตล์ และเอกลักษณ์ของย่านสุขุมวิทอย่างแท้จริง”ด้าน วาสนา อินทะแสง ผู้ก่อตั้งไบโอแอคทีฟ ประเทศไทย กล่าวถึงการร่วมมือในการจัดงานครั้งนี้ว่า “รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้เป็นผู้สนับสนุนหลักของงาน EMFASHIONICON EDGE การร่วมมือในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีเท่านั้น แต่ในฐานะผู้ที่ชื่นชอบในแฟชั่นและนักธุรกิจด้านความงาม เชื่อว่าแฟชั่นโชว์ระดับโลกที่เอ็ม ดิสทริคได้จัดขึ้นนี้ เป็นพื้นที่ให้แฟชั่นดีไซน์เนอร์ นายแบบ นางแบบ และทุกๆ คน ได้มาแสดงพลังและโชว์ความสวยงามในแบบของตนเอง ซึ่งมีเป้าหมายเดียวกันในการสนับสนุนวงการแฟชั่นไทย เพราะเชื่อว่าแฟชั่นและความงามมีความเหมือนกันคือการสร้างแรงบันดาลใจและความมั่นใจให้กับทุกคน”ภายในงาน EMFASHIONICON EDGE ในวันนี้ ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารเอ็ม ดิสทริค พาร์ตเนอร์ และแขกคนสำคัญร่วมชมแฟชั่นโชว์ อย่าง ศุภลักษณ์ อัมพุช ประธานกรรมการบริหาร เดอะมอลล์ กรุ๊ป และ เอ็ม ดิสทริค เกรียงศักดิ์ ตันติพิภพ กรรมการบริหาร อาวุโส เดอะมอลล์ กรุ๊ป และเอ็ม ดิสทริค อัลแมนโด้ โทโรเมลลี่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อรธิรา ภาคสุวรรณ์ กรรมการผู้จัดการอาวุโส สุธาวดี ศิริธนชัย กรรมการผู้จัดการ ไพพรรณ หลักแหลม ผู้อำนวยการใหญ่บริหารศูนย์การค้า และอิทธิฤทธิ์ รัตนทารส อัมพุช ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป พร้อมด้วยพาร์ตเนอร์คนสำคัญ ได้แก่ วาสนา อินทะแสง ผู้ก่อตั้งไบโอแอคทีฟ ประเทศไทย และ นานะ โทคุเสะ (Nana Tokuse) มิสแกรนด์ญี่ปุ่น 2021ภายใต้คอนเซ็ป "The Essence of Bangkok" ของงาน EMFASHIONICON EDGE เป็นเสมือนภาพสะท้อนที่มีชีวิตชีวาของย่านสุขุมวิท ดินแดนที่แฟชั่น วัฒนธรรม และสีสันความสนุกสนานยามค่ำคืนมาบรรจบกัน ด้วยการคัดสรรไอเท็มฮอตจากแบรนด์ชั้นนำมามิกซ์แอนด์แมตช์กับหลากหลายสไตล์ ณ เอ็มสเฟียร์ภายในงานจัดเต็มไปกับแสง สี เสียง และโชว์สุดเซอร์ไพรส์ที่ได้เซเลบริตี้ ศิลปินมาร่วมเนรมิตรันเวย์ให้มีสีสันความสนุกสนาน นำโดย ATLAS และ ไจ๋ ซีร่า แดร็กควีนตัวแม่แห่งเมืองไทย ทั้งยังได้ดาราและเซเลบริตี้ชื่อดังมาร่วมอวดโฉมในโททัลลุคจากแบรนด์ชั้นนำ อาทิ ทราย-สิรณัฐ สก๊อต กับการเดินแฟชั่นโชว์ครั้งแรกที่มาในลุคของ Pipatchara แบรนด์แฟชั่นไทยรักษ์โลกที่ออกแบบชุดสุดพิเศษให้กับทรายและโชว์นี้โดยเฉพาะ ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน ในลุคของ Vinn Patararin, วิลเลี่ยม จักรภัทร แก้วพันธุ์ และ เอส ศุภ สง่าวรวงศ์ มาในลุคของ Club21, โทมัส ธีร์ทัศน์ จึงมณีรัตน์ มาในลุคของ Soup, ก้อง ก้องภพ จิโรจน์มนตรี มาในลุคของ Beams, ออน สมฤทัย มาในลุคของ Lsoul, โยชิ รินรดา ธุระพันธ์ มาในลุคของ Fabrique, วง PiXXiE มาในลุคของ Marc Jacobs และ MCM, จั๋ง-เน-ปาล์ม-ปลั๊กกี้ จากวง PERSES มาในลุคของ Paul Smith และ Dry Clean Onlyนอกจากนี้ยังมีศิลปินและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังอีกมากมาย อาทิ วง MXFRUIT, พีค-อีฟ-ปาล์มมี่ จากวง BNK48, ฟลุ๊คกะล่อน, ภีม ธนัช ลิ้มปัญญากุล เทรนนีจาก SONRAY MUSIC, พีค ภีมพล, เพิร์ล ศัจกร, ตูน ชัยนิติ, พาย ลัทธนันท์, เอินเอิน ฟาติมา นักแสดงและเทรนนีจากช่อง ONE, นนท์ วรวรรธน์ บุญชื่น, เพชร กฤชณัท, อิน จักราสินธุ์ อัศวธนะชัย , แทน ไทแทน ทีปประสาน และ มิวกี้ ไปรยา ผดุงสุข“เราเล็งเห็นโอกาสในการสนับสนุนแฟชั่นไทยให้เติบโตและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนภาพลักษณ์อุตสาหกรรมแฟชั่นของประเทศไทย งาน EMFASHIONICON EDGE ครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการตอกย้ำจุดยืนของเราในฐานะศูนย์รวมแฟชั่นเท่านั้น แต่เราตั้งใจสร้างพื้นที่ให้แบรนด์ชั้นนำได้นำเสนอผลงานบนรันเวย์ และเป็นพื้นที่เปิดกว้างที่สนับสนุนความหลากหลาย และความคิดสร้างสรรค์ของผลงานแฟชั่นและศิลปะ เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงตัวตนและความภาคภูมิใจ ซึ่งเป็นพันธกิจของเราในการสนับสนุน LGBTQIA+ และยังเป็นกิจกรรมแรกของการต้อนรับเทศกาลไพรด์ของเอ็ม ดิสทริค อีกด้วย” อรธิรา กล่าวสรุปนอกจากรันเวย์แฟชั่นระดับโลกแล้ว เอ็ม ดิสทริค ได้จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษเอาใจเหล่าแฟชั่นนิสต้า สำหรับแคมเปญ EMFASHIONICON EDGE จัดเต็มไปกับสินค้าแฟชั่นจากทุกแบรนด์ดัง ในวันที่ 6-8 มิถุนายน 2568 โดยลูกค้าบัตรเครดิต Bangkok Bank M Visa ช้อปสินค้าแฟชั่นชั้นนำในศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์และเอ็มสเฟียร์รับคูปองแทนเงินสดสูงสุด 14,500 บาท*ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16 %